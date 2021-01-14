ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові

Правопис та вимова важливі, тож зверніть увагу на назви найпопулярніших кавових напоїв. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно наголошувати ці напої українською.

Запам'ятайте, як правильно наголошувати кавові напої в українській мові. Ця легка шпаргалка вам допоможе у цьому! Ще зауважте, що усі наступні слова іншомовного походження. Також вони належать до середнього роду.

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Правильно: еспресо

Помилка: еКспресо, еспреССо

У 1947 році з'явилася технологія подачі гарячої води під тиском, тож лише відтоді можна було готувати класичне еспресо.

Правильно: капучино

Помилка: капучіно, капуччино

Карамельне капучино – це смачний напій з приголомшливим ароматом, ніжним смаком та солодким посмаком.

Правильно: лАте

Помилка: латЕ

До молока додати каву та лавандовий сироп. Ось так і готують лавандове лате.

Правильно: ристрето

Помилка: рІстрето, ристреТТо

Щоб приготувати міцне ристрето, потрібно 7 г кави на 15-20 мл води.

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