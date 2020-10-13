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Ілон Маск придумав, як буде виглядати прапор першої колонії на Марсі

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Ілон Маск придумав, як буде виглядати прапор першої колонії на Марсі - фото 1

Американський підприємець і голова SpaceX Ілон Маск планує до 2050 року побудувати на Марсі місто для колоністів, яким, звичайно ж, потрібен буде прапор. І ось що надихнуло мільярдера.

Глава SpaceX Ілон Маск заявив, що вдалий знімок фотографа Джона Крауса ракети Falcon 9, що злітає на тлі Сонця підказав йому ідею, як повинен виглядати прапор Марса.

І ще: Марс стане найяскравішим об'єктом в нічному небі: коли його можна буде побачити

"Можливо, таким повинен бути прапор Марса", – підписав фотографію автора знімка Маск.

Але примітно, що це не перший варіант прапора для потенційного поселення людства на Марсі. У романі "Рухаючи Марс" письменника Грега Беара описано біло-блакитне полотнище з великим червоним колом і двома меншими, що символізують сам Марс і два його супутники.

Ілон Маск придумав, як буде виглядати прапор першої колонії на Марсі - фото 429983

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Джерело: inverse
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