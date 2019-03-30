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Година Землі: Прості поради, які допоможуть економити електроенергію
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30 березня о 20:30 весь світ долучиться до акції Година Землі, яка спрямована на те, щоб показати свою небайдужість до майбутнього планети. Рівно на 60 хвилин пропонується вимкнути всі електричні пристрої. Радіо МАКСИМУМ пропонує вам добірку порад, які допоможуть щодня рятувати планету.
У кожного з нас у домі є безліч електроприладів. Причому, деякі з них працюють чи не цілодобово. Звичайно ж, ви можете не погодитись з цим твердженням, адже телевізор вимикається, коли його не дивляться. Але не все так просто: "режим очікування", коли екран вимкнений, теж вимагає споживання електроенергії, адже ваш пристрій чекає, коли ви натиснете на кнопку ввімкнення. На практиці телевізор може споживати в середньому 9 кВт⋅год за місяць.
Вам знадобиться: Година Землі! Чим зайняти себе в темряві
Що ж тоді робити, щоб зекономити електроенергію, заощадити гроші та допомогти екології нашої планети?
Замініть лампочки у вашій оселі
Звичайні лампи розжарення вже давно не в тренді, тому потрібно нарешті їх позбуватися. Гідною заміною для них будуть LED-лампи, які споживають в середньому в п'ять разів менше електроенергії. Але це теж не панацея!
Потрібно виробити просту звичку, яка допоможе заощадити: виходите з кімнати – вимикаєте світло.
Пристрої в режимі "Очікування"
Усі наші ноутбуки, комп'ютери, смартфони та планшети. Всі вони вимагають від нас живлення, але не всім воно потрібне цілодобово. Тому, якщо ви не користуєтесь комп'ютером – вимкніть його з розетки. Стосовно ноутбука – не забувайте про його мобільність, а отже – відсутність залежності від мережі. Робота з документами, перегляд відео на YouTube – витягайте блок живлення та використовуйте вбудований акумулятор. Зауважимо, що більшість таких гаджетів переходять в економний режим під час роботи від батареї, а це дозволить дивитися улюблені фільми та кліпи ще довше. Також намагайтесь не залишати ваші смартфони на зарядці на цілу ніч. Акумулятору від такого "харчування" гірше не стане, але зекономити вам не вдасться.
Прискіпливо обираємо нову техніку
Якщо вам потрібно придбати нову пральну машину, посудомийну машину або холодильник – звертайте увагу на клас енергоспоживання. Чим він вищий, тим менше електроенергії пристрій буде споживати, а отже – ви будете економити та дбати про екологію.
Профілактика кухонних пристроїв
Не лінуйтеся проводити процедуру декальцинації (очищення від накипу) в чайнику, пральній машині та іншій техніці. Відсутність накипу продовжить життя вашим пристроям, а також зекономить електроенергію.
Ваш холодильник
Цим пристроєм ми користуємось щодня, але не замислюємось, що він теж може споживати більше електроенергії, якщо щось піде не так. До прикладу, рекомендується регулярно розморожувати пристрій. Також не забувайте, що він повинен стояти явно не біля батареї, яка буде його гріти та "змушувати" працювати на повну.
Пральна та посудомийна машини
Ці пристрої працюють добре та ефективно лише тоді, коли вони не перенаповнені. До прикладу, надмірну кількість посуду мийка може просто не вичистити, а отже – вам потрібно буде домивати за нею. А от з пральною машиною все ще простіше: надлишок одягу не лише може вивести з ладу пристрій, а й стане причиною споживання на 10% більше електроенергії. Це не означає, що потрібно мити 1 чашку або прати 1 футболку. Все має бути з розумом. Ще одна порада: прання при 30 градусах Цельсія вимагає на 35% менше електроенергії, ніж прання при 40 градусах.
Економне прасування
Якщо ви прасуєте чи не кожну річ, то навчіться робити це з розумом. Передовсім посортуйте речі: важкі, легші та ті, які можна прасувати при низькій температурі. Якщо ви не перевантажували пральну машину – більшість вашого одягу не буде мати сильних складок, що дозволить полегшити процес прасування. Легкий одяг, до слова, прасуйте при вимкненій прасці, адже її поверхня зберігатиме свою температуру щонайменше протягом 10 хвилин.
Двозонний лічильник
Такий пристрій дозволить вам економити вдвічі.
Як він працює: з 23:00 по 7:00 буде вмикатися друга (нічна) зона, яка буде працювати на ваш гаманець. Тому, якщо ви користуєтесь хлібопічкою, мультиваркою, посудомийкою та пральною машиною – встановіть собі двозонний лічильник і вмикайте пристрої перед тим, як іти спати. До слова, зранку на вас буде чекати тепла їжа та чистий одяг, що дуже не зле.
Сонячні панелі
Якщо у вас є можливість – встановіть сонячні панелі, які будуть живити вашу оселю електроенергією. Звичайно ж, у наших реаліях повністю покладатися на енергію Сонця не варто, але ігнорувати її теж не слід.
Маємо надію, що всі ці поради допоможуть вам заощадити ваші гроші та продовжать термін експлуатації техніки.
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