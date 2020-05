GTA V роздають безкоштовно в Epic Game Store: як скачати гру

Epic Games Store впродовж тривалого часу радує користувачів щотижневими роздачами безкоштовних ігор. Зазвичай можна побачити, яку гру роздаватимуть наступною, але останній тиждень сервіс інтригував і не розкривав всі карти. Як виявилося, магазин готував великий сюрприз – гру GTA V Premium Edition.

У Epic Games Store 14 травня о 18:00 почалася безкоштовна роздача Grand Theft Auto V: Premium Edition, в яку входить сама гра GTA V, а також Grand Theft Auto Online і всі раніше випущені матеріали та оновлення для неї. У звичайний час гра коштує 629 гривень.

Щоб завантажити гру, потрібно перейти на сайт Epic Games Store. Там треба пройти авторизацію або зареєструватися, якщо у вас ще немає облікового запису. Варто зазначити, що для завантаження гри потрібно буде пройти двофакторну аутентифікацію. Для цього на сайті Epic Games Store потрібно буде вказати пароль, який буде вислано вам на електронну пошту. Таким чином в EGS захищають користувачів від крадіжки акаунтів.

Гру можна додати у свою бібліотеку з 18:00 14 травня до 18:00 21 травня. Після цього почнеться роздача нової безкоштовної гри, а GTA V назавжди залишиться у вашій бібліотеці EGS.

Що входить до видання Grand Theft Auto V: Premium Edition

Повний сюжетний режим GTA V Безкоштовний доступ до Grand Theft Auto Online Оновлення "Судний день", "Торгівля зброєю", "Контрабандисти", "Байкери" і багато іншого. Стартовий набір "Злочинна організація", в який входять найпопулярніші матеріали вартістю понад 10 мільйонів доларів GTA, а також грошовий бонус у розмірі 1 мільйона доларів GTA (з'явиться на рахунку гравця протягом 1-7 днів).

