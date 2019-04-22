Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер третьої серії

Гра престолів 2019 вже б'є рекорди за переглядами, а в мережі опублікували трейлер третьої серії восьмого сезону. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Друга серія фінального серіалу Гри престолів вийшла у світу ніч на 22 квітня, а після неї HBO одразу ж потішив фанатів тизером до третього епізоду. Ролик встиг викликати шквал емоцій та дуже здивував фанатів. Нагадаємо, що дата виходу 3 серії 8 сезону Гри престолів запланована вже на 28 квітня (в Україні у ніч на 29 квітня).

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Новий трейлер показав головних героїв, які все ще на півночі, а також величезне військо бездоганних, які разом з Сірим Черв'яком будуть боронити Вінтерфелл від Короля Ночі. Щоправда, реакція ключових персонажів наштовхує на думку, що ця битва буде надто легкою для білих блукачів. У ролику навіть можна було побачити крижаного дракона, тому доля домівки Старків під загрозою.

Гра престолів 8, дивитись трейлер 3 серії онлайн:

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