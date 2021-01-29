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Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні

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як сказати "я тебе кохаю"

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми пізнаємо українську мову щоразу по-новому. Цього разу дізнаємо, як можна цікаво розповісти коханій людині про свої почуття.

Українська мова не лише милозвучна, а й багата на синоніми та цікаві приказки й вирази. Замість звичного "я тебе люблю", можна використати небанальні фрази та навіть фразеологізми.

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  • Я можу говорити милощі тобі усе наше життя.

Говорити милощі/любощі – це розповідати про свої любовні почуття до іншої людини.

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445442
  • Освідчуюся тобі у своїх почуттях!

Синонім до "зізнатися" – "освідчитися".

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445441
  • Чи примиляюся я тобі?

Примилятися – це намагатися сподобатися комусь.

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445437
  • Хочу обіруч з тобою мандрувати світом.

Гарне українське слово "обіруч" використовуйте, коли хочете сказати "обома руками", "узявшись за руки" чи "разом".

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445443
  • Переведемо наші взаємини на новий щабель?

"Взаємини"– це гарний український синонім до слів "стосунки", "взаємозв'язки", "зносини".

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445444
  • Я ніколи не виб'ю хвіст об тин.

Фразеологізм "вибити хвіст об тин" означає облишити залицяння.

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445446
  • Я маю до тебе сильні поривання душі.

Говоріть "поривання душі", коли маєте на увазі "почуття", "прихильність", "любов", "кохання".

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445445
  • Чи готова ти зав'язати свою косу?

Фразеологізм "зав'язати косу" чи "зав'язати хустку" означає взяти заміж.

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445440
  • Не можу приховати любощі до тебе.

Оригінальні синоніми до "любов" – любощі, милування, любва, любість, жага, закохання...

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445436
  • Ой ти любка моя (любчик мій)!

До коханої звертайтеся так: любка, любонька, любочка, любаска, солодятко, сердечко, серденько, серденя, милоданка, мила, люба тощо.

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445439

До коханого звертайтеся так: любчик, любко, любас, солодятко, сердечко, серденько, серденя, милодан, милий, любий тощо.

Як небанально сказати 'я тебе люблю' українською: оригінальні зізнання у коханні - фото 445438

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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