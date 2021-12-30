Як приготувати броколі у пивному клярі: рецепт закуски нашвидкуруч

Броколі – корисний і водночас дуже універсальний продукт. Його можна додавати і в суп, і в овочеве рагу, і в салат. І рецептів при цьому безліч. А ще з цього овоча можна приготувати повноцінну закуску.

Так, кулінар Анатолій Добровольський показав в Instagram, як посмажити броколі у клярі. Незвичайне у цьому рецепті те, що кляр – пивний. Ну що, гайда експериментувати на кухні.

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Броколі, смажене у пивному клярі

Інгредієнти:

броколі – 1 головка;

яйця – 1 штука;

борошно – 80 грамів;

пиво – 100 мілілітрів;

вершкове масло – 50 грамів;

сіль – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Броколі поділіть на суцвіття зручного розміру та киньте в окріп на 4 хвилини. Тоді дайте капусті охолонути. Відокремте білок яйця від жовтка та збийте білок до пухкої піни. У жовток додайте борошно, пиво та розтоплене масло. Посоліть та перемішайте до однорідності. До цієї маси вилийте білок і знову перемішайте. Обваляйте броколі у клярі та обсмажте на розігрітій сковороді до золотистої скоринки.

Смачного!

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