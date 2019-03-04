Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди)

Голос країни 2019 знайшов всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у 9 сезоні шоу. Зіркові тренери проекту остаточно сформували свої команди – дізнайтеся, які учасники пройшли далі!

Голос країни 9 – найсильніший сезон за всю історію існування шоу в Україні. За сім випусків зіркові тренери проекту Потап, Тіна Кароль, МONATIK і Dan Balan остаточно зібрали свої команди. Наставники зібрали по 17 співаків, і тільки в команді Потапа залишилося 16 учасників.

Тут більше: Дивитися онлайн усі випуски шоу Голос 9 сезон

До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за звання Голосу країни.

Учасники проекту Голос країни 2019

Команда MONATIK

Першою команду сформував тренер-дебютант дорослого Голосу Діма Монатік.

MONATIK

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі співаки:

19-річна Христина Свірська (Вишгород)

22-річна Анна Волобуєва (Харків)

23-річний Олександр Мороз (Харків)

27-річна Анастасія Каманіна (Дубни, Московська обл.)

27-річний Андрій Хорисенко (Бровари)

22-річна Дарія Телитченко (Харків)

22-річний Даніель Швець (Кишинів)

22-річна Владислава Берднікова (Одеса)

34-річна Вікторія Уварова (Святопетрівське)

25-річні Влад та Роман Таранцови (Дніпро)

28-річна Наталя Краснянська (Київ)

21-річна Аліна Підлужна (Брест)

18-річна Магдалена Паскар (Крутоярівка)

22-річна Марина Круть (Київ)

20-річний Микола Задерей (Київ)

31-річна Андрій Карпов (Одеса)

22-річна Вікторія Олійник (Кам'янець-Подільський)

Команда Монатіка

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох сезонів Тіна Кароль знайшла своїх людей другою.

Тіна Кароль

За 7 випусків поп-діва відібрала 17 найкращих вокалістів:

21-річний Андрій Хайaт (Київ)

35-річний Девід Аксельрод (Київ)

26-річна Ксенія Бахчалова (Одеса)

68-річна Лідія Федорівна Горошко (Гайсин)

Квартет Leon Voci (Львів)

20-річна Ніка Тупилко (Запоріжжя)

31-річна Марія Нікуліна (Київ)

22-річна Дарина Храмова (Люберці)

24-річний Богдан Богославець (Солотвин)

20-річна Огенетеджірі Шайє (Київ)

17-річний Данило Однораленко (Бахмут)

31-річна Яна Клявіня (Рига)

24-річна Гульназ Хасанова (Казань)

26-річний Роман Бурасанзве (Кишинів)

28-річна Анастасія Андреєва (Одеса)

23-річна Дарина Ворончук (Боровая)

18-річна Вікторія Боцвіна (Москва)

Команда Тіни

Команда Dan Balan

Тренер-новачок українського Голосу укомплектував свою команду третім.

Дан Балан

Прямуватимуть із ним до перемоги будуть такі співаки:

29-річний В'ячеслав Кретов (Одеса)

28-річна Марина Фіжделюк (Київ)

24-річний Haitham Mohammed Rafi (Оман)

26-річна Катерина Бєгу (Одеса)

28-річний Михайло Дімов (Одеса)

27-річний Самуеле Гріллі (Одеса)

21-річна Софія Шафір (Одеса)

24-річний Владислав Чижиков (Мінськ)

19-річний Артем Ліска (Одеса)

26-річний Пресіндо Енрікеш Жоао (Дніпро)

31-річний Сергій Костецький (Дніпро)

25-річний Володимир Зайончковський (Одеса)

16-річна Ангеліна Василевська (Мінськ)

24-річний Герман Романченко (Запоріжжя)

37-річна Оксана Муха (Львів)

18-річний Олександр Тесленко (Київ)

21-річний Гіоргі Дарахвелідзе (Київ)

Команда Балана

Команда Потапа

А от репер Потап так і не зібрав повну команду. На відміну від решти тренерів, він не знайшов свого додаткового учасника.

Потап

Відтак, зірковий тренер зібрав 16 учасників у свою команду:

21-річна Роксолана Сирота (Київ)

19-річна Богдана Ренк (Одеса)

"Шпилясті кобзарі" (Кобзарі 21 століття)

16-річна Наталія Повстяна (Бровари)

35-річний Валентин Колаковський (Білгород-Дністровський)

23-річний Ярослав Кошельник (Одеса)

16-річна Аделіна Шевченко (Бердянськ)

17-річний Арсеній Журавель (Кривий Ріг)

18-річний Наталя Корніленко (Ковель)

54-річний Микола Запорожан (Вінниця)

24-річний Олександр Мельник (Новоселиця (Чернівці)

19-річна Карина Арсентьєва (Кам’янка-Дніпровська)

33-річна Вікторія Ягич (Гнатне, Київська обл.)

24-річна Катерина Гудим (Київ)

17-річна Катерина Гулюк (Луцьк)

24-річний Артем Банар (Хотин)

Учасники Потапа

А хто з учасників є вашим фаворитом?

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