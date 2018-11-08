Як приготувати смачний борщ: прості рецепти та поради

Рецептів, як приготувати борщ, існує безліч: у кожної господині свій і у кожної виходить по-своєму смачно. Як приготувати смачний і ароматний борщ, детальні рецепти з фото, а також секрети смачного приготування.

Борщ – це не просто страва української національної кухні, це легенда. Приготування борщу – це якесь таїнство, а сам борщ для українців – одна з головних страв. Смачне навіть саме слово – борщ! Пропонуємо вам цікаві рецепти борщу класичного, з грибами, рибою, вушками, кролятиною.

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Прості поради приготування борщу

Бульйон повинен бути соковитим, наваристим, тому не варто шкодувати м'яса. Починати варити м'ясо потрібно в холодній воді, щоб воно віддало весь свій смак бульйону, довести до кипіння, далі варити на повільному вогні і не забувати частіше знімати піну.

Закладати овочі слід в послідовності: картопля, капуста, обсмажені овочі. Якщо буряк не обсмажуєте, а варите, його слід закладати після капусти і варити недовго.

Як приготувати борщ – дивіться відео онлайн:

Справжній борщ за смаком завжди з легкою кислинкою. Деякі господині роблять це додавши оцет, але все-таки краще це зробити лимонною кислотою, свіжими помідорами, доданими в зажарку, квашеною капустою або розсолом від неї.

Рецепт ідеального борщу

Що потрібно:

1 кг яловичини на кості

600 г буряка

350 г капусти

350 г картоплі

200 г ріпчастої цибулі

150 г моркви

100 г червоного болгарського перцю

70 г часнику

80 г томатної пасти

100 г оцту

100 г цукру

100 г рослинної олії

петрушка

Рецепт ідеального борщу

Що робити:

Залийте м'ясо водою і поставте на вогонь (спочатку на сильний, коли закипить – на повільний). Поки готується бульйон, наріжте або потріть на тертці всі овочі, дрібно нарубайте петрушку. У сковороді або невеликій каструлі розігрійте олію, викладіть туди буряк, додайте томатну пасту, цукор і ложку оцту. Все це перемішати, трохи обсмажити, а потім додайте води і тушкуйте на повільному вогні до готовності буряків. І пам'ятай: тертий плід приготується значно швидше. На іншій сковороді пасеруйте цибулю і моркву, потім додайте до них перець, дрібно нарізані часник і зелень, злегка обсмажте. Виловіть з каструлі готове м'ясо, процідіть бульйон і закиньте в каструлю капусту і картоплю. Коли відчуєте, що вони зварилися до напівготовності, кидайте до них морквяно-цибульно-часникове обсмажування, гарненько перемішайте все і трохи посоліть. Як тільки суп закипить, додайте бурякову гущу. Помилуйтеся яскравим кольором варива до закипання, а потім швидко спробуйте те, що вийшло. Якщо смак не викликає питань, вимикайте вогонь і вважайте справу зробленою.

Борщ вегетаріанський з грибами

Що потрібно:

Картопля 3 шт.

Квасоля 1 склянка

Гриби сушені 50-100 г

Морква 1 шт.

Буряк 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Капуста 200-300 г

Томатна паста 1 ст. л.

Борошно 1 ст. л.

Болгарський перець 1 шт.

Олія ​​50 г

Сіль за смаком

Цукор 1 ч. л.

Перець за смаком

Вода 3 л

Лавровий лист 1 шт.

Зелень за смаком

Борщ вегетаріанський з грибами

Що робити:

В окремій каструльці замочити квасолю на 1,5-2 години. Можна це зробити з вечора, наприклад. З ранку зварити квасолю до повної готовності (1-1,5 години). Те ж саме з сушеними грибами. Вимити і замочити з вечора, а вранці зварити в цій воді до готовності (1-2 години). Гриби дістати і нарізати соломкою. Грибний відвар розбавити водою. Закип'ятити. Додати гриби. Почистити і помити буряк. Нарізати соломкою. Кинути в каструлю до відварених грибів. Варити 15 хвилин. Тим часом почистити і помити моркву, цибулю і картоплю. Картоплю нарізати і кинути в каструлю до овочів. Варити 15-20 хвилин. Моркву порізати соломкою, а цибулю кубиками. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. Пасерувати цибулю і моркву на середньому вогні, помішуючи, 4-5 хвилин. Потім додати борошно. Добре перемішати. Потім додати томатну пасту, добре перемішати. Додати зажарку в каструлю. Нарізати капусту соломкою. Почистити, помити і нарізати соломкою болгарський перець. Додати в каструлю перець, готову квасолю і капусту, посолити, додати цукор (за бажанням) і поперчити. Накрити кришкою і варити на маленькому вогні 5-7 хвилин. Помити і дрібно нарізати зелень. Додати в борщ. Смачного!

Український борщ з карасями

Що потрібно:

Буряк 300 г

Білокачанна капуста 600 г

Цибуля ріпчаста 200 г

Морква 200 г

Квашена капуста 300 г

Корінь петрушки 100 г

Курячий бульйон 5 л

Суха червона квасоля 50 г

Рослинна олія 6 столових ложок

Томатна паста 50 г

Цукор 50 г

Яблучний оцет 1 столова ложка

Морська сіль 1 кг

Карасі 5 штук

Петрушка 8 г

Сметана 100 г

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Як приготувати борщ зі смаженими карасями – дивіться відео онлайн:

Що робити:

Буряк запекти на морській солі при температурі 100 градусів протягом 2 годин. Квасолю замочити в холодній воді на ніч. Промити, залити водою, довести до кипіння під кришкою і поставити в духовку – готувати 40 хвилин при температурі 180 градусів. Нарізати соломкою запечений буряк, білокачанну капусту, ріпчасту цибулю, моркву і корінь петрушки. Квашену капусту трохи обсмажити на олії і припускати з додаванням томата і курячого бульйону. 700 мл курячого бульйону довести до кипіння, додати білокачанну капусту і варити 15 хвилин. Ріпчасту цибулю, моркву і корінь петрушки тушкувати в рослинній олії з томатною пастою і бульйоном протягом 15 хвилин, додати буряк і перемішати. Перекласти пасеровку в бульйон з капустою і готувати ще 10 хвилин, потім покласти туди припущену квашену капусту. Довести до кипіння, заправити запеченою квасолею, цукром, сіллю, чорним меленим перцем і яблучним оцтом і зняти з вогню. Карасів засмажити на олії до хрусткої скоринки. Борщ налити в тарілку або керамічний чавунець, посипати подрібненою зеленню. Смажених карасів нанизати на шпажку і подати окремо.

Борщ з вушками

Що потрібно для вушок:

гречка 20 г

масло вершкове 5 г

цибуля ріпчаста 6 г

борошно 25 г

яйця 1 шт

Борщ з вушками

Що робити:

Борщ приготувати за рецептом ідеального борщу. Для вушок з гречаної крупи зварити кашу і, перемішуючи її з дрібно нарізаним підсмаженою цибулею, приготувати начинку. З борошна і яєць з додаванням води і солі замісити тісто і, тонко розкачати його, нарізати у формі ромбів розміром 8-10х5-6 см. Краї тіста змочити яйцем, покласти начинку і з'єднати краї. Вушка укласти на деко або в сотейник, дно яких попередньо змастити жиром, скропити олією і запекти в духовці. Покласти готові вушка у борщ і не забути про сметану і зелень.

Борщ з кролика

Що потрібно:

Кролик 400 грамів

Картопля 2-3 шт

Капуста 1 шт

Цибуля ріпчаста 1 шт

Морква 1 шт

Сало 50 грамів

Паста томатна 3 ст. ложки

Часник 4-5 зубчики

Зелень, сіль

Борщ з кролика

Що робити:

Кролика вимочити у воді годину. Варити м'ясо в чистій воді на середньому вогні, додавши цілу цибулину. Капусту шинкувати дрібно, моркву і буряк натерти на крупній тертці. Кинути в каструлю, коли кролик буде готовий наполовину. Картоплю порізати кубиками і опустити в каструлю через 15 хвилин після буряка. Сало порізати середніми шматочками і обсмажити на сковороді з цибулею і часником, додати томатну пасту, розведену водою, і зелень. Заправку відправити в каструлю, посолити, додати спеції. Дати настоятися 10 хвилин.

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