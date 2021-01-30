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Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
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У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми удосконалюємо наші знання української. Цього разу мовна поліція опинилася на кухні. Читайте далі та дізнайтеся, чи усе кухонне приладдя ви називаєте правильно.
Говорити українською мовою правильно – потрібно і приємно! Далі розбираємо, як називати різні речі на кухні не суржиком, а чистою українською.
І ще: ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
- Серветка (не салфєтка)
Використай серветку, якщо хочеш витерти руки.
- Тарілка (не тарєлка)
Візьми тарілку та йди до столу.
- Виделка (не вілка)
Перші страви їдять ложкою, а не виделкою.
- Ніж (не нож)
Ніж лежить праворуч від тарілки.
- Ополоник (не половник)
Ополоник потрібен, щоб зачерпувати рідку їжу.
- Соломинка (не трубочка)
У коктейлі додають соломинку, але краще відмовитися від її, адже так буде екологічніше.
- Друшляк (не друшлаг)
Промити макарони можна за допомогою друшляка.
- Коцюба (не кочєрга)
Коцюба стоїть біля печі, щоб витягати посуд і не попектися.
- Пательня (не сковородка)
На пательні можна приготувати багато різних страв.
- Деко (не протівєнь)
Виклади пиріг на деко та постав у духовку.
- Кавник (не кофейник)
Поціновувачам кави можна подарувати кавник.
- Глечик (не кувшин)
Перелий, будь ласка, узвар у глечик.
- Склянка (не стакан)
Попроси налити тобі склянку води.
- Чашка (не кружка)
Марина розлила чай і розбила чашку.
- Слоїк (не банка)
Бабуся передала слоїк з малиновим варенням.
- Тертушка (не тьорка)
Якщо хочете посипати страву сиром, то використайте тертушку.
- Дощечка (не досточка)
Зелень потрібно різати на дощечці.
- Таця (не поднос)
Щоб нічого не перекинути, візьми тацю.
- Сільниця (не солонка)
У нас на столі завжди стоїть сільниця.
- Цукорниця (не сахарніца)
Якщо хочете підсолодити чай, то ось цукорниця.
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