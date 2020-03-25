Хантавірус у Китаї – що це таке і чи справді небезпечно: розбір фактів

Низка ЗМІ поширили новину про "таємничий" новий хантавірус, який є наступною після коронавірусу загрозою і який уже вбив одного чоловіка в Китаї. Але не варто піддаватись паніці, тому що це – чергова маніпуляція.

Ймовірно, ви вже натрапляли на заголовки про хантавірус, від якого помер чоловік у Китаї. ЗМІ називають цю хворобу "таємничою" та "небезпечною", але насправді для вірусологів цей вірус аж ніяк не є новим чи загадковим. Про нього відомо давно.

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Зібрали для вас головну інформацію про хантавірус, яка переконає вас у тому, що причин для паніки немає і це аж ніяк не наступник коронавірусу 2019 ncov.

Що таке хантавірус

Хантавіруси – це сімейство вірусів, які поширюються гризунами та можуть спричиняти різні синдроми захворювання у людей.

Ця хвороба виникла ще в середині минулого століття під час Корейської війни. Збудника вірусу було виявлено у невеликого зараженого польового гризуна біля річки Хантан у Південній Кореї. Звідси й походить назва вірусу.

Як передається хантавірус

Заразитися хантавірусом можна від гризунів, коли частинки їхньої сечі, посліду або слини, які містять вірус, потрапляють всередину людського організму. Передатися хантавірус може і через укус гризуна. Хвороба починається через 1-5 тижнів після зараження.

До слова, заразитися ним можна не лише в Китаї, тому люди борються з гризунами в своїх оселях. Для європейського та північноамериканського штамів хантавірусу фактів передачі хантавірусу від людини до людини не зафіксовано. Рідкісні факти передачі були зафіксовані у Чилі та Аргентині, а в листопаді 2012 року були виявлені 10 випадків зараження хантавірусом у людей після відвідування національного парку Йосеміті в США.

VoxCheck

Симптоми хантавірусу

Ознаками хантавірусу є втома, лихоманка, біль у м'язах, нудота, блювання і болі в животі. Нежитю та болю в горлі, зазвичай, немає. Вважають, що так звані "хантавіруси Нового Світу" можуть викликати наповнення легень рідиною та спричинити легеневий синдром. А от щодо "хантавірусів Старого Світу", які поширюються більше у Європі та Азії, спричиняють геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.

Сам по собі вірус не є смертельним, однак респіраторні хвороби, які спричиняє хантавірус, можуть призвести до смерті. Від хантавірусу немає специфічного лікування чи вакцини. Інфікованих поміщають в інтенсивну терапію, вентилюючи легені, щоб організм отримував кисень, коли організму важко дихати.

Що сталось у Китаї

24 березня у Китаї повідомили про летальний випадок через хантавірус: чоловік з провінції Юньнань помер під час поїздки на роботу до провінції Шандунь. Це сталося у салоні чартерного автобуса. Ще 32 пасажирів транспортного засобу здали тест на наявність інфекції, однак можливість їх зараження є дуже малоймовірною. Для цього вони мали контактувати із експериментами або кров'ю померлого.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW — Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

Медики наголошують, що хантавірус не є заразним та передається лише від гризунів, відтак, не зможе поширитись світом, як коронавірус. Отож, бити на сполох та панікувати не варто.

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