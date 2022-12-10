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MamaRika випустила кліп на пісню "Зоря" про те, що після ночі завжди настає світанок

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MamaRika випустила кліп на пісню "Зоря" про те, що після ночі завжди настає світанок - фото 1

Лейтмотивом "Зорі" є розуміння, що після найтемнішої ночі завжди наступає світанок. MamaRika впевнена, що у кожного з нас всередині палає вогник, який веде нас по життю і дає сил підійматися та йти вперед знову і знову… Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Зоря" від виконавиці MamaRika відбулася 9 грудня 2022 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Ми всі зараз шукаємо точку опори, яка дасть натхнення та сили рухатися далі. Та попри все українців вже неможливо зламати, де б ми не були і як би не було важко – ми завжди знайдем ту саму стежку додому. Ця довга зима стала для нас справжнім випробуванням, але чим важче нам, тим сильнішими ми стаємо. Вірю, що "Зоря" підтримає та зігріє кожного з вас ці холодні, темні часи!", – коментує співачка.

Слухати пісню MamaRika – Зоря:

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