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Як приготувати смачний борщ: прості рецепти та поради
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Рецептів, як приготувати борщ, існує безліч: у кожної господині свій і у кожної виходить по-своєму смачно. Як приготувати смачний і ароматний борщ, детальні рецепти з фото, а також секрети смачного приготування.
Борщ – це не просто страва української національної кухні, це легенда. Приготування борщу – це якесь таїнство, а сам борщ для українців – одна з головних страв. Смачне навіть саме слово – борщ! Пропонуємо вам цікаві рецепти борщу класичного, з грибами, рибою, вушками, кролятиною.
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Прості поради приготування борщу
Бульйон повинен бути соковитим, наваристим, тому не варто шкодувати м'яса. Починати варити м'ясо потрібно в холодній воді, щоб воно віддало весь свій смак бульйону, довести до кипіння, далі варити на повільному вогні і не забувати частіше знімати піну.
Закладати овочі слід в послідовності: картопля, капуста, обсмажені овочі. Якщо буряк не обсмажуєте, а варите, його слід закладати після капусти і варити недовго.
Як приготувати борщ – дивіться відео онлайн:
Справжній борщ за смаком завжди з легкою кислинкою. Деякі господині роблять це додавши оцет, але все-таки краще це зробити лимонною кислотою, свіжими помідорами, доданими в зажарку, квашеною капустою або розсолом від неї.
Рецепт ідеального борщу
Що потрібно:
- 1 кг яловичини на кості
- 600 г буряка
- 350 г капусти
- 350 г картоплі
- 200 г ріпчастої цибулі
- 150 г моркви
- 100 г червоного болгарського перцю
- 70 г часнику
- 80 г томатної пасти
- 100 г оцту
- 100 г цукру
- 100 г рослинної олії
- петрушка
Що робити:
- Залийте м'ясо водою і поставте на вогонь (спочатку на сильний, коли закипить – на повільний). Поки готується бульйон, наріжте або потріть на тертці всі овочі, дрібно нарубайте петрушку.
- У сковороді або невеликій каструлі розігрійте олію, викладіть туди буряк, додайте томатну пасту, цукор і ложку оцту. Все це перемішати, трохи обсмажити, а потім додайте води і тушкуйте на повільному вогні до готовності буряків. І пам'ятай: тертий плід приготується значно швидше.
- На іншій сковороді пасеруйте цибулю і моркву, потім додайте до них перець, дрібно нарізані часник і зелень, злегка обсмажте.
- Виловіть з каструлі готове м'ясо, процідіть бульйон і закиньте в каструлю капусту і картоплю. Коли відчуєте, що вони зварилися до напівготовності, кидайте до них морквяно-цибульно-часникове обсмажування, гарненько перемішайте все і трохи посоліть.
- Як тільки суп закипить, додайте бурякову гущу. Помилуйтеся яскравим кольором варива до закипання, а потім швидко спробуйте те, що вийшло. Якщо смак не викликає питань, вимикайте вогонь і вважайте справу зробленою.
Борщ вегетаріанський з грибами
Що потрібно:
- Картопля 3 шт.
- Квасоля 1 склянка
- Гриби сушені 50-100 г
- Морква 1 шт.
- Буряк 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Капуста 200-300 г
- Томатна паста 1 ст. л.
- Борошно 1 ст. л.
- Болгарський перець 1 шт.
- Олія 50 г
- Сіль за смаком
- Цукор 1 ч. л.
- Перець за смаком
- Вода 3 л
- Лавровий лист 1 шт.
- Зелень за смаком
Що робити:
- В окремій каструльці замочити квасолю на 1,5-2 години. Можна це зробити з вечора, наприклад. З ранку зварити квасолю до повної готовності (1-1,5 години).
- Те ж саме з сушеними грибами. Вимити і замочити з вечора, а вранці зварити в цій воді до готовності (1-2 години). Гриби дістати і нарізати соломкою. Грибний відвар розбавити водою. Закип'ятити. Додати гриби.
- Почистити і помити буряк. Нарізати соломкою. Кинути в каструлю до відварених грибів. Варити 15 хвилин. Тим часом почистити і помити моркву, цибулю і картоплю. Картоплю нарізати і кинути в каструлю до овочів. Варити 15-20 хвилин.
- Моркву порізати соломкою, а цибулю кубиками. Розігріти сковороду, налити рослинну олію. Пасерувати цибулю і моркву на середньому вогні, помішуючи, 4-5 хвилин. Потім додати борошно. Добре перемішати.
- Потім додати томатну пасту, добре перемішати. Додати зажарку в каструлю. Нарізати капусту соломкою. Почистити, помити і нарізати соломкою болгарський перець.
- Додати в каструлю перець, готову квасолю і капусту, посолити, додати цукор (за бажанням) і поперчити. Накрити кришкою і варити на маленькому вогні 5-7 хвилин. Помити і дрібно нарізати зелень. Додати в борщ. Смачного!
Український борщ з карасями
Що потрібно:
- Буряк 300 г
- Білокачанна капуста 600 г
- Цибуля ріпчаста 200 г
- Морква 200 г
- Квашена капуста 300 г
- Корінь петрушки 100 г
- Курячий бульйон 5 л
- Суха червона квасоля 50 г
- Рослинна олія 6 столових ложок
- Томатна паста 50 г
- Цукор 50 г
- Яблучний оцет 1 столова ложка
- Морська сіль 1 кг
- Карасі 5 штук
- Петрушка 8 г
- Сметана 100 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Як приготувати борщ зі смаженими карасями – дивіться відео онлайн:
Що робити:
- Буряк запекти на морській солі при температурі 100 градусів протягом 2 годин. Квасолю замочити в холодній воді на ніч. Промити, залити водою, довести до кипіння під кришкою і поставити в духовку – готувати 40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Нарізати соломкою запечений буряк, білокачанну капусту, ріпчасту цибулю, моркву і корінь петрушки. Квашену капусту трохи обсмажити на олії і припускати з додаванням томата і курячого бульйону. 700 мл курячого бульйону довести до кипіння, додати білокачанну капусту і варити 15 хвилин.
- Ріпчасту цибулю, моркву і корінь петрушки тушкувати в рослинній олії з томатною пастою і бульйоном протягом 15 хвилин, додати буряк і перемішати. Перекласти пасеровку в бульйон з капустою і готувати ще 10 хвилин, потім покласти туди припущену квашену капусту.
- Довести до кипіння, заправити запеченою квасолею, цукром, сіллю, чорним меленим перцем і яблучним оцтом і зняти з вогню. Карасів засмажити на олії до хрусткої скоринки. Борщ налити в тарілку або керамічний чавунець, посипати подрібненою зеленню. Смажених карасів нанизати на шпажку і подати окремо.
Борщ з вушками
Що потрібно для вушок:
- гречка 20 г
- масло вершкове 5 г
- цибуля ріпчаста 6 г
- борошно 25 г
- яйця 1 шт
Що робити:
- Борщ приготувати за рецептом ідеального борщу. Для вушок з гречаної крупи зварити кашу і, перемішуючи її з дрібно нарізаним підсмаженою цибулею, приготувати начинку.
- З борошна і яєць з додаванням води і солі замісити тісто і, тонко розкачати його, нарізати у формі ромбів розміром 8-10х5-6 см. Краї тіста змочити яйцем, покласти начинку і з'єднати краї.
- Вушка укласти на деко або в сотейник, дно яких попередньо змастити жиром, скропити олією і запекти в духовці. Покласти готові вушка у борщ і не забути про сметану і зелень.
Борщ з кролика
Що потрібно:
- Кролик 400 грамів
- Картопля 2-3 шт
- Капуста 1 шт
- Цибуля ріпчаста 1 шт
- Морква 1 шт
- Сало 50 грамів
- Паста томатна 3 ст. ложки
- Часник 4-5 зубчики
- Зелень, сіль
Що робити:
- Кролика вимочити у воді годину. Варити м'ясо в чистій воді на середньому вогні, додавши цілу цибулину. Капусту шинкувати дрібно, моркву і буряк натерти на крупній тертці.
- Кинути в каструлю, коли кролик буде готовий наполовину. Картоплю порізати кубиками і опустити в каструлю через 15 хвилин після буряка.
- Сало порізати середніми шматочками і обсмажити на сковороді з цибулею і часником, додати томатну пасту, розведену водою, і зелень. Заправку відправити в каструлю, посолити, додати спеції. Дати настоятися 10 хвилин.
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