SpaceX скасувала запуск ракети за дві секунди до старту

Компанія SpaceX перервала спробу запуску супутника GPS наступного покоління для ВПС США в п'ятницю ввечері. Таким чином була продовжена серія невдач, в результаті якої на цьому тижні були відкладені запуски як для SpaceX, так і для United Launch Alliance.

Було не відразу зрозуміло, що стало причиною переривання запуску ракети. Директор місії сказав, що до запуску залишилося менше 45 секунд, все готово. Але потім, коли до кінця зворотного відліку залишилося всього дві секунди, "п'ять, чотири, три ... ми перервали", повідомили з центру управління польотами.

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У п'ятницю під час запуску був задіяний супутник GPS III SV-04, побудований Lockheed Martin, який мав піднятися в повітря близько 21:43. Замість цього він залишився на майданчику 40 на станції BBC на мисі Канаверал. У SpaceX було всього 15 хвилин на спробу запуску, а паливо вже було завантажене, тому компанія не могла повторити спробу в п'ятницю ввечері. Якщо запуск буде перенесений на суботу ввечері, 45 метеорологічна ескадрилья поставила прогноз тільки на 20% ймовірності успішного запуску.

Наступна місія SpaceX Starlink, частина плану Ілона Маска зі створення угруповання супутників для доставки Інтернету на планету, також відкладалася тричі на цьому тижні. Орієнтовно, нові запуски заплановані на понеділок о 7:51.

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