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Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
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На каналі HBO вийшла 2 серія 8 сезону серіалу Гра престолів. Вона викликала не менше обговорень, ніж прем'єра. Дивіться онлайн свіжий епізод, а також дізнайтесь сюжет зі спойлерами на Радіо МАКСИМУМ!
У ніч з 21 на 22 квітня з'явилася 2 серія фінального сезону серіалу Гра престолів 8. Відомо, що всього у 8 сезоні буде лише 6 серій, тривалість яких становитиме близько години. Глядачі нарешті побачать битву з Королем Ночі та дізнаються, хто ж гідний зайняти Залізний Трон. До речі, другий епізод триває 58 хвилин.
Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Гри престолів 2019
Дивитись онлайн 2 серія 8 сезон Гра престолів можна тут:
- Американський телеканал HBO (щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 понеділка)
- Сервіс HBO NOW, який обійдеться у 14,99 долара в місяць
- Онлайн-кінотеатри і сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.
Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси. Зараз друга серія вже доступна російською мовою на сайтах hdrezka та seasonvar. Дивитися онлайн свіжий епізод можна буде українською на сервісі "Гуртом" через кілька годин. Приємного перегляду!
Обережно, далі сюжет 2 серії фінального сезону Гри Престолів! Тут спойлери!
Трейлер нового епізоду серіалу Гра престолів 2019:
Останній шанс! Якщо ви не бачили серії, не радимо вам читати опис!
Сюжет і спойлери 2 серії Гри престолів 2019
Усі події свіжого епізоду проходять у Вінтерфеллі. Більшість уцілілих другорядних героїв серіалу збирається біля каміна в останню ніч перед вирішальною битвою з блукачами, щоб пригадати свої попередні найбільші досягнення у бою. Як влучно зауважує хтось із Ланністерів, всі присутні встигли так чи інакше поконфліктувати зі Старками: тут і Джеймі, і Тіріон, і Брієнна з Подріком, і сер Давос Сіворт, і навіть Тормунд.
Такої кількості старих ворогів і не завжди надійних союзників біля одного каміна не збиралося, здається, ні в одному серіалі. Сцені приділяють просто рекордний за мірками сезону хронометраж: присутні встигають і випити, і заспівати, і навіть ненароком посвятити Брієнну в лицарі.
Тим часом Бран заявляє іншим героям, що вичерпав свою корисність в серіалі і тепер готовий стати приманкою для Короля Ночі. Схоже, командир "блукачів" хоче вбити Брана, бо тільки той знає секрет його смерті та природи влади над мерцями.
Джон Сноу розробив хитрий план зі знищення Короля Ночі: виманити його на Брана, а потім перемогти за допомогою драконів. Про те, що у Короля тепер є власний крижаний зомбі-дракон, про що Бран всім розповідав минулої серії, всі призабули.
Бідолаха Джеймі Ланністер проводить більшу частину епізоду, просячи вибачення перед усіма зустрічними в Вінтерфеллі знайомими обличчями. На щастя, Бран і так розуміє Джеймі без слів, тож пояснювати все хлопцю йому не треба. Перепросивши за себе особисто, доводиться довго і принизливо вимолювати прощення за дії сестри, так і не прислала обіцяне військо.
А от Ар'я Старк напередодні вирішального бою вирішила спробувати щось нове для себе. Дівчина, яка з самого початку була найбільш асексуальним персонажем Гри престолів, перед кінцем світу зайнялася коханням з Джендрі. Дивитися на Мейсі Вільямс в постільній сцені дивно і незвично, чого, напевно, сценаристи і домагалися. Однак Ар'я вкотре довела, що вона сильна і незалежна жінка, яка може підкорити чоловіка не лише в бою.
Дейенеріс і Джону не до сексу - вони взагалі рідко з'являються в серії. При цьому Дені та Санса досі не можуть дійти спільної мови. Поки королеві радять налагодити стосунки з леді Вінтерфеллу, сама Санса вирішує напряму спитати, що ж буде, якщо матір драконів сяде на Залізний Трон. Розмова не видається приємною, адже донька Еддарда Старка нагадує, що народ півночі не збирається більше ніколи опускатись на коліна. А саме це Дейенеріс дуже не подобається, адже всіх, хто відмовляється її визнавати, вона знищує.
Дені натякає, що після закінчення війни має намір мертвою хваткою триматися за владу і не ділити її ні з ким - ні з Північчю, ні з власним консортом. Однак у якісь серйозні підлості або невиправдане кровопролиття з боку Дані не віриш, які б сердиті очі Емілія Кларк при цьому не робила. Зрештою, Джон Сноу нарешті розповідає тітці всю правду, представившись своїм справжнім ім'ям. Як слід відреагувати Дані не встигла: зовсім як Джон в попередньому епізоді.
Армія Королі ночі прийшла до Вінтерфеллу. Війна з блукачами почалася.
Нагадаємо, що 3 серія 8 сезону Гри Престолів вийде вже 28 квітня (в Україні у ніч на 29 квітня) і триватиме понад годину.
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