На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
- 257
Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як вона живе в умовах карантину та яких заходів дотримується, аби уникнути коронавірусу. Можливо, ви здивуєтесь, але маски Супрун не використовує.
Навіть після своєї відставки в серпні 2019-го ексглава МОЗ Уляна Супрун не полишила сферу охорони здоров'я, а займається нею вже у ролі громадського діяча. При цьому "руйнівниця міфів" невтомно розвінчує фейки та дає поради, які особливо важливі в час пандемії коронавірусу.
До теми: Медики показали, як правильно знімати захисну маску
У новому інтерв'ю "Українській правді" Супрун поділилась, як вона особисто переживає карантин. Зокрема, ексочільниця МОЗу зізналася, що продовжує ходити на роботу в Києві. До офісу вона добирається або пішки, або на таксі, або на власному авто. За словами Супрун, деякі співробітники працюють дистанційно, але вона разом із п'ятьма іншими ходить в офіс.
Також Супрун поділилась, що не надягає маску, коли виходить з дому. Вона акцентує: якщо ми дотримуємося всіх правил – не торкаємося лиця, миємо та дезінфікуємо руки, не стоїмо і не кашляємо одне одному в лице – то вірогідність заразитись дуже низька.
Коли ми йдемо вулицею за метр-два від інших людей або швидко проходимо повз них – то немає загрози заразитися. Коли я йду в магазин і там торкаюсь якихось поверхонь, я, при цьому, не торкаюся обличчя. Коли завершую покупки, то користуюсь антисептиком. Вдома мию руки, далі розставляю продукти і знову мию руки, – розповідає Супрун.
Нагадаємо, що Всесвітня організація здоров'я також не рекомендує носити маски здоровим людям. Вони, насамперед, потрібні для медпрацівників, щоб вони захистилися від інфікованих людей (однак самої маски недостатньо, вона ефективна лише вкупі із окулярами та захисним костюмом). Друга група осіб, яким потрібні маски – це хворі, які мають респіраторні симптоми. Третя група – це особи, які постійно контактують з багатьма людьми, наприклад, касири в магазинах.
Тоді вже можна говорити про маски для людей, які не хворі та не мали контактів з потенційно інфікованими, але хочуть себе захистити. Але маски не є достатнім заходом. Я бачу, як люди пхають пальці під маску, торкаються обличчя, або не міняють їх регулярно. Тоді їм це не допоможе. Або ж шиють маски з тканини, яка пропускає краплі й вірус, бо не є блокуюча. Зараз виглядає, що люди сприймають маску як якийсь талісман чи оберіг. "Маю маску, то не захворію". Але це не так, – підсумовує Супрун.
Важливо: маска забезпечує захист лише у комбінації з регулярною гігієною рук та вчасною заміною.
Наука та досвід інших країн показує, що найчастіше вірус підхоплюють не на вулиці, а вдома від інфікованих членів своєї сім'ї. Тобто більшість людей захворіли від близьких, з якими ділили спільний простір тривалий час. Коли ж ми кілька хвилин стоїмо в маркеті – це не близький контакт, тож заразитись вірусом, приміром, у магазині – це 2% шансів.
"А 98% заразяться через ігнорування порад мити руки, не торкатися обличчя немитими руками, не збирати цілу сім’ю в одну квартиру та не самоізолюватися при ризику вже бути інфікованим", – додає Уляна Супрун.
Читайте також: Розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
21:05Як стадія стосунків з чоловіком впливає на вагу жінки
-
20:55MARUV показала, якою була до скандалу на Євробаченні 2019
-
20:40Доктор Віра 11, 12 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
20:11Коноплянка показав, чим займається на карантині: ви здивуєтеся
-
19:46В Італії виписали з лікарні "пацієнта №1": як він себе почуває
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
19:17Банановий чай: рецепт незвичного напою
-
18:44Як виглядає переповнене метро у Лондоні: фоторепортаж
-
18:30Як самоізоляція запобігає поширенню коронавірусу: наочний приклад у гіфці
-
18:19Гороскоп на 25 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Microsoft показала повністю оновлену Windows 10
-
17:19Оля Полякова з доньками показала найкраще заняття для карантину
-
16:45Ці знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:27УЄФА офіційно відклав фінали Ліги Європи та Ліги націй
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
15:50Пухнастий павербенк: спортивний хом'як зарядив смартфон
-
15:37Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили
-
15:23Безсоромниця: гаряча Емілі Ратажковскі знялася без білизни
-
14:58Офісні працівники працюють під час карантину довше: дослідження
-
14:47Як зберегти психічне здоров'я під час карантину
-
14:37Олімпіада 2020 в Токіо перенесена: коли відбудуться літні Олімпійські ігри
-
14:24У США доставляють їжу додому напівголі стриптизерки: пікантні відео (18+)
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
15:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:13Три причини почати ранок з йогурту
- 22 березня
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
11:44Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні
-
09:58Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів
- 21 березня
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
11:00Пісні українських зірок на вірші відомих письменників: добірка крутої музики і поезії