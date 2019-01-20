Голос країни 9 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Перший випуск проекту Голос країни 9 вийшов на телеекрани 20 січня 2019 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 20 січня на каналі 1+1 відбулася прем'єра нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

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Зазначимо, що у Голосі країни 9 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. А от вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу залишає сцену без спілкування із Тіною, Потапом, Monatik'ом чи Dan Balan'ом. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 9 сезон – дивиться онлайн 1 випуск

Першим на сцену вийшов В'ячеслав Кретов з Одеси. Парубок зізнається, що у нього є дві любові: спорт і музика. В'ячеслав буде здобувати перемогу тільки нокаутом. На "сліпих прослуховуваннях" він виконав композицію "Skin" Rag'n'Bone Man, що одразу ж змусило обернутися новенького – Дана Балана. Не байдужими залишилися також MONATIK і Потап. Тіна вирішила не обертатися, щоб це була винятково чоловіча боротьба та розмова! Парубок обрав Дана Балана, адже саме він обернувся першим.

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: В'ячеслав Кретов – Skin:

Наступною на сцену "Голосу країни" вийшла мешканка гір – Марина Фіжделюк. Красуня – справжня гуцулка, котра вирішила вразити тренерів колоритом рідних країв. 27-річна Марина здивувала виконанням "Коломийки". Запальне виконання гуцулки не залишило байдужою Дана Балана та Потапа. Вони натиснули на червону кнопку з перших секунд виконання. Саме вони й боролися за те, щоб "заманити" у свої тенета Марину. Харизматичному Потапу так і не вдалося перебороти Дана Балана, якому вдалося набрати у свою команду ще один чудовий голос!

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Марина Фіжделюк – Коломийка:

Співочу естафету перейнала 21-річна киянка Роксолана Сирота. Обернути тренерів вона вирішила виконавши пісню "New Rules" не менш чарівної Dua Lipa. Роксолана вибрала більш спокійне оранжування, що дозволило їй проявити свої вокальні здібності. На останніх секундах виконання Потап обернувся, що автоматично дозволило їй стати частиною його команди. Дан Балан зізнався, що він трішки засумнівався, що не дозволило йому натиснути заповітну червону кнопку.

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Роксолана Сирота – New Rules:

Яна Клісовська зі Львова вийшла на сцену наступною. Дівчина зізнається, що разом із батьками була палкою фанаткою "Голосу", і що саме цей проект – одна з найбільших її мрій. Вона прагне довести усім, що абсолютно всі мрії збуваються, якщо достатньо вірити в них. Яна вирішила взяти на озброєння справжній хіт – пісню "Плакала" гурту KAZKA. На жаль, жоден з тренерів проекту так і не повернувся до неї.

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Яна Клісовська – Плакала:

Наступним свої вокальні здібності продемонстрував Андрій Хайат, якому торік не вистачило часу, щоб виступити перед тренерами. Він вирішив не зраджувати собі та прийшов знову на "сліпі прослуховування", щоб усі почули українську народну пісню в особливому виконанні. З перших же нот парубку вдалося вразити Дана Балана, котрий натиснув червону кнопку. Наступним обернувся MONATIK. Тіна Кароль і Потап теж не барилися. Ну що ж, перед нами перший учасник у цьому сезону, котрому вдалося обернути одразу всіх зіркових тренерів! Неординарному парубкові було вельми складно обирати, але він зважив усі "за" і "проти" та пішов до команди Тіни Кароль. Наразі єдиним тренером, у якого немає жодного учасника, є MONATIK.

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Андрій Хайат – В кінці греблі шумлять верби:

29-річний Віталій Лашко – наступний учасник "сліпих прослуховувань". Парубок відверто розповів про своє нелегке дитинство та те, що йому довелося подорослішати дуже рано. На головній сцені країни він виконав справжній шлягер – "Синяя вечность". Його глибокий голос і талант не залишили байдужими нікого, але не вплинули на рішення зіркових тренерів. Виконавців здивував саме вибір композиції, що не властиво для більшості учасників "сліпих прослуховувань".

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Віталій Лашко – Синяя вечность:

Ведучий весіль та корпоративів Андрій Хорисенко три роки мріяв потрапити на "сліпі прослуховування", але йому ніяк не вдавалося. Тренерів "Голосу країни" він вирішив здивувати кавером на пісню Діми Монатіка – "Зашивает душу". Власне, цим сміливим кроком він вирішив здійснити ще одну мрію – заспівати разом з Дімою. Виконання Андрія переконало Дана Балана, Діму Монатіка, а також Потапа. Ну що ж, перед нами знову чоловіча боротьба за учасника! Як гадаєте, до кого в команду пішов Андрій? Правильно, він обрав Діму Монатіка.

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Андрій Хорисенко – Зашивает душу:

Бахчалова Ксеня з Одеси вражає своїм глибоким і красивим голосом. Утім, стати співачкою дівчину заважає її особливість – вона дуже погано бачить. На "сліпі прослуховування" вона прийшла з піснею Джамали "Крила". Проникливе виконання Ксені зворушило зіркових суддів. Першою до талановитої дівчини повернулася Тіна Кароль. Діма Монатік теж не зміг залишитися байдужим. Останнім червону кнопку натиснув Потап. Дівчина прийшла на проект для того, щоб руйнувати стереотипи та довести, що кожен талант має бути почутий і побачений! Ксеня без вагань обрала Тіну Кароль.

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Бахчалова Ксеня – Крила:

Кілька тисяч кілометрів потрібно було подолати справжньому східному принцу – Haitham Mohammed Rafi​ з Оману. Він про "Голос країни" мріяв, і саме українська версія проекту вразила його найбільше. Парубок вірить, що саме в Україні йому вдасться знайти свого слухача. Харизматичний Хейтам з перших же секунд запалив публіку та змусив повернутися Дана Балана. Наступним червону кнопку натиснув Потап. Хлопець зізнається, що він співак-самоук, адже в його країні немає студій вокалу. Парубок обрав Дана Балана!

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Haitham Mohammed Rafi​ – Habibi:

Наступною на сцену вийшла одеситка Богдана Ренк. Дівчина зізналася, що її виховувала бабуся, адже її тато й мама були позбавлені батьківських прав. Життя її неабияк загартувало, тому вона прийшла на "Голос країни", щоб боротися далі. Богдана співає для тих, хто зневірився, аби ті ніколи не здавалися. Тендітна красуня виконала пісню "Hero" Bonnie Tyler. Її виконання не залишило байдужим Потапа, до якого вона так хотіла потрапити!

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Богдана Ренк – Hero:

Наступною на сцену проекту вийшла найстарша учасниця усіх сезонів "Голосу країни". 68-річна Лідія Горошко вирішила довести, що для таланту немає віку! Пісня – її життя, її соломинка, яка тримає її на цьому світі. Вона зізнається, що спів дозволяє забувати про весь сум і горе, яке супроводжує її. Соковитий вокал не залишив байдужою Тіну Кароль, котра першою і єдиною обернулася назустріч Лідії!

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Лідія Горошко – Я козачка твоя:

Останнім на сцену "Голосу країни" вийшов чоловік Олени Мозгової – Dávid Axelrod (Володимир Ткаченко). Як тільки софіти його освітили – глядачі в залі впізнали відомого українського співака. Крім того, Монатік зазначив, що впізнав цей вокал. Цікаво, що першим, хто обернувся до Володимира став Дан Балан. Додамо, що Володимир виконав композицію з фільму "Величний шоумен" – "Never Enough". Йому вдалося розвернути всі чотири крісла, що поставило його перед неабияким вибором. І вирішив він піти до команди справжньої королеви – Тіни Кароль!

Голос країни 9 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Dávid Axelrod – Never Enough:

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