Френк Оушен у своєму радіошоу представив нову пісню: слухайте онлайн

Американський співак і композитор Френк Оушен випустив новий безіменний трек. Композицію музикант виконав у випуску свого радіошоу Blonded Radio на Apple Music.

Сингл він записав ще влітку 2020 року. Репер читає текст під фортепіано, яким йому акомпанує американський музикант Корі Генрі.

Сам трек триває майже 9 хвилин і нагадує демозапис. Репер розповів, що пісню було записано з одного дубля.

Новий випуск Blonded Radio присвячений розмові з голландським спортсменом Вімом Хофом. Оушен обговорив з ним його навички, а також торкнувся теми переживання горя – у 2020 році музикант втратив молодшого брата в автокатастрофі.

Раніше Френк Оушен показав речі з колаборації із Prada. У колекцію увійшли поясна сумка, рюкзак та анорак.

Напередодні британський рок-гурт Placebo опублікував кліп на сингл "Beautiful James". Він вийшов у вересні та стане частиною їхнього нового альбому. Рокери обрали те саме приміщення і той самий стиль, які вже використовували в кліпі для "Surrounded by Spies". Це ще один випущений у листопаді трек, разом з яким музиканти анонсували свій восьмий альбом "Never Let Me Go".

