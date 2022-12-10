KOLA – Голос: слухайте пісню про те, як кожен з нас може врятувати чиєсь життя

Українська співачка KOLA презентувала новий кліп та пісню "Голос". Ця музична робота є неймовірно важливою, адже несе потужний посил. До роботи над відеокліпом долучилися відомі українці – дивіться потужну прем'єру!

У кліпі знялися відомі українці, чиї голоси сьогодні працюють на перемогу нашої країни. Артистка вдячна кожному з них за підтримку, а саме: Джамалі, Олегу Псюку, Альоні Альоні, Павлу Вишебабі, Денису Христову, Ігору Номану, Валентинові Міхієнку, Василеві Байдаку, Костянтину Войтенку.

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Де б ти не знаходився, в реаліях нинішньої війни твій ГОЛОС має велике значення: неодноразово розголос допомагав привернути увагу світу на жахи, що відбуваються в Україні, розв'язувати питання по обміну військовополонених, вказати на проблему постраждалих від війни та спростувати пропагандистські заяви ворога. Не мовчи! Твій ГОЛОС – це врятоване чиєсь життя", – зазначено в описі до прем'єри пісні.

Також зауважте, що неймовірний художник Даніель Скрипник створив картину для обкладинки релізу, яка буде продана пізніше на аукціоні, щоби зігріти наші ЗСУ.

Слухати пісню KOLA – Голос:

Слова пісні KOLA – Голос:

Я тут стою,

А серце там.

Я тут ходжу,

Як самотня примара по чужим хатам

І спокою немає, але людина крила має,

Навіть, якщо не знає про це.



Сьогодні твій голос – це потреба буття.

Твій сторіс – це врятоване чиєсь життя.

Складаємо літопис, як міцний ланцюг, продовжуємо рух.



Сьогодні твій голос – це потреба буття.

Твій сторіс – це врятоване чиєсь життя.

Ми створюємо опір, як міцний ланцюг.

Продовжуємо свій рух.



Не забувай, хто ти є,

Ні на день, ні на хвилинку

Не забувай, де калина цвіте

Там було твоє дитинство.



Там, де колосся так рясно росте,

Де вишиванка, де поле золоте,

Де звуки трембіти, нестримний вітер

Я хочу, щоб там зростали мої діти.



Сьогодні твій голос – це потреба буття.

Твій сторіс – це врятоване чиєсь життя.

Складаємо літопис, як міцний ланцюг, продовжуємо рух.



Сьогодні твій голос – це потреба буття.

Твій сторіс – це врятоване чиєсь життя.

Ми створюємо опір, як міцний ланцюг,

Продовжуємо свій рух.



Хай буде день,

Де знов літо,

Де стрімко так біль

Пішов за вітром.

Хай буде ніч

Тиха-тиха,

Щоб я змогла вільно дихать.



Там, де волошкове поле цвіте.

Там, де все таке рідне і просте.

Там, де я дитина сиджу в малині.

Там, де немає страху в мені ані краплини.



Сьогодні твій голос – це потреба буття.

Твій сторіс – це врятоване чиєсь життя.

Складаємо літопис, як міцний ланцюг, продовжуєм рух.



Сьогодні твій голос – це потреба буття.

Твій сторіс – це врятоване чиєсь життя.

Ми створюємо опір, як міцний ланцюг,

Продовжуємо свій рух.

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