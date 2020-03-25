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Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 березня

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коронавірус в Україні - фото 1
коронавірус в Україні

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.

Станом на 10:00 середи 25 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 113 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус

За попередню добу було зафіксовано нових 29 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від початку 2020 року надійшло 941 повідомлень про підозру зараження.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 113
Одужали 1
Померли 4

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію у восьми областях України (Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Львівська) та у Києві ввели надзвичайну ситуацію.

Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 березня - фото 394073

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 13 областях:

Київська область

 53

Чернівецька область

 38

Івано-Франківська область

 5

Тернопільська область

 4

Дніпропетровська область

 2

Львівська область

 2

Житомирська область

 2

Запорізька область

 2

Черкаська область

 1

Волинська область

 1

Одеська область

 1

Луганська область

 1

Донецька область

 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Як уникнути зараження коронавірусом:

  • уникати контактів з тваринами
  • не їсти сире, добре обробляти (смажити, варити тощо) м'ясо
  • уникати контактів з людьми
  • регулярно мити руки
  • користуватися антисептиками
  • не торкайтеся обличчя
  • дотримуватися самоізоляції та карантину
  • покращуйте імунітет

Загальна статистика коронавірусу по світу

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в Китаї, Італії, США, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ.

Загальна статистика по світу:

Захворіли 423 670
Одужали 108 629
Померли 18 923
Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 березня - фото 394071

Телефонні гарячі лінії щодо коронавірусу

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

  • Київ та область: 103, 0 800 505 201, 045 63 100 46
  • Одеса та область: 1550 та 0 800 50 15 50
  • Львів та область: 1580
  • Дніпро та область: 067 611 08 86, 068 979 96 24, 0 800 500 474
  • Харків та область: 057 712 45 00
  • Житомир та область: 068 982 47 81
  • Чернігів та область: 0 800 50 70 70
  • Полтава та область: 050 505 29 59
  • Херсон та область: 103, (0552) 22 57 90
  • Запоріжжя та область: 103, 0 800 503 508
  • Вінниця та область: 15-60, 103, 66-12-05
  • Миколаїв та область: 37-40-28, 37-31-07
  • Кропивницький та область: 0 800 500 238
  • Суми та область: 103, (0542) 68-20-90
  • Черкаси та область: 64 91 82, 64 92 39 та 067 809 3154, 050 420 1356
  • Хмельницький та область:0382 70 43 63, 0382 70 38 05
  • Луцьк та область: 103, 0332 778139
  • Рівне та область: 0 800 500 078
  • Івано-Франківська область: 099 544 83 32
  • Чернівці та область: 066 084 93 13
  • Тернопіль та область:103
  • Ужгород та область: 103
  • Луганська область: 103, 1545
  • Донецька область: 103, 1545

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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