Голос країни 9 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Другий випуск проекту Голос країни 9 вийшов на телеекрани 27 січня 2019 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 27 січня на каналі 1+1 показали другий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Зазначимо, що у Голосі країни 9 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 2 випуск

Першими на сцену "сліпих прослуховувань" вийшли хлопці з колективу "Шпилясті кобзарі". Хлопці познайомилися під час навчання грі на кобзі, і вирішили сформувати колектив. На жаль, коледж, в якому вони навчалися, на межі закриття, адже кількість потенційних учнів з кожним роком зменшується. Парубки прийшли на "Голос", щоб привернути увагу до цієї проблеми, а також популяризувати кобзу! Вони виконали справжній український хіт, відомий по всьому світу – Щедрик. Першим до хлопців повернувся Потап, після нього на заповітну кнопку натиснув Дан Балан, а от Тіна Кароль вирішила просто насолодитися крутим виконанням композиції. Парубки вирішили продовжити співпрацю з репером Потапом, аби бандура зазвучала у хіп-хопі!

Наступним на сцену "Голосу" вийшов Даніель Швець з Кишинева. У парубка вкрай непроста доля, адже у 16 років він захворів на рак крові. Саме музика давала йому надію на одужання, і допомогла йому побороти жахливу недугу. На сцену він вийшов, аби довести, що він готовий присвятити своє життя музиці. Виконав Даніель вельми несподівану композицію Nessun dorma самого Лучано Паваротті. Першим до нього повернувся Дан Балан, але й Тіна Кароль не змогла встояти перед талановитим парубком. До зіркових тренерів долучилися і Потап, і Monatik. Незламний Даніель вирішив продовжити свою участь у проекті в команді Діми Монатіка.

Естафету на "сліпих прослуховуваннях" перейняла красуня Валерія Павлова з Києва. Дівчина з двох років займається вокалом і мріє стати естрадною співачкою. Зазначимо, що їй усього 16 років. Валерія звикла боротися протягом усього свого життя, і саме тому вийшла на сцену "Голосу". Повернути тренерів вона вирішила за допомогою композиції "Леля", яка торік не дозволила TAYANNA виграти у нацвідборі на Євробачення 2018. Зазначимо, що Тетяна Решетняк (справжнє ім'я TAYANNA) – випускниця проекту "Голос". Збіг це, чи ні, але дівчині не вдалося повернути жодного з суддів проекту.

Далі на сцену проекту вийшла Анастасія Каманіна, котра приїхала на "Голос" з Росії. Саме в нашій країні вона прагне здійснити свою мрію. Для того, щоб переконати зіркових тренерів, вона вирішила виконати композицію Crazy in Love. І з перших же секунд їй вдалося звести з розуму репера Потапа. Наступним до голосистої Настуні повернувся Monatik. Саме ці популярні українські виконавці продовжили боротьбу за талановиту дівчину. Як запевняє Анастасія, в Україні музика більш сучасна і прогресивна, і саме тому вона бере участь у нашій адаптації шоу. Її хіп-хопова імпровізація не лише запалила зал, а й Тіну Кароль, яка просто не могла втриматися і почала танцювати. Дівчина не довго вагалася, і пожартувала, що "не дарма ж усе так закрутилося". Так вона натякнула на те, що вибрала Діму Монатіка.

А ми йдемо далі. 23-річний харків'янин Олександр Мороз за фахом комп'ютерник, але жодного разу не працював за спеціальністю. На участь у проекті його надихнула його знайома Анна Корсун з гурту MARUV, котра брала участь у четвертому сезоні "Голосу". Парубок прийшов на проект, аби відкрити себе у першу чергу людям, а потім уже й – тренерам. Для "сліпих" він вирішив використати пісню Дана Балана "Люби". Ну ви самі розумієте, що Дан просто не зміг не повернутися під час виконання його популярної композиції. До слова, наступним натиснув на червону кнопку Monatik, котрого Потап жартома називає Маніпулятік. Зазначимо, що Олександр не знав, що тренером буде Дан Балан, тому й обрав він Діму Монатіка.

Далі своїм талантом вирішив здивувати Ярослав Кошельник з Одеси. 24-річний хлопець працює на заводі, але душа його лежить саме до музики. Він прагне здійснити свою мрію дитинства, а також покинути роботу за станком. Ярослав спостерігає за "Голосом" з першого його сезону, і лише у 9-му він вирішив долучитися до проекту під час переглядів ефірів. Парубок хоче довести усім, що до своєї мрії потрібно йти. На "сліпих" прослуховуваннях він виконав справжній шлягер "Кохана". Лише на останніх секундах до талановитого хлопця повернувся Потап, що автоматично зробило його учасником команди репера.

Наступним на сцену "Голосу країни" вийшов харизматичний харків'янин Артур Сошин зі справжнім хітом Katchi. На жаль, цього було недостатньо для того, щоб бодай один із зіркових тренерів натиснув на заповітну кнопку. Хлопець займається співом з самого дитинства. На проект він прийшов уже вдруге. Перша його спроба була 5 років тому. Тоді до нього теж ніхто не повернувся. Тренери порадили парубку наступного разу заспівати те, що йому до вподоби, щоб досягти своєї цілі. І неважливо, скільки разів потрібно буде прийти на кастинги і "сліпі прослуховування".

Прогресивна матуся Вікторія Ягіч має в житті дві цінності – її сім'ю та музику. Вона виховує двох синочків, але це не стало на заваді її мрії. Вона вирішила прийти на проект, щоб усі почули її талант. Вікторія відверто зізнається, що у неї немає музичної освіти, а її спів, як правило, не виходить за межі кухні. Несподіваним став і вибір композиції, адже тренерів вона вирішила здивувати піснею "Enter Sandman". Любов до творчості гурту Metallica розвернула абсолютно всіх зіркових тренерів. У захваті від її виконання були абсолютно всі у залі. Тепер перед 33-річною Вікторією стоїть непростий вибір, адже вона навіть не сподівалася на те, що бодай хтось натисне на червону кнопку. Вона вирішила покладатися на серце, яке підказало, що потрібно долучитися до команди репера Потапа.

Чарівна Катріна Ханна у свої 17 років вирішила підкорити "Голос". Батько дівчини з Шотландії, а її бабуся – справжня фанатка британської версії співочого проекту. Для того, щоб повернути тренерів вона обрала пісню "Only Time". Катріна прагне не підвести свій, як вона жартома каже, "шотландський клан". Втім, її ніжне виконання не змусило нікого з суддів натискати на заповітну червону кнопку, а от глядачі буквально засипали красуню оваціями. Тіна Кароль зазначила, що це лише початок, і що вона у цьому віці навіть мріяти не могла про те, щоб потрапити на телебачення.

Наступними боротися за участь у проекті взялися Брати Таранцови з села Добровілля. Хлопці відверто зізнаються, що їхніми найвідданішими прихильниками є рідні, які возили їх до музичної школи за 25 кілометрів від дому. Усе задля того, щоб здійснити мрію братів. Для "сліпих прослуховувань" вони вибрали справжній хіт "Love Runs Out". До парубків одразу ж повернулися Тіна Кароль та Монатік, а це означає, що перед ними стоїть вельми непростий вибір. Тіна оцінила не лише виступ хлопців, а й наголосила на тому, що вони – справжні красені. Парубки порадилися і вибрали Діму Монатіка, який імпонує їм по стилю.

А співочий вечір продовжується. Христина Сквірська прийшла на "Голос", щоб продемонструвати свій талант. У дитинстві вона страждала від зайвої ваги, через що над нею часто знущалися ровесники. Дівчина схуднула на кілька десятків кілограмів, аби прийти і вразити зіркових тренерів своїм співом. Вона відверто зізнається, що зачинялася в кімнаті, поки нікого не було вдома, аби співати. Цікавим є той факт, що абсолютно ніхто з її оточення ніколи не чув, як вона співає. Це буде своєрідний дебют. Для участі вона вибрала ліричну композицію "Faded". І заповітне натиснення на червону кнопку не змусило на себе довго чекати. Першим до Христини обернувся Діма Монатік, якого виконання дівчини довело до сліз. Більше ніхто не обернувся, що автоматично зробило її учасницею команди Діми.

Перейняла естафету на "Голосі" Гульназ Хасанова, котра подолала кілька тисяч кілометрів для того, щоб долучитися до інших талановитих виконавців. Вона хоче, щоб цей проект став відправною точкою, яка дозволить їй стати справжньою співачкою. Тренерів вона вирішила здивувати виконанням пісні Олі Цибульської та DZIDZIO "Чекаю. Цьом". Талановита красуня запалила весь зал і змусила обернутися відразу Потапа та Тіну Кароль. Сміхотунка трішки повагалася, але зробила свій вибір. Вона захотіла продовжити участь у проекті в команді Тіни Кароль. До слова, це перший учасник, котрий вибрав саме її у другому випуску. Цей виступ ви просто зобов'язані переглянути!

Наступною на сцену "Голосу" вийшла Ніка Тупилко, котра працює в ресторанчику, який належить її сім'ї. Дівчина цілеспрямована, і мріє бути співачкою. Виконала Ніка пісню "One And Only" неймовірної Adele, що змусило з перших же секунд обернутися усіх зіркових тренерів. Цікавим є той факт, що під час цього прослуховування відбулося перше заблокування тренера. Дан Балан вирішив поставити блок на Діму Монатіка, який невпинно набирає учасників до своїх лав. Як виявилося, саме до нього Ніка хотіла потрапити. А тепер хвилиночка історії. В 11 років вона у Запоріжжі виступала разом із Потапом і Настею Каменських. Це просто WOW! Дівчина не розгубилася і вирішила продовжити свою участь разом із Тіною Кароль. Зауважимо, що блок на Монатіка поставив Дан Балан заради Тіни. Ох же ж спекотно ;)

