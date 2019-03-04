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8 березня Голос країни

Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди)

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Тренери вибрали учасників Голосу 9 - фото 1
Тренери вибрали учасників Голосу 9

Голос країни 2019 знайшов всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у 9 сезоні шоу. Зіркові тренери проекту остаточно сформували свої команди – дізнайтеся, які учасники пройшли далі!

Голос країни 9 – найсильніший сезон за всю історію існування шоу в Україні. За сім випусків зіркові тренери проекту Потап, Тіна Кароль, МONATIK і Dan Balan остаточно зібрали свої команди. Наставники зібрали по 17 співаків, і тільки в команді Потапа залишилося 16 учасників.

Тут більше: Дивитися онлайн усі випуски шоу Голос 9 сезон

До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за звання Голосу країни.

Учасники проекту Голос країни 2019

Команда MONATIK

Першою команду сформував тренер-дебютант дорослого Голосу Діма Монатік.

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MONATIK

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі співаки:

  • 19-річна Христина Свірська (Вишгород)
  • 22-річна Анна Волобуєва (Харків)
  • 23-річний Олександр Мороз (Харків)
  • 27-річна Анастасія Каманіна (Дубни, Московська обл.)
  • 27-річний Андрій Хорисенко (Бровари)
  • 22-річна Дарія Телитченко (Харків)
  • 22-річний Даніель Швець (Кишинів)
  • 22-річна Владислава Берднікова (Одеса)
  • 34-річна Вікторія Уварова (Святопетрівське)
  • 25-річні Влад та Роман Таранцови (Дніпро)
  • 28-річна Наталя Краснянська (Київ)
  • 21-річна Аліна Підлужна (Брест)
  • 18-річна Магдалена Паскар (Крутоярівка)
  • 22-річна Марина Круть (Київ)
  • 20-річний Микола Задерей (Київ)
  • 31-річна Андрій Карпов (Одеса)
  • 22-річна Вікторія Олійник (Кам'янець-Подільський)
Команда Монатіка - фото 311567
Команда Монатіка
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311565
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311564

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох сезонів Тіна Кароль знайшла своїх людей другою.

Тіна Кароль - фото 311561
Тіна Кароль

За 7 випусків поп-діва відібрала 17 найкращих вокалістів:

  • 21-річний Андрій Хайaт (Київ)
  • 35-річний Девід Аксельрод (Київ)
  • 26-річна Ксенія Бахчалова (Одеса)
  • 68-річна Лідія Федорівна Горошко (Гайсин)
  • Квартет Leon Voci (Львів)
  • 20-річна Ніка Тупилко (Запоріжжя)
  • 31-річна Марія Нікуліна (Київ)
  • 22-річна Дарина Храмова (Люберці)
  • 24-річний Богдан Богославець (Солотвин)
  • 20-річна Огенетеджірі Шайє (Київ)
  • 17-річний Данило Однораленко (Бахмут)
  • 31-річна Яна Клявіня (Рига)
  • 24-річна Гульназ Хасанова (Казань)
  • 26-річний Роман Бурасанзве (Кишинів)
  • 28-річна Анастасія Андреєва (Одеса)
  • 23-річна Дарина Ворончук (Боровая)
  • 18-річна Вікторія Боцвіна (Москва)
Команда Тіни - фото 311562
Команда Тіни
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311564
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311563

Команда Dan Balan

Тренер-новачок українського Голосу укомплектував свою команду третім.

Дан Балан - фото 311577
Дан Балан

Прямуватимуть із ним до перемоги будуть такі співаки:

  • 29-річний В'ячеслав Кретов (Одеса)
  • 28-річна Марина Фіжделюк (Київ)
  • 24-річний Haitham Mohammed Rafi (Оман)
  • 26-річна Катерина Бєгу (Одеса)
  • 28-річний Михайло Дімов (Одеса)
  • 27-річний Самуеле Гріллі (Одеса)
  • 21-річна Софія Шафір (Одеса)
  • 24-річний Владислав Чижиков (Мінськ)
  • 19-річний Артем Ліска (Одеса)
  • 26-річний Пресіндо Енрікеш Жоао (Дніпро)
  • 31-річний Сергій Костецький (Дніпро)
  • 25-річний Володимир Зайончковський (Одеса)
  • 16-річна Ангеліна Василевська (Мінськ)
  • 24-річний Герман Романченко (Запоріжжя)
  • 37-річна Оксана Муха (Львів)
  • 18-річний Олександр Тесленко (Київ)
  • 21-річний Гіоргі Дарахвелідзе (Київ)
Команда Балана - фото 311578
Команда Балана
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311576
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311575

Команда Потапа

А от репер Потап так і не зібрав повну команду. На відміну від решти тренерів, він не знайшов свого додаткового учасника.

Потап - фото 311586
Потап

Відтак, зірковий тренер зібрав 16 учасників у свою команду:

  • 21-річна Роксолана Сирота (Київ)
  • 19-річна Богдана Ренк (Одеса)
  • "Шпилясті кобзарі" (Кобзарі 21 століття)
  • 16-річна Наталія Повстяна (Бровари)
  • 35-річний Валентин Колаковський (Білгород-Дністровський)
  • 23-річний Ярослав Кошельник (Одеса)
  • 16-річна Аделіна Шевченко (Бердянськ)
  • 17-річний Арсеній Журавель (Кривий Ріг)
  • 18-річний Наталя Корніленко (Ковель)
  • 54-річний Микола Запорожан (Вінниця)
  • 24-річний Олександр Мельник (Новоселиця (Чернівці)
  • 19-річна Карина Арсентьєва (Кам’янка-Дніпровська)
  • 33-річна Вікторія Ягич (Гнатне, Київська обл.)
  • 24-річна Катерина Гудим (Київ)
  • 17-річна Катерина Гулюк (Луцьк)
  • 24-річний Артем Банар (Хотин)
Учасники Потапа - фото 311585
Учасники Потапа
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311583
Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди) - фото 311584

А хто з учасників є вашим фаворитом?

Дивіться також: Співачка Оксана Муха стала відкриттям Голосу країни 9

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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