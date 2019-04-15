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Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
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Нарешті вийшла 1 серія 8 сезону Гри Престолів, яка вже встигла викликати чимало обговорень. Дивіться онлайн першу серію, а також дізнавайтесь сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!
У ніч з 14 на 15 квітня з'явився 1 епізод фінального сезону серіалу Гра Престолів. Саме 8 сезон стане останнім для шалено популярного серіалу за сагою Джорджа Мартіна "Пісня льоду та полум'я". Відомо, що фінал отримає всього 6 серій, тривалість яких складе близько години. Загалом не важко здогадатись, що глядачі нарешті побачать битву з Королем Ночі та дізнаються, хто ж займе Залізний Трон. Додамо, що перший епізод займає 54 хвилини, а його сюжет раніше зливали в мережу.
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Дивитись онлайн 1 серія 8 сезон Гра престолів можна тут:
- Американський телеканал HBO (щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 понеділка)
- Сервіс HBO NOW, який обійдеться у 14,99 долара в місяць
- Онлайн-кінотеатри і сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека".
Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси. Однак, зараз перша серія російською мовою вже є у вільному доступі (з переглядом реклами) на сервісі hdrezka. Приємного перегляду!
Обережно, далі сюжет 1 серії фінального сезону Гри Престолів! Тут спойлери!
Трейлер прем'єри серіалу Гра престолів 2019:
Останній шанс! Якщо ви не бачили серії, не радимо вам читати опис!
Сюжет і спойлери 1 серії Гри престолів 2019
Об'єднане військо Джона Сноу та Дейенеріс Таргарієн нарешті прибуло до Вінтерфелла разом з драконами. Після цього було зібрано раду для обговорення наступних дій. Щоправда, не всі гостинно зустріли Джона, особливо його сестра, натякнувши, що він покинув народ задля кохання.
Серсея дізнається, що Стіна більше не стримує блукачів, і зраділа цьому, вирішивши ігнорувати заклик об'єднати сили проти Короля Ночі. Тим часом Еурон Грейджой привозить Серсеї поповнення армії у вигляді найманців Золотих Мечей. У свою чергу жінка вирішує подякувати Грейджою своїм тілом. Тим паче, що вона триматиме оборону Королівської гавані, поки її вороги не знищать один одного самі, а їй залишиться трон.
Тим часом Теон Грейджой все ж знаходить у собі відвагу та вирішує пробратись на корабель Залізного флоту, де тримають у полоні його сестру Яру.
Наступна ж сцена показує доволі очікуваний (або ні) поворот, а саме підкорення дракона Джоном Сноу. Улюбленець публіки зумів осідлати моторошну істоту і разом з Дейенеріс політати посеред хмар. Звісно ж, не обійшлось і без інтимної сцени.
Поки брат насолоджується новим коханням, Ар'я бачиться із Псом. Дейенеріс також не витрачає час і дякує Сему Тарлі за те, що він врятував Мармона. Щоправда, матір драконів також зізнається, що спалила його брата та батька за те, що вони відмовились підкорятись їй. Сем, хоч і холодно ставився до тата, але не у захваті від таких новин. Тому він вирішує розкрити Джону Сноу правду про його батьків.
Настав час дізнатись, що насправді Джона звуть Ейгон Таргарієн, тому у нього найбільше прав на Трон. Виявляється, що Дейенеріс - його тітка, щоправда, в роді Таргарієнів інцест був доволі нормальним явищем.
На тлі бурливих емоцій здичавілі разом з Беріком Дондарріоном та Тормундом натрапляють на тих, хто вижив у розвалинах Чорного Замку. Саме на стінах споруди знаходять послання від Короля Ночі, тому поспішають попередити північ про те, що небезпека зовсім близько.
А до Вінтерфелла прибуває несподіваний гість - Джеймі Ланністер. Його зустріч з Бранном виглядає доволі епічно, адже саме він скинув хлопця з вежі. Кінець першої серії.
Нагадаємо, що 2 серія 8 сезону Гри Престолів вийде вже 21 квітня (в Україні у ніч на 22 квітня) і триватиме 58 хвилин.
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