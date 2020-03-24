Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як вона живе в умовах карантину та яких заходів дотримується, аби уникнути коронавірусу. Можливо, ви здивуєтесь, але маски Супрун не використовує.

Навіть після своєї відставки в серпні 2019-го ексглава МОЗ Уляна Супрун не полишила сферу охорони здоров'я, а займається нею вже у ролі громадського діяча. При цьому "руйнівниця міфів" невтомно розвінчує фейки та дає поради, які особливо важливі в час пандемії коронавірусу.

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У новому інтерв'ю "Українській правді" Супрун поділилась, як вона особисто переживає карантин. Зокрема, ексочільниця МОЗу зізналася, що продовжує ходити на роботу в Києві. До офісу вона добирається або пішки, або на таксі, або на власному авто. За словами Супрун, деякі співробітники працюють дистанційно, але вона разом із п'ятьма іншими ходить в офіс.

Також Супрун поділилась, що не надягає маску, коли виходить з дому. Вона акцентує: якщо ми дотримуємося всіх правил – не торкаємося лиця, миємо та дезінфікуємо руки, не стоїмо і не кашляємо одне одному в лице – то вірогідність заразитись дуже низька.

Коли ми йдемо вулицею за метр-два від інших людей або швидко проходимо повз них – то немає загрози заразитися. Коли я йду в магазин і там торкаюсь якихось поверхонь, я, при цьому, не торкаюся обличчя. Коли завершую покупки, то користуюсь антисептиком. Вдома мию руки, далі розставляю продукти і знову мию руки, – розповідає Супрун.

Нагадаємо, що Всесвітня організація здоров'я також не рекомендує носити маски здоровим людям. Вони, насамперед, потрібні для медпрацівників, щоб вони захистилися від інфікованих людей (однак самої маски недостатньо, вона ефективна лише вкупі із окулярами та захисним костюмом). Друга група осіб, яким потрібні маски – це хворі, які мають респіраторні симптоми. Третя група – це особи, які постійно контактують з багатьма людьми, наприклад, касири в магазинах.

Тоді вже можна говорити про маски для людей, які не хворі та не мали контактів з потенційно інфікованими, але хочуть себе захистити. Але маски не є достатнім заходом. Я бачу, як люди пхають пальці під маску, торкаються обличчя, або не міняють їх регулярно. Тоді їм це не допоможе. Або ж шиють маски з тканини, яка пропускає краплі й вірус, бо не є блокуюча. Зараз виглядає, що люди сприймають маску як якийсь талісман чи оберіг. "Маю маску, то не захворію". Але це не так, – підсумовує Супрун.

Важливо: маска забезпечує захист лише у комбінації з регулярною гігієною рук та вчасною заміною.

Наука та досвід інших країн показує, що найчастіше вірус підхоплюють не на вулиці, а вдома від інфікованих членів своєї сім'ї. Тобто більшість людей захворіли від близьких, з якими ділили спільний простір тривалий час. Коли ж ми кілька хвилин стоїмо в маркеті – це не близький контакт, тож заразитись вірусом, приміром, у магазині – це 2% шансів.

"А 98% заразяться через ігнорування порад мити руки, не торкатися обличчя немитими руками, не збирати цілу сім’ю в одну квартиру та не самоізолюватися при ризику вже бути інфікованим", – додає Уляна Супрун.

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