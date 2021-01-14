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ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові

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різновиди кави українською - фото 1
різновиди кави українською

Правопис та вимова важливі, тож зверніть увагу на назви найпопулярніших кавових напоїв. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно наголошувати ці напої українською.

Запам'ятайте, як правильно наголошувати кавові напої в українській мові. Ця легка шпаргалка вам допоможе у цьому! Ще зауважте, що усі наступні слова іншомовного походження. Також вони належать до середнього роду.

І ще: Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"

  • Правильно: еспресо
  • Помилка: еКспресо, еспреССо

У 1947 році з'явилася технологія подачі гарячої води під тиском, тож лише відтоді можна було готувати класичне еспресо.

  • Правильно: капучино
  • Помилка: капучіно, капуччино

Карамельне капучино – це смачний напій з приголомшливим ароматом, ніжним смаком та солодким посмаком.

  • Правильно: лАте
  • Помилка: латЕ

До молока додати каву та лавандовий сироп. Ось так і готують лавандове лате.

  • Правильно: ристрето
  • Помилка: рІстрето, ристреТТо

Щоб приготувати міцне ристрето, потрібно 7 г кави на 15-20 мл води.

ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові - фото 442973

До теми: Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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