Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути

Десятий випуск дев'ятого сезону проекту Голос країни 2019 вийшов на телеекрани 24 березня. Нокаути визначили найсильніших учасників у командах тренерів. Дізнайтеся, хто з музикантів продовжить боротьбу за титул Голосу країни 9 у прямих ефірах, а хто покинув улюблене шоу!

Голос країни повернувся! 24 березня на каналі 1+1 показали десятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

І ще: Голос країни 9 сезон 9 випуск: чим вразили вирішальні вокальні бої

Нокаути пройшли під неабиякою напругою, адже кожен виступ – важливий: тренерам доводиться обирати найкращих з-поміж тих, хто залишився. Нагадаємо, що у кожного тренера буде по 4 місця у прямих ефірах. Дізнайтеся, кому довелося покинути проект цього разу. Приготуйте носовички, адже втримати емоцій буде просто неможливо!

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 10 випуск

Першими на сцену виходять представники Діми Монатіка. За своє місце у проекті під час нокаутів поборолася Дарія Телитченко. Харизматична дівчина – сильний конкурент. Принаймні, так уважають інші учасники команди Монатіка. Сама ж Дарія готова довести, що на сцені зовсім не грають роль параметри, а саме вокал! Діма вибрав для Дарії пісню "This is me". Потап похвалив дівчину, і запропонував Монатіку посадити її на перше місце. Тіна Кароль підтримала репера. Діма сказав, що дуже щасливий, що Дарії вдалося виконати цю пісню так, як планувалося. Нікого не здивував той факт, що учасниця посіла перше місце, але це тимчасово...

Карпов Андрій продовжив участь у нокаутах. Талановитий годинникар зізнається, що участь у нокаутах – це вже неабиякий успіх для нього. Парубок дуже вдячний своєму зірковому тренерові, який повірив у нього, дозволивши продовжувати участь у "Голосі". Втім, не всі його конкуренти бачать в Андрієві сильного учасника. Для того, щоб переконати їх він виконав пісню "Зіронька" Олександра Пономарьова, але Діма Монатік, традиційно, її заміксував. Дан Балан посадив би Андрія на друге крісло. Діма Монатік подякував парубку за його виступ і вміння. Саме тому він вирішив посадити Андрія Карпова на перше крісло, посунувши Дарію.

Наступною виступила в нокаутах "Голосу" Паскар Магдалена. Дівчина досі не може повірити своєму щастю. Завдяки проекту вона може нарешті займатися своєю улюбленою справою – музикою! Талановита дівчина виконала пісню гурту Один в Каное "У мене немає дому". Пронизливий спів Магдалени не залишив абсолютно нікого байдужим. Очі на мокрому місці! Потап зізнався, що учасниця змогла влучити йому в серце. Він віддав би Магдалені перше місце, якби вона була учасницею його команди. Тіна Кароль додала, що ця пісня, наче, сповідь учасниці. Співачка також хотіла б бачити дівчину на першому місці. Діма Монатік вражений силою Магдалени. На жаль, дівчина не продовжить участь у "Голосі". Рішення тренера вразило не лише решту учасників його команди, а й інших тренерів.

Продовжили участь у "Голосі" Влад і Роман Таранцови. Парубки хочуть не підвести свою родину та вийти у прямі ефіри. Влад і Роман – сильні конкуренти, які, на думку інших учасників, точно пройдуть далі. Для того, щоб зробити ще один крок назустріч мрії, вони виконали пісню "Made Of Love". Дан Балан похвалив голоси хлопців, але йому саме виконання не припало до душі. На його думку, парубкам пора додому, щоби попрацювати над собою. Тіна Кароль вважає, що їм варто віддати третє місце. Діма Монатік вражений виступом Влада та Романа, і саме тому він віддав їм друге місце, посунувши Дарію на третє місце.

Чарівна та надзвичайно голосиста Анна Волобуєва наступною вийшла на сцену "Голосу". Суперники вважають, що Анні можуть завадити нерви під час виконання пісні. Чи зуміє вона приборкати страх – дивімось далі. До слова, Діма Монатік обрав для неї композицію "Крепче меня держи". Сильний і потужний вокал Анни змусив розхвилюватися її конкурентів. Дан Балан відразу ж похвалив щирість дівчини. На його думку, вона – уже справжній артист. Для нього Анна заслуговує на перше місце. Потап віддав би їй лише четверте місце. Діма Монатік віддав їй третє місце, посунувши Дарію на останнє четверте.

Наступною за місце у прямому ефірі побореться Аліна Підлужна. Дівчина мріє стати професійним музикантом, виконуючи лише свої пісні. Для нокаутів Діма Монатік обрав пісню "Wonderfull Life" талановитих Hurts. Зазначимо, що це її авторське аранжування. Аліна зізналася, що під час виступу не все вийшло так, як вона планувала. Дан Балан зазначив, що для нього Аліна – учасниця №1! Саме їй потрібно віддати перше місце Дімі Монатіку. Її тренер зізнався, що йому зараз дуже важко обирати, але доводиться прощатися з учасниками, чий рівень недостатній для прямих ефірів. Аліна посіла четверте місце, а Дарія Телитченко, на жаль, покидає шоу.

Андрій Хорисенко продовжує вечір. Парубок зізнається, що своє місце він нікому не віддасть. Його конкуренти не вбачають в Андрію сильного учасника, адже попри вокал йому бракує теплоти, притаманної справжньому артисту. Під час нокаутів він виконав пісню "She Will Be Loved". Тіна Кароль переконана, що "Голос" допоможе хлопцеві стати артистом, котрий збиратиме великі зали, але від свого голосу вона утрималася. Діма Монатік зізнався, що йому дуже складно робити вибір. На жаль, Андрію місця у прямому ефірі не знайшлося.

Гульназ Хасанова продовжила участь у "Голосі". Тендітна красуня готова довести, що їй місце у прямих ефірах. Для цього вона виконала пісню "Imagine". Її пронизливий спів не залишив нікого байдужим. Дан Балан подякував їй за це виконання. Він би віддав Гульназ друге місце. Діма Монатік похвалив спів своєї учасниці. Він дуже хоче, щоб вона ще раз вийшла на цю сцену, але, на жаль, їй місця у прямих ефірах не знайшлося...

Остання учасниця команди Діми Монатіка вийшла на сцену проекту "Голос". Вікторія Олійник вірить у себе та свої сили. Саме її вважають чи не найсильнішою учасницею команди Монатіка, і не дарма. Для того, щоб підірвати сцену, вона виконала пісню "Зроби мені хіп-хоп". Потап подякував дівчині за те, що вона зуміла розрухати весь зал. На його думку, Вікторія заслуговує на перше місце. Тіна Кароль віддала б учасниці друге крісло. Діма Монатік зізнався, що хоче продовжити участь з Вікторією, але не знає, яке прийняти рішення: попрощатися з Вікторією чи з Аліною? Діма Монатік вирішив спробувати змінити правила проекту "Голос". Він просить замінити Вікторію Олійник на Анну Волобуєву. Продюсери дозволяють йому це зробити.

За правилами "Голосу" він повинен був попрощатися з Аліною Підлужною, адже вона сиділа на останньому кріслі!

У прямі ефіри з команди Діми Монатіка виходять Андрій Карпов, Влад і Роман Таранцови, Вікторія Олійник і Аліна Підлужна.

Команда Потапа продовжує свою боротьбу. Першою на сцену виходить рокова матуся Вікторія Ягич. Учасниця зізнається, що на неї буквально посилався шквал позитивних слів, які надихають її боротися далі. Вона хоче якомога довше бути на проекті, щоб бути прикладом для кожної жінки, котра зайнята вихованням своїх дітей. У нокаутах Вікторія виконала пісню "Sweet Dreams". Тіна Кароль пожартувала, що Віку можна відправити на наступне Євробачення від України. Потап подякував Віці, посадивши її на першу сходинку.

Продовжить участь у проекті "Голос" Наталія Повстяна. Нагадаємо, що вона брала участь у дитячому "Голосі". Суперники вважають її гідною конкуренткою, наголошуючи на тому, що у дівчини дуже потужний голос. Наталія виконала пісню "Облиш". Діма Монатік похвалив блискучий виступ Наталії. Тіна Кароль додала, що "Голос" – справжній трамплін для учасниці. Потап подякував за упевнений виступ, посадивши її на друге місце.

Роксолана Сирота вийшла на сцену проекту наступною. Її вважають найсексуальнішою учасницею команди Потапа. Сама дівчина зізнається, що ніколи б не могла повірити, що їй вдасться стояти на сцені проекту "Голос". Своєю участю вона хоче мотивувати інших людей іти до своєї цілі. Для цього вона виконала пісню "In Your Eyes". Дан Балан попросив дівчину більше відкриватися, щоби показати всім свій вогонь всередині. Монатіку, в цілому, все сподобалося. Потап подякував дівчині за свято. Їй він віддав третє місце.

Наступним на сцену вийде Ярослав Кошельник. Справжній хлопець "з народу" має усі шанси отримати голоси більшості жінок України, котрі дивляться "Голос". Для того, щоб пройти у прямі ефіри, Ярослав виконав пісню "Дивлюсь я на небо". Тіна Кароль похвалила виконання Ярослава, запропонувавши Потапові посадити його на третє крісло. Діма Монатік назвав парубка "голосом країни". Потап зізнався, що пишається Ярославом, посадивши його на четверте місце.

Ренк Богдана вийшла на сцену наступною. Дівчина хоче у цьому етапі показати те, чого вона не змогла під час вокальних боїв. Для нокаутів вона обрала пісню "Коханці" гурту THE HARDKISS. Упевнене виконання Богдани змусило неабияк розпереживатися її суперників. Дан Балан похвалив учасницю, але додав, що рок-образ – не зовсім її. Потап подякував Богдані, посадивши її на друге місце. Це стало причиною того, що Ярослав Кошельник покидає "Голос".

Марина Круть наступною вийшла на сцену, щоби поборотися за місце у прямих ефірах проекту. Нагадаємо, що красуня грає на бандурі, і хоче, щоби цей інструмент звучав усе частіше. Потап обрав для Марини пісню "Bohemian Rhapsody", котру вона виконає під власну гру на бандурі. Її спів довів Діму Монатіка до сліз. Він, власне, зазначив, що радіє тому факту, що дівчина продовжила участь у проекті. Сама ж Марина зізнається, що для неї участь у команді Потапа – справжній виклик. Дан Балан назвав дівчину чарівницею, віддавши їй перше місце. Потап подякував за фантастичне виконання. Втім, Марину він посадив на третє місце, викинувши з проекту Роксолану Сироту.

Арсеній Журавель перейняв естафету. Учасники вважають парубка сильним конкурентом. Арсеній зізнається, що не має права зупинятися. Він прагне пройти до прямих ефірів, а там і до фіналу не так уже й далеко. Для нокаутів він вибрав пісню "Lady In Red". Тіна Кароль назвала парубка "сірим кардиналом" у команді Потапа. На її думку, Арсеній має посісти друге місце. Дан Балан похвалив щирість хлопця, але попросив його бути більш упевненим під час виступу. Потап прийняв непросте для себе рішення: він посадив Арсенія на друге місце, через що з проекту вибула Наталія Повстяна.

Шпилясті Кобзарі наступними виходять на сцену "Голосу". Хлопців уважають крутими конкурентами, але чи буде достатньо цього для того, щоби потрапити до прямих ефірів? Свій талант вони довели, виконавши "Шампанські очі". Своїм яскравим виступом вони буквально запалили публіку, а також Дмитра Шурова, котрий сидів у залі. Співак подякував хлопцям і Потапові за те, що вони так круто виконали цю пісню, написану Андрієм Кузьменком 16 років тому. Діма Монатік похвалив хлопців, але вирішив не давати пораду реперові. Потап додав, що хлопці – справжні молодці. Втім, свій вибір потрібно робити! Марина Круть, на жаль, покидає "Голос", поступаючись своїм місцем Шпилястим Кобзарям.

Останньою учасницею команди Потапа, котра вийде на сцену, є Карина Арсентьєва. Дівчина зізнається, що їй трішки страшно, адже виступати останньою – неабияка відповідальність. Вона усвідомлює, що перед нею виступили сильні учасники, і що кожен вибір зіркового тренера – надзвичайно складний. Утім, саме її вважають найсильнішою учасницею команди Потапа. Вона виконала пісню з культового фільму "П'ятий елемент" - "The Diva Dance". Дівчина вразила всіх тренерів. Сама Карина зізнається, що виконувала цю пісню для себе попри те, що її викладач з вокалу вважає, що цю пісню вона не зможе "витягнути". Тіна Кароль зізналась, що хотіла б, аби Потап боровся за перемогу саме з Кариною. Дан Балан без вагань віддав би дівчині перше місце. Потап перепросив перед Шпилястими Кобзарями, посадивши Карину на перше місце. Відповідно, парубки покидають "Голос".

У прямі ефіри з команди Потапа виходять Вікторія Ягич, Богдана Ренк, Арсеній Журавель та Карина Арсентьєва.

Команда Дана Балана продовжила боротьбу в проекті "Голос". Першим на сцену вийшов В'ячеслав Кретов. Парубок виконав пісню легендарного гурту Queen "I Want It All". Сам він зізнається, що виконання цієї композиції – справжнє випробування для нього. Тіна Кароль порекомендувала Дану Балану посадити Славу на перше місце. Діма Монатік похвалив енергетику учасника. Дан Балан зазначив, що дуже гордий, що у нього в команді – В'ячеслав. Він прислухався до порад тренерів-суперників, посадивши парубка на перше місце.

Оксана Муха наступною вийшла, щоби поборотися за місце у прямих ефірах. Виконавиця вдячна "Голосу" за те, що вона може відкрити масовій аудиторії українську музику. Її вважають чи не найсильнішою учасницею проекту. Крім того, суперники Оксани вважають, що вона гідна перемогти у проекті. У нокаутах вона виконала пісню "Шуміла ліщина". Потап зазначив, що щойно перед ним виступала саме Оксана Муха. Репер подякував їй за виконання та зазначив, що їй потрібно посісти перше місце. Тіна Кароль також наголосила на тому, що Оксана – її фаворитка. Дан Балан пишається тим, що вона – частина його команди, але чомусь посадив її на друге місце.

Володимир Зайончковський продовжив естафету. Його вважають справжнім позитивчиком, і бажають йому успіхів не лише прихильники, а й суперники. Для нокаутів він підібрав пісню "Невеста". Діма Монатік у захваті від легкого та яскравого виступу Володимира. Також він додав, що Данові буде дуже складно сьогодні вибирати. Тіна Кароль дуже хоче, щоби він продовжував участь у проекті. Дан Балан пишається своїм учасником, посадивши його на четверте місце.

Не пропустіть "Голос країни" наступного тижня, щоби дізнатися, за кого будете віддавати свої голоси у прямому ефірі. Саме тоді стануть відомі імена решти учасників команди Дана Балана, а також Тіни Кароль.

Дивіться також: Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди)