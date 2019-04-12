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Ломаченко – Кролла Гра престолів

ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях

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тест для шанувальників "Гри престолів" - фото 1
тест для шанувальників "Гри престолів"

Фінальний сезон серіалу "Гра престолів 8" скоро розпочнеться: прем'єра запланована на 14 квітня. Пройди цікавий тест, щоб перевірити, чи готовий ти до нового сезону!

Сім сезонів "Гри престолів" довели, що нікому не варто довіряти, а ніж у спину можна отримати у найнеочікуваніший момент. Всі довкола підступні й ти не знаєш, хто ким є насправді. А чи впізнаєш ти улюблених акторів без характерних костюмів та гриму? Перевір себе!

І ще: Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест для справжніх фанів: що говорили герої "Гри престолів" перед смертю?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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