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Гра престолів 2 серія 8 сезон: огляд і пасхалки нового епізоду
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У ніч на 22 квітня вийшла 2 серія 8 сезону Гри престолів. Найбільш обговорювана сага сучасності підходить до завершення, тож прихильники серіалу намагаються передбачити фінал. Ми зібрали всі пасхалки нового епізоду!
Усі ці відсилки до попередніх сезонів серіалу Гра престолів можуть натякнути, чим же завершиться велика битва Семи королівств та білих блукачів. Обережно, далі спойлери!
Це цікаво: Дивитись онлайн 2 серію 8 сезону серіалу Гра престолів
Бран і Джеймі
Мабуть, найкрутіша пасхалка епізоду – звернення Брана до Джеймі Ланністера. Старк говорить: the things we do for love. Ці ж слова вимовив Ланністер в 1 серії 1 сезону Гри престолів за секунду до того, як зіштовхнув дитину з вікна вежі, у якій Бран застав королеву з братом під час сексу.
Паралелі між Ланністерами і Таргарієнами
Тіріон у 2 серії 8 сезону говорить, що хотів би, щоб його батько побачив, як все обернулося. Що цікаво, його шлях дуже нагадує життя Тайвіна. Обидва Ланністери стали правицями короля-Таргарієна (Тайвін – Ейріса II, Тіріон – Дейенеріс), обох спочатку слухали, а потім стали підозрювати в зраді (в новій серії Дейенеріс говорить Тіріону, що він, напевно, хоче допомогти Джеймі перерізати їй горло). Можливо, це означає, що Тіріон повторить роль батька і зрештою зрадить королеву...
Пісня Подріка
Епізод, де в фіналі серії Подрік співає пісню, відсилає до 9 серії 2 сезону, де Брон співав цю ж пісню перед битвою у Чорноводді. У наступній серії також відбудеться масштабна битва – за Вінтерфелл.
Привид
Якщо ви розмірковували, куди подівся Привид, то лютововка на мить можна побачити у 2 серії в епізоді, де на стіні замку розмовляють Джон і Сем.
Лід
Родинний меч Старків, яким володів Еддард Старк, мав назву Лід. У 1 серії 4 сезону від ката він потрапив до Тайвіна Ланністера, який вирішив переплавити його і зробити два нові мечі з нього. Один він віддав своєму синові Джеймі, інший – онукові Джоффрі.
У результаті Джеймі віддав свій меч Брієнні, і вона називала його "Вірний клятві". Сам же Ланністер згодом передав меч Томмену, а в підсумку в 7 сезоні забрав собі. Тож після приїзду Джеймі в Вінтерфелл Лід, нехай і не в оригінальному вигляді, але вперше з 1 сезону знову опинився вдома – на Півночі.
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