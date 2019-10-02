Формула Штайнмаєра: що це означає для України та який документ підписали в Мінську

Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна погодилася на "формулу Штайнмаєра". Новина про це викликала бурхливе обговорення, а у великих містах навіть пройшли мітинги проти підписання цього документа. Розбираємось, що ж насправді це означає та що буде далі.

Що таке формула Штайнмаєра

Формула Штайнмаєра – це алгоритм дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі через надання тимчасового особливого статусу окупованим Росією територіям, а після проведення там виборів, легітимність яких мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ, закріплення постійного особливого статусу цих територій. Самої формули Штайнмаєра як якогось конкретно зафіксованого документа не існує.

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Принаймні сам президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр про цей документ жодного разу не заявляв. При цьому, будучи головою ОБСЄ, він запропонував ідею, що в окремих районах Донецької та Луганської областей тимчасово (на період проведення виборів) діятиме закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО. Після – ОБСЄ має зафіксувати законність виборів, тоді закон починає діяти на повну.

При цьому його пропозиція ніяк не стосується розв'язання інших питань – виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань, відведення техніки, відновлення контролю за кордоном і т.д. Про ці питання йдеться в Мінських угодах, де проведення виборів – це лише один із пунктів.

Який документ підписали в Мінську

Прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер опублікувала документ, який підписали всі учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у Мінську 1 жовтня, у тому числі – і представник України.

Як заявив голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, "1 жовтня ніхто нічого не підписував". За його словами, цей документ – всього лиш лист представнику ОБСЄ Сайдіку, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками голів держав нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року.

На які умови погодилась Україна

Так звану формулу Штайнмаєра погодили передбачає, що:

Верховна Рада України має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей у новій редакції. З моменту проведення виборів цей закон застосовується на тимчасових умовах. Він починає діяти на постійній основі після визнання ОБСЄ того, що місцеві вибори на Донбасі в цілому відповідають високим стандартам.

в окремих районах Донецької та Луганської областей у новій редакції. З моменту проведення виборів цей закон застосовується на тимчасових умовах. Він починає діяти на постійній основі після визнання ОБСЄ того, що місцеві вибори на Донбасі в цілому відповідають високим стандартам. Закон набирає сили о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вибори мають бути призначені та проведені відповідно до Конституції України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах.

в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вибори мають бути призначені та проведені та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Закон "діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією ОБСЄ по спостереженню за виборами, на основі усталеної практики ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі".

до дня публікації остаточних висновків місією ОБСЄ по спостереженню за виборами, на основі усталеної практики ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі". Закон буде діяти на постійній основі у разі, якщо в остаточному звіті ОБСЄ відповідно до усталеної практики дійде висновку про те, що дочасні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому згідно зі стандартами ОБСЄ та українського законодавства, відповідаючи на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та чинним головою ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Що каже Володимир Зеленський

Президент зазначив, що існує "багато страшилок" щодо цієї формули, але він наголосив, що ніхто не буде проводити вибори на окупованому Донбасі "під дулами кулеметів". За словами Зеленського, особливий статус Донбасу, передбачений формулою Штайнмаєра, набуде чинності після місцевих виборів, проведених згідно з Конституцією України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде. Не буде перейдено жодну червону лінію. Саме тому немає і не буде ніякої капітуляції, – запевнив президент.

Також Зеленський наголосив, що на час проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі він "вже не буде окупованим". На спеціальному брифінгу президент пояснив існуючі домовленості:

Було досягнуто домовленості про початок розведення військ у Петрівському і Золотому.

Було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту "нормандської четвірки".

"Формула Штайнмаєра" має бути імплементована у новий закон "про особливий статус", якого ще немає.

Йдеться про місцеві вибори, до виборів до Верховної Ради це не має жодного відношення. Ці вибори мають пройти відповідно до законодавства України, тому кордон повинен бути наш.

"Якщо там хтось буде, то виборів не буде. Ми ніколи не підемо на проведення виборів, якщо там є військові. Якщо там будуть будь-які війська – виборів не може бути", – підсумував Зеленський.

Головні ризики для України

У формулі Штайнмаєра не згадується про відведення військ і про відновлення українсько-російського кордону. Ватажки так званих "ЛНР" і "ДНР" уже зробили "офіційну" заяву, де вони чітко зазначають: "мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией". Ані контроль над кордоном, ані контроль виборчого процесу вони не збираються віддавати Україні.

За даними ЛБ, у кулуарах українські дипломати підтверджують, що ця формула заснована на тому, що надиктували представники російського МЗС. У разі її імплементації Україна в результаті отримає Мінські угоди, які необхідно буде виконувати. "Знаєте, в чому був сенс цього документа? У його невиконанні. Сторони трактували текст домовленостей по-різному, і це давало Україні час для стримування Росії, проти якої вводилися додаткові санкції. Якщо так звана формула Штайнмаєра буде остаточно імплементована в українське законодавство, ми погодимося з обов'язковим виконанням Мінська, який нам невигідний. Замість того щоб взагалі відмовитися від виконання Мінська і створення нової бази для переговорів, ми йдемо на виконання угод за російськими лекалами", – акцентує журналіст Олександр Демченко.

Низка українських партій, активісти та громадські діячі також виступили з різкою критикою формули Штайнмаєра. Вони вважають, що спочатку має бути виконано частину Мінських угод, яка стосується безпеки. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном повинні передувати виборам й обговорення статусу Донбасу.

Зеленський запевняє, що формула Штанмаєра на руку Україні / gettyimages

Що кажуть про формулу експерти

Сама по собі формула ще не є "зрадою", адже вона регулює тільки один аспект Мінських угод. Тепер черга українських нардепів: закон про статус Донбасу чинний до кінця 2019-го року, тож завдання ВР – ухвалення закону про вибори на непідконтрольних урядові територіях. Саме там мають бути прописані і виведення військ, і інші умови, за яких місцеві вибори на Донбасі в принципі будуть визнані Україною.

Як зазначає "Європейська правда", Україна має висунути три ключові вимоги:

забезпечення безпеки у регіоні ще до початку виборчого процесу – окупована територія не має залишатися під повним контролем ані Росії, ані самопроголошених "республік", бо у цьому разі говорити про вільні вибори беззмістовно.

оцінка відповідності виборів демократичним стандартам має враховувати весь виборчий процес, а не лише день голосування.

Україна не має погоджуватися на масову амністію бойовикам, наголошуючи на індивідуальному підході у кожному з випадків.

Якою є позиція Росії та ЄС

Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков оголосив, що факт узгодження формули Штайнмаєра "є позитивним і, безумовно, важливим кроком на шляху реалізації досягнутих раніше домовленостей". На Росії кажуть, що визначення термінів проведення саміту "нормандської четвірки" стане можливим тільки після відведення військ на узгоджених раніше двох ділянках на лінії зіткнення на Донбасі.

"Остаточне узгодження дати саміту "нормандської четвірки" відбудеться після того, як буде практично завершено і підтверджено розведення сил у Петровському і Золотому. За нормального розвитку подій на це піде близько двох тижнів", – зазначив помічник президента РФ Владислав Сурков.

А от речниця Єврокомісії Майя Косьянчич в коментарі Інтерфакс-Україна заявила, що узгодження формули Штайнмаєра є важливим кроком для подальшого виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі. Вона зазначила, що Європейський Союз незмінно підтримує роботу в "нормандському форматі", Тристоронній контактній групі та ОБСЄ в їхніх зусиллях щодо сприяння виконанню Мінських угод.

"ЄС залишається твердим у повній підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – резюмувала речниця.

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