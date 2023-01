Гурт "Антитіла" презентував нову версію "Щедрика", щоб допомогти українським дітям

"Антитіла" разом з ансамблем Вірьовки та дитячим ансамблем Зернятко презентували оновлену версію легендарної щедрівки, яку створив Микола Леонтович. Музиканти у такий спосіб закликали надсилати пожертви на допомогу українським дітям. Слухайте пісню, яка отримала назву "Благодійна колядка"!

"Carol for the Charity" – нова музична робота, у створенні якої взяли участь "Антитіла". Відомо, що текст пісні переклали англійською та адаптували до сучасних реалій в агентстві Saatchi & Saatchi Ukraine.

Російська агресія забрала в українських дітей щасливе дитинство. Мільйони з них були змушені виїхати за кордон, де потребують гуманітарної допомоги та освітньої підтримки. Микола Леонтович створив "Щедрик", який став символом різдвяної любові та тепла обіймів у всьому світі. Сьогодні українці заспівали цю колядку зі словами, які створила війна. Слухайте, шазамте цю пісню та жертвуйте на Перемогу України, щоб наблизити в Україні не військове Різдво, а мирне Різдво з дитячим сміхом та духом свята", – зазначає Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла".

Antytila ft. Veryovka Ensemble & ZERNYATKO Children Folk Ensemble – Carol for the Charity:

Слова пісні Antytila ft. Veryovka Ensemble & ZERNYATKO Children Folk Ensemble – Carol for the Charity:

Christmas not home

Outside n’ beyond

This is so wrong

Shazam this song

See their tears

On the eyelids

Pain and the fears

Donate for kids

Give them an Eve

Those who believe

Come back to home

Shazam this song

This is a time

For all the world

Help them somehow

Shazam this song

Oh how they want

Come back to home

Eve is for all

Shazam this song

This is the key

While children sing

Holy and cheer

Christmas is here

Merry, merry, merry, merry Christmas

Merry, merry, merry, merry Christmas

Those who destroy

Never enjoyed

Christmas at home

Shazam this song

Why should I run

Dreams never gone

Give us a hope

Shazam this song

Christmas is here

I wanna see

Hope could be grown

Shazam this song

Ding, dong, ding, dong

Who’s at the door?

Children at home!

Shazam this song

All Christmas deeds

Made for the kids

Dreams shouldn’t gone

Shazam this song

Oh how they want

Cоme back to home

Eve is for all

Shazam this song

This is the key

While children sing

Holy and cheer

Christmas is here

Merry, merry, merry, merry Christmas

Merry, merry, merry, merry Christmas

Shazam this song

Shazam this song

Shazam this song

Shazam this song

