Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 25 березня

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.

Станом на 10:00 середи 25 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 113 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано нових 29 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від початку 2020 року надійшло 941 повідомлень про підозру зараження.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 113 Одужали 1 Померли 4

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію у восьми областях України (Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Львівська) та у Києві ввели надзвичайну ситуацію.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 13 областях:

Київська область 53 Чернівецька область 38 Івано-Франківська область 5 Тернопільська область 4 Дніпропетровська область 2 Львівська область 2 Житомирська область 2 Запорізька область 2 Черкаська область 1 Волинська область 1 Одеська область 1 Луганська область 1 Донецька область 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Як уникнути зараження коронавірусом:

уникати контактів з тваринами

не їсти сире, добре обробляти (смажити, варити тощо) м'ясо

уникати контактів з людьми

регулярно мити руки

користуватися антисептиками

не торкайтеся обличчя

дотримуватися самоізоляції та карантину

покращуйте імунітет

Загальна статистика коронавірусу по світу

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в Китаї, Італії, США, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ

Загальна статистика по світу: Захворіли 423 670 Одужали 108 629 Померли 18 923

Телефонні гарячі лінії щодо коронавірусу

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Київ та область: 103, 0 800 505 201, 045 63 100 46

та область: 103, 0 800 505 201, 045 63 100 46 Одеса та область: 1550 та 0 800 50 15 50

та область: 1550 та 0 800 50 15 50 Львів та область: 1580

та область: 1580 Дніпро та область: 067 611 08 86, 068 979 96 24, 0 800 500 474

та область: 067 611 08 86, 068 979 96 24, 0 800 500 474 Харків та область: 057 712 45 00

та область: 057 712 45 00 Житомир та область: 068 982 47 81

та область: 068 982 47 81 Чернігів та область: 0 800 50 70 70

та область: 0 800 50 70 70 Полтава та область: 050 505 29 59

та область: 050 505 29 59 Херсон та область: 103, (0552) 22 57 90

та область: 103, (0552) 22 57 90 Запоріжжя та область: 103, 0 800 503 508

та область: 103, 0 800 503 508 Вінниця та область: 15-60, 103, 66-12-05

та область: 15-60, 103, 66-12-05 Миколаїв та область: 37-40-28, 37-31-07

та область: 37-40-28, 37-31-07 Кропивницький та область: 0 800 500 238

та область: 0 800 500 238 Суми та область: 103, (0542) 68-20-90

та область: 103, (0542) 68-20-90 Черкаси та область: 64 91 82, 64 92 39 та 067 809 3154, 050 420 1356

та область: 64 91 82, 64 92 39 та 067 809 3154, 050 420 1356 Хмельницький та область:0382 70 43 63, 0382 70 38 05

та область:0382 70 43 63, 0382 70 38 05 Луцьк та область: 103, 0332 778139

та область: 103, 0332 778139 Рівне та область: 0 800 500 078

та область: 0 800 500 078 Івано-Франківськ а область: 099 544 83 32

а область: 099 544 83 32 Чернівці та область: 066 084 93 13

та область: 066 084 93 13 Тернопіль та область:103

та область:103 Ужгород та область: 103

та область: 103 Луганськ а область: 103, 1545

а область: 103, 1545 Донецька область: 103, 1545

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ