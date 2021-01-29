Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні

як сказати "я тебе кохаю"

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми пізнаємо українську мову щоразу по-новому. Цього разу дізнаємо, як можна цікаво розповісти коханій людині про свої почуття.

Українська мова не лише милозвучна, а й багата на синоніми та цікаві приказки й вирази. Замість звичного "я тебе люблю", можна використати небанальні фрази та навіть фразеологізми.

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Я можу говорити милощі тобі усе наше життя.

Говорити милощі/любощі – це розповідати про свої любовні почуття до іншої людини.

Освідчуюся тобі у своїх почуттях!

Синонім до "зізнатися" – "освідчитися".

Чи примиляюся я тобі?

Примилятися – це намагатися сподобатися комусь.

Хочу обіруч з тобою мандрувати світом.

Гарне українське слово "обіруч" використовуйте, коли хочете сказати "обома руками", "узявшись за руки" чи "разом".

Переведемо наші взаємини на новий щабель?

"Взаємини"– це гарний український синонім до слів "стосунки", "взаємозв'язки", "зносини".

Я ніколи не виб'ю хвіст об тин.

Фразеологізм "вибити хвіст об тин" означає облишити залицяння.

Я маю до тебе сильні поривання душі.

Говоріть "поривання душі", коли маєте на увазі "почуття", "прихильність", "любов", "кохання".

Чи готова ти зав'язати свою косу?

Фразеологізм "зав'язати косу" чи "зав'язати хустку" означає взяти заміж.

Не можу приховати любощі до тебе.

Оригінальні синоніми до "любов" – любощі, милування, любва, любість, жага, закохання...

Ой ти любка моя (любчик мій)!

До коханої звертайтеся так: любка, любонька, любочка, любаска, солодятко, сердечко, серденько, серденя, милоданка, мила, люба тощо.

До коханого звертайтеся так: любчик, любко, любас, солодятко, сердечко, серденько, серденя, милодан, милий, любий тощо.

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