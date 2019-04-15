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Гра престолів 2019: хто помер у 1 серії фінального сезону

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Хто помер у 1 серії 8 сезону Гри престолів - фото 1
Хто помер у 1 серії 8 сезону Гри престолів / Fake Teams

Перший епізод фінального сезону Гри Престолів вже встиг вийти на екрани та змусити фанатів створювати ще більше теорій про його завершення. Хто ж став першою жертвою сценаристів та помер у 1 серії 8 сезону Гри престолів?

У ніч на 15 квітня вийшов 1 епізод 8 сезону Гри Престолів, який відкрив героям чимало таємниць. Але поки комусь доля усміхалась, все ж серіал позбувся одного з персонажів. Не варто забувати, що Король Ночі вже наступає на п'ятки головним героям, тому обійтись без жертв майже неможливо.

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Хто помер у 1 серії 8 сезону Гри Престолів?

Фанати Джона Сноу, Дейенеріс, Ар'ї, Санси та Брієнни можуть спокійно видихнути. Навіть Серсея все ще спокійно живе та будує нові зловіщі плани. А от саме Сноу разом з сестрою та коханою відправляють одного з персонажів прямісінько в руки смерті. Йдеться про юного лорда Амбера, який змушений повернутись додому, щоб зібрати народ для об'єднання з силами Вінтерфелла. Навряд чи більшим спойлером буде те, що Стіну зруйновано, а Король ночі з білими блукачами шукає собі перекус.

Одна з останніх сцен 1 серії 8 сезону показує, як Амбера знаходять у замку на сході Вестероса. Хлопець оживає посеред кривавих візерунків з частин тіл і його спалюють, щоб він знову не повстав з мертвих. Зима настала, а головні герої все ще живі. Принаймні, у першому епізоді.

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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