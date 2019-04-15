Гра престолів 8 сезон: алгоритм передбачив смерть героїв

Студенти Технічного університету Мюнхена створили алгоритм, який передбачає, хто з персонажів "Гри престолів", швидше за все, помре у наступній серії. Дізнайтесь, кому штучний інтелект залишив "жити" лічені серії.

Зазначимо, що перша серія восьмого сезону Гри престолів вийшла 14 квітня.

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Таким є список героїв, чиї шанси вижити надзвичайно малі:

Бронн – 93,5%

Грегор Кліган – 80,3%

Санса Старк – 73,3%

Бран Старк – 57,8%

Сандор Кліган – 47,5%

За Джона Сноу можна точно не переживати / Inverse

У цих персонажів, навпаки, все непогано:

Джеймі Ланністер – 4%

Тіріон Ланністер – 2,5%

Варіс – 3,2%

Семвелл Тарлі – 3,3%

Дейенеріс Таргарієн – 0,9%

Ми вже знаємо, хто помер у першому епізоді 8 сезону "Гри престолів". Фанати Джона Сноу, Дейенеріс, Ар'ї, Санси та Брієнни можуть спокійно видихнути. Навіть Серсея все ще спокійно живе та будує нові зловіщі плани. А от саме Сноу разом з сестрою та коханою відправляють одного з персонажів прямісінько в руки смерті. Дізнайтесь, ким є цей "щасливчик".

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