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Гра престолів 8 сезон: алгоритм передбачив смерть героїв

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Алгоритм визначив, хто помре у 8 сезоні Гри престолів - фото 1
Алгоритм визначив, хто помре у 8 сезоні Гри престолів

Студенти Технічного університету Мюнхена створили алгоритм, який передбачає, хто з персонажів "Гри престолів", швидше за все, помре у наступній серії. Дізнайтесь, кому штучний інтелект залишив "жити" лічені серії.

Зазначимо, що перша серія восьмого сезону Гри престолів вийшла 14 квітня.

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Таким є список героїв, чиї шанси вижити надзвичайно малі:

  • Бронн – 93,5%
  • Грегор Кліган – 80,3%
  • Санса Старк – 73,3%
  • Бран Старк – 57,8%
  • Сандор Кліган – 47,5%
За Джона Сноу можна точно не переживати - фото 321461
За Джона Сноу можна точно не переживати / Inverse

У цих персонажів, навпаки, все непогано:

  • Джеймі Ланністер – 4%
  • Тіріон Ланністер – 2,5%
  • Варіс – 3,2%
  • Семвелл Тарлі – 3,3%
  • Дейенеріс Таргарієн – 0,9%

Ми вже знаємо, хто помер у першому епізоді 8 сезону "Гри престолів". Фанати Джона Сноу, Дейенеріс, Ар'ї, Санси та Брієнни можуть спокійно видихнути. Навіть Серсея все ще спокійно живе та будує нові зловіщі плани. А от саме Сноу разом з сестрою та коханою відправляють одного з персонажів прямісінько в руки смерті. Дізнайтесь, ким є цей "щасливчик".

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Джерело: Geek
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