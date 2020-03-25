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Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 березня
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Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.
Станом на 10:00 середи 25 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 113 осіб.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
І ще: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
За попередню добу було зафіксовано нових 29 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від початку 2020 року надійшло 941 повідомлень про підозру зараження.
Загальна статистика по Україні:
|Захворіли
|113
|Одужали
|1
|Померли
|4
Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію у восьми областях України (Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Львівська) та у Києві ввели надзвичайну ситуацію.
Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 13 областях:
|
Київська область
|53
|
Чернівецька область
|38
|
Івано-Франківська область
|5
|
Тернопільська область
|4
|
Дніпропетровська область
|2
|
Львівська область
|2
|
Житомирська область
|2
|
Запорізька область
|2
|
Черкаська область
|1
|
Волинська область
|1
|
Одеська область
|1
|
Луганська область
|1
|
Донецька область
|1
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Як уникнути зараження коронавірусом:
- уникати контактів з тваринами
- не їсти сире, добре обробляти (смажити, варити тощо) м'ясо
- уникати контактів з людьми
- регулярно мити руки
- користуватися антисептиками
- не торкайтеся обличчя
- дотримуватися самоізоляції та карантину
- покращуйте імунітет
Загальна статистика коронавірусу по світу
Загальна статистика по світу:
|Захворіли
|423 670
|Одужали
|108 629
|Померли
|18 923
Телефонні гарячі лінії щодо коронавірусу
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
- Київ та область: 103, 0 800 505 201, 045 63 100 46
- Одеса та область: 1550 та 0 800 50 15 50
- Львів та область: 1580
- Дніпро та область: 067 611 08 86, 068 979 96 24, 0 800 500 474
- Харків та область: 057 712 45 00
- Житомир та область: 068 982 47 81
- Чернігів та область: 0 800 50 70 70
- Полтава та область: 050 505 29 59
- Херсон та область: 103, (0552) 22 57 90
- Запоріжжя та область: 103, 0 800 503 508
- Вінниця та область: 15-60, 103, 66-12-05
- Миколаїв та область: 37-40-28, 37-31-07
- Кропивницький та область: 0 800 500 238
- Суми та область: 103, (0542) 68-20-90
- Черкаси та область: 64 91 82, 64 92 39 та 067 809 3154, 050 420 1356
- Хмельницький та область:0382 70 43 63, 0382 70 38 05
- Луцьк та область: 103, 0332 778139
- Рівне та область: 0 800 500 078
- Івано-Франківська область: 099 544 83 32
- Чернівці та область: 066 084 93 13
- Тернопіль та область:103
- Ужгород та область: 103
- Луганська область: 103, 1545
- Донецька область: 103, 1545
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