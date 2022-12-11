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Гурт "Антитіла" презентував нову версію "Щедрика", щоб допомогти українським дітям
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"Антитіла" разом з ансамблем Вірьовки та дитячим ансамблем Зернятко презентували оновлену версію легендарної щедрівки, яку створив Микола Леонтович. Музиканти у такий спосіб закликали надсилати пожертви на допомогу українським дітям. Слухайте пісню, яка отримала назву "Благодійна колядка"!
"Carol for the Charity" – нова музична робота, у створенні якої взяли участь "Антитіла". Відомо, що текст пісні переклали англійською та адаптували до сучасних реалій в агентстві Saatchi & Saatchi Ukraine.
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Російська агресія забрала в українських дітей щасливе дитинство. Мільйони з них були змушені виїхати за кордон, де потребують гуманітарної допомоги та освітньої підтримки. Микола Леонтович створив "Щедрик", який став символом різдвяної любові та тепла обіймів у всьому світі. Сьогодні українці заспівали цю колядку зі словами, які створила війна. Слухайте, шазамте цю пісню та жертвуйте на Перемогу України, щоб наблизити в Україні не військове Різдво, а мирне Різдво з дитячим сміхом та духом свята", – зазначає Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла".
Antytila ft. Veryovka Ensemble & ZERNYATKO Children Folk Ensemble – Carol for the Charity:
Слова пісні Antytila ft. Veryovka Ensemble & ZERNYATKO Children Folk Ensemble – Carol for the Charity:
Christmas not home
Outside n’ beyond
This is so wrong
Shazam this song
See their tears
On the eyelids
Pain and the fears
Donate for kids
Give them an Eve
Those who believe
Come back to home
Shazam this song
This is a time
For all the world
Help them somehow
Shazam this song
Oh how they want
Come back to home
Eve is for all
Shazam this song
This is the key
While children sing
Holy and cheer
Christmas is here
Merry, merry, merry, merry Christmas
Merry, merry, merry, merry Christmas
Those who destroy
Never enjoyed
Christmas at home
Shazam this song
Why should I run
Dreams never gone
Give us a hope
Shazam this song
Christmas is here
I wanna see
Hope could be grown
Shazam this song
Ding, dong, ding, dong
Who’s at the door?
Children at home!
Shazam this song
All Christmas deeds
Made for the kids
Dreams shouldn’t gone
Shazam this song
Oh how they want
Cоme back to home
Eve is for all
Shazam this song
This is the key
While children sing
Holy and cheer
Christmas is here
Merry, merry, merry, merry Christmas
Merry, merry, merry, merry Christmas
Shazam this song
Shazam this song
Shazam this song
Shazam this song
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