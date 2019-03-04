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Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди)
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Голос країни 2019 знайшов всіх талановитих музикантів, які візьмуть участь у 9 сезоні шоу. Зіркові тренери проекту остаточно сформували свої команди – дізнайтеся, які учасники пройшли далі!
Голос країни 9 – найсильніший сезон за всю історію існування шоу в Україні. За сім випусків зіркові тренери проекту Потап, Тіна Кароль, МONATIK і Dan Balan остаточно зібрали свої команди. Наставники зібрали по 17 співаків, і тільки в команді Потапа залишилося 16 учасників.
Тут більше: Дивитися онлайн усі випуски шоу Голос 9 сезон
До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за звання Голосу країни.
Учасники проекту Голос країни 2019
Команда MONATIK
Першою команду сформував тренер-дебютант дорослого Голосу Діма Монатік.
Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі співаки:
- 19-річна Христина Свірська (Вишгород)
- 22-річна Анна Волобуєва (Харків)
- 23-річний Олександр Мороз (Харків)
- 27-річна Анастасія Каманіна (Дубни, Московська обл.)
- 27-річний Андрій Хорисенко (Бровари)
- 22-річна Дарія Телитченко (Харків)
- 22-річний Даніель Швець (Кишинів)
- 22-річна Владислава Берднікова (Одеса)
- 34-річна Вікторія Уварова (Святопетрівське)
- 25-річні Влад та Роман Таранцови (Дніпро)
- 28-річна Наталя Краснянська (Київ)
- 21-річна Аліна Підлужна (Брест)
- 18-річна Магдалена Паскар (Крутоярівка)
- 22-річна Марина Круть (Київ)
- 20-річний Микола Задерей (Київ)
- 31-річна Андрій Карпов (Одеса)
- 22-річна Вікторія Олійник (Кам'янець-Подільський)
Команда Тіни Кароль
Тренер-переможець кількох сезонів Тіна Кароль знайшла своїх людей другою.
За 7 випусків поп-діва відібрала 17 найкращих вокалістів:
- 21-річний Андрій Хайaт (Київ)
- 35-річний Девід Аксельрод (Київ)
- 26-річна Ксенія Бахчалова (Одеса)
- 68-річна Лідія Федорівна Горошко (Гайсин)
- Квартет Leon Voci (Львів)
- 20-річна Ніка Тупилко (Запоріжжя)
- 31-річна Марія Нікуліна (Київ)
- 22-річна Дарина Храмова (Люберці)
- 24-річний Богдан Богославець (Солотвин)
- 20-річна Огенетеджірі Шайє (Київ)
- 17-річний Данило Однораленко (Бахмут)
- 31-річна Яна Клявіня (Рига)
- 24-річна Гульназ Хасанова (Казань)
- 26-річний Роман Бурасанзве (Кишинів)
- 28-річна Анастасія Андреєва (Одеса)
- 23-річна Дарина Ворончук (Боровая)
- 18-річна Вікторія Боцвіна (Москва)
Команда Dan Balan
Тренер-новачок українського Голосу укомплектував свою команду третім.
Прямуватимуть із ним до перемоги будуть такі співаки:
- 29-річний В'ячеслав Кретов (Одеса)
- 28-річна Марина Фіжделюк (Київ)
- 24-річний Haitham Mohammed Rafi (Оман)
- 26-річна Катерина Бєгу (Одеса)
- 28-річний Михайло Дімов (Одеса)
- 27-річний Самуеле Гріллі (Одеса)
- 21-річна Софія Шафір (Одеса)
- 24-річний Владислав Чижиков (Мінськ)
- 19-річний Артем Ліска (Одеса)
- 26-річний Пресіндо Енрікеш Жоао (Дніпро)
- 31-річний Сергій Костецький (Дніпро)
- 25-річний Володимир Зайончковський (Одеса)
- 16-річна Ангеліна Василевська (Мінськ)
- 24-річний Герман Романченко (Запоріжжя)
- 37-річна Оксана Муха (Львів)
- 18-річний Олександр Тесленко (Київ)
- 21-річний Гіоргі Дарахвелідзе (Київ)
Команда Потапа
А от репер Потап так і не зібрав повну команду. На відміну від решти тренерів, він не знайшов свого додаткового учасника.
Відтак, зірковий тренер зібрав 16 учасників у свою команду:
- 21-річна Роксолана Сирота (Київ)
- 19-річна Богдана Ренк (Одеса)
- "Шпилясті кобзарі" (Кобзарі 21 століття)
- 16-річна Наталія Повстяна (Бровари)
- 35-річний Валентин Колаковський (Білгород-Дністровський)
- 23-річний Ярослав Кошельник (Одеса)
- 16-річна Аделіна Шевченко (Бердянськ)
- 17-річний Арсеній Журавель (Кривий Ріг)
- 18-річний Наталя Корніленко (Ковель)
- 54-річний Микола Запорожан (Вінниця)
- 24-річний Олександр Мельник (Новоселиця (Чернівці)
- 19-річна Карина Арсентьєва (Кам’янка-Дніпровська)
- 33-річна Вікторія Ягич (Гнатне, Київська обл.)
- 24-річна Катерина Гудим (Київ)
- 17-річна Катерина Гулюк (Луцьк)
- 24-річний Артем Банар (Хотин)
А хто з учасників є вашим фаворитом?
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