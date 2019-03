Голос країни 9 сезон 9 випуск: чим вразили вирішальні вокальні бої

Дев'ятий випуск дев'ятого сезону проекту Голос країни 2019 вийшов на телеекрани 17 березня. Вирішальні вокальні бої визначили найсильніших учасників у командах тренерів. Дізнайтеся, хто з музикантів продовжить боротьбу за титул Голосу країни 9 у нокаутах, а хто покинув шоу!

Голос країни повернувся! 17 березня на каналі 1+1 показали дев'ятий випуск нового сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Потап, Тіна Кароль, MONATIK і Dan Balan, а ведучими – незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 9 сезон пройде під гаслом "Зірки серед нас".

Вирішальний випуск вокальних батлів змусив зіркових тренерів прийняти вельми непрості рішення, адже між собою будуть змагатися лише найкращі виконавці. Дізнайтеся, кому довелося покинути проект цього разу. Приготуйте носовички, адже втримати емоцій буде просто неможливо! Нагадаємо, що під час боїв тренери можуть викрадати тих, хто на межі покидання проекту.

Голос країни 9 сезон – дивитися онлайн 9 випуск

Першими на сцену вийшли представники команди Потапа – харизматичний колектив "Шпилясті кобзарі" та чарівна Катерина Гулюк. На батлі вони виконають українську народну пісню "Ой, під вишнею", але зазвучить вона абсолютно по-новому. Парубки та красуня впевнені, що їм вдасться розкачати зал своїм драйвовим співом. Відразу ж зазначимо, що Катерині було дуже складно тягатися з квартетом. Діма Монатік подякував Потапу за такий яскравий початок. Він додав, що таке виконання змушує танцювати, що йому дуже подобається. Свій же голос він віддав би Катерині. Дан Балан подякував за емоції, зазначивши, що всі були молодцями. Потап похвалив парубків за те, що їм вдалося переступити через свої традиційні образи хлопців з кобзами. Саме тому він і дав можливість "Шпилястим кобзарям" продовжити свою участь у проекті. На жаль, Катерину не викрав жоден з тренерів-суперників.

Наступними на вокальний ринг виходять представники команди Дана Балана, аби поборотися за місце у нокаутах. Олександр Тесленко та Катерина Бєгу виконають справжній хіт 90-х, який кожен із нас заслухав до дірок. Спокуслива білявка та харизматичний парубок запалили зал виконанням пісні "I've Been Thinking About You". Учасники зуміли запалили зал, що може дещо ускладнити вибір Дана Балана. Потап подякував Дану за вибір пісні. Також він додав, що попри сильне виконання Каті, Олександр йому сподобався більше. Тіна Кароль також зазначила, що саме Сашкове виконання їй припало до душі. Дан Балан наголосив, що йому дуже складно вибирати з-поміж двох сильних учасників. Утім, продовжити участь у шоу він вирішив саме з Катериною Бєгу. Олександра, на жаль, ніхто до своєї команди не викрав.

Найліричніший дует вийшов на сцену. Магдалена Паскар і Олександр Мороз з команди Діми Монатіка продовжили вокальні бої. Парубок зізнається, що саме Магдалені більше потрібна боротьба у проекті. Дівчина ж присвячує виконання пісні "Another Love" Сашкові, який став для неї гідним суперником. Виконання дуету з перших же секунд змусило Монатіка не приховувати скупих чоловічих сліз. Дан Балан похвалив Олександра за відмінний вокал. Свій же голос він не зміг би віддати комусь з учасників, адже вони вдвох зуміли вразити своїм співом. Діма Монатік похвалив неабиякий талант Магдалени, котра не зупиняється на шляху до своєї мрії. Саме їй він віддав можливість продовжувати участь у "Голосі". Викрасти Сашка захотіли відразу двоє тренерів – Тіна та Дан Балан. Тепер перед парубком стоїть новий непростий вибір. Свою участь у проекті він вирішив продовжити у складі команди Дана Балана.

Команда Тіни Кароль перехоплює естафетну паличку в вокальних боях. На головну сцену країни вийшли дві сильні учасниці – Марія Нікуліна та Дар'я Храмова. Дівчата виконали у батлі пісню "Telephone", яку не менш ефектно виконували Lady Gaga та Beyonce. Потап похвалив Дар'ю, котра нарешті зуміла стати самою собою. Діма Монатік подякував Тіні за вибір пісні, яка розкачала зал. Дан Балан зазначив, що сили у дівчат майже рівні, але свій голос він віддав Марії. Тіна ж зазначила, що пишається обома учасницями, які довели, що готові до великої сцени. Далі у проекті свою участь продовжила Дар'я Храмова. З Марією, за словами Тіни, було надзвичайно приємно працювати. На жаль, Марія на цьому етапі остаточно завершує участь у Голосі 9.

Потап вирішив перевершити самого себе. На сцену вийшли Роксолана Сирота та Артем Банар. За участь у нокаутах поборються "діти фермерів". Пара виконає справжній хіт одного з тренерів – "Глубоко". Роксолана зізналася, що виступ буде справжньою бомбою. Чи зуміють Роксолана й Артем переспівати Надю Дорофєєву та Діму Монатіка? У залі активно підтанцьовує Надя, а це означає, що вона однозначно вийде на сцену "Голосу". Кульмінацією став виступ Діми Монатіка, Наді Дорофєєвої, а також учасників команди Потапа. Надя Дорофєєва попрохала репера не змушувати віддавати свій голос комусь одному, але не змогла відмовити Потапові. Своє вподобання від Наді Дорофєєвої отримав Артем. Діма Монатік подякував за енергетику, віддавши свій голос Роксолані. Тіна Кароль підтримала Артема. Втім, продовжить участь у "Голосі" Роксолана. Таким було останнє слово Потапа. Артему довелося обирати з-поміж двох тренерів – Тіною та Дімою. Хлопець трішки повагався, але вирішив продовжити співпрацювати уже в команді Тіни Кароль.

Дан Балан випустив на сцену своє інтернаціональне тріо. Тренер обіцяє, що пісня перенесе нас у студентські роки! Софія Шафір, Самуелле Гріллі, а також Гіоргі Дарахвелідзе виконали композицію "Батарейка". Родзинкою виступу стала партія Гіогрі, котрий виконав куплет з пісні Стінга "Shape Of My Heart". Тіна Кароль пожартувала, що Дан Балан шалено відволікав її від прослуховування пісні. Потап подякував Самуелле. Дан Балан похвалив усіх своїх учасників, але продовжити участь у шоу він дозволив саме Гіогрі Дарахвелідзе. Софію ніхто з тренерів не викрав. Те ж стосується харизматичного Самуелле.

Команда Монатіка продовжує боротьбу. На сцену вийшли відразу дві красуні Вікторія Уварова та Вікторія Олійник. Дівчата виконають під час батлу пісню "Бітанга". Запальні Вікторії зуміли підірвати публіку, що дуже й дуже сподобалося їхньому тренерові. Дан Балан похвалив ідею, а також віддав свою прихильність Вікторії Олійник. Потап подякував також Віці Олійник. Діма Монатік похвалив талант Вікторії Уварової, але продовжити участь у проекті він вирішив саме з Вікторією Олійник. Вікторію Уварову, на жаль, не викрав жоден із зіркових тренерів.

Учасники команди Тіни Кароль влаштують запеклий бій на сцені "Голосу". За своє місце під Сонцем поборються Дарина Ворончук і Данило Однораленко. Для боротьби за місце у нокаутах тренер обрала для них пісню "Say Something". Виконання Дарини та Данила настільки круте, що Тіні Кароль буде надзвичайно складно обирати когось з-поміж них. Потап зізнався, що це – найкращий дует за час пісенних батлів. Йому дуже бракувало такої душевної пісні. Тіна Кароль вирішила, що продовжить участь у проекті Данило Однораленко. Дарину, на жаль, ніхто не врятував.

Дан Балан влаштував батл справжніх чоловіків. На сцену проекту "Голос" вийшли Герман Романченко та В'ячеслав Кретов. Нагадаємо, що Герман лише після сьомої спроби зумів потрапити до шоу. Вразити глядачів і тренерів вони вирішили за допомогою пісні "Join Me In Death". Потап подякував за справжню чоловічу енергію, але підтримати сьогодні він вирішив Германа. Тіна Кароль зізналась, що вибір дуже складний. Дан Балан наголосив, що Герман – справжнє відкриття. У В'ячеславі він бачить шалений потенціал, і саме тому він свій голос віддав саме йому. Германа, на жаль, не вкрав жоден з зіркових тренерів.

Ярослав Кошельник і Микола Запорожан з команди Потапа поборються за місце у нокаутах. Чоловіки виконають пісню "Piu Che Puoi" італійською мовою. Ярослав зізнався, що для нього – це справжній виклик. Тіна Кароль похвалила обох учасників за те, як вони впоралися з виконанням цієї легендарної пісні. Свій голос вона віддала Ярославу. Потап також похвалив Ярослава та Миколу за те, що вони зуміли відмінно впоратися з завданням. Шанс він віддав Ярославу Кошельнику. На жаль, Миколу жоден із зіркових тренерів не підтримав.

Команда Монатіка продовжила участь у боях. Марина Круть і Влад та Роман Таранцови поборються за можливість іти далі в проекті "Голос". Марина та парубки співають пісню гурту Друга Ріка "Три хвилини", яка отримала абсолютно нове звучання. Такого ви ще не чули! Драйвове тріо просто підірвало публіку, а також неабияк вразило Валерія Харчишина, який споглядав за виступом з глядацького місця. Не обійшлося й без виконання "Трьох хвилин" з Валерієм. Потап похвалив роботу Монатіка, який зумів зробити геніальну пісню ще крутішою. Свій голос він віддав Марині Круть. Монатік вирішив продовжити свою участь у проекті з Владом і Романом Таранцовими. Потап не просто так віддав свій голос Марині, і свій вибір він підтвердив крадіжкою. Тепер у нього в команді ще одна бандуристка.

Вікторія Боцвіна, Ніка Тупилко й Анастасія Андрєєва з команди Тіни Кароль продовжили боротьбу. Талановиті дівчата під час вокальних боїв виконали пісню "Symphony". Кайф ловили не лише учасниці на сцені, а й Тіна Кароль, котра активно пританцьовувала під час їхнього співу. Дан Балан відразу ж зазначив, що йому припала до душі Анастасія. Тіна зазначила, що кожна з дівчат – особистість. Утім, продовжити участь у проекті вона вирішила з Нікою Тупилко. Жодну з дівчат, на жаль, не викрали тренери-суперники Тіни Кароль.

