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Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп з дружинами - фото 1
Володимир Зеленський і Дональд Трамп з дружинами

Білий Дім опублікував стенограму розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка відбувся 25 липня. Саме через цю бесіду у США почали процедуру імпічменту свого президента.

Стенограму дозволив опублікувати Дональд Трамп своїм указом від 24 вересня. При цьому в розшифровці зазначається, що це не дослівний запис розмови двох президентів, а запис, зроблений присутніми під час бесіди людьми. Відтак, низка факторів могли вплинути на точність запису, зокрема поганий зв’язок, акцент або інтерпретація сказаного.

До теми: Володимир Зеленський вперше зустрівся з Трампом

У розшифровці розмови за 25 липня Дональд Трамп закликає Володимира Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "нечесне звільнення" українського прокурора Віктора Шокіна та висловлює невдоволення експослом США в Україні Марі Йованович. Він також згадує про звинувачення щодо сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

За словами американського президента, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій його син Гантер Байден був членом ради директорів. "Багато людей хочуть розібратися з цим. Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити із генеральним прокурором, це буде чудово", – сказав Трамп під час розмови.

Зеленський відповів, що цим питанням займеться новий генпрокурор України і попросив у Трампа додаткову інформацію про справу. Фінансова допомога США Україні в цьому контексті не згадувалася.

Переклад розмови Трампа і Зеленського

  • Розсекречено указом президента США 24 вересня 2019 року
  • МЕМОРАНДУМ телефонної розмови
  • ТЕМА: Телефонна розмова з президентом України Зеленським
  • УЧАСНИКИ: Президент України Зеленський
  • ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ: 25 липня 2019 року, 9:33. Резиденція президента США

Трамп: Вітаю зі значною перемогою. Ми спостерігали за нею зі Сполучених Штатів, ви провели приголомшливу роботу. Ви з'явилися з нізвідки, вам не давали особливих шансів на перемогу, і в підсумку ви легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю.

Зеленський: Ви цілком маєте рацію, містере президенте. Ми перемогли, і ми наполегливо працювали заради цього. Ми багато працювали, але повинен зізнатися, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань для наших виборів. Так, це були унікальні вибори. Ми опинилися в унікальній ситуації і змогли досягти унікального успіху. Я можу сказати таке: в перший раз ви подзвонили мені, щоб привітати з перемогою на президентських виборах, вдруге ви телефонуєте мені, коли моя партія перемогла на парламентських. Я думаю, що я повинен обиратися частіше, щоб ви могли дзвонити мені частіше, і ми змогли б частіше розмовляти телефоном.

Трамп (сміх): Відмінна ідея. Я думаю, що ваша країна дуже рада цьому.

Зеленський: Так, чесно кажучи, ми намагаємося з усіх сил, тому що ми хотіли осушити болото (Трамп обирався з гаслом "осушити болото" – маючи на увазі істеблішмент) тут, в нашій країні. Ми залучили багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо, щоб у нас був новий формат і новий тип уряду. Ви відмінний учитель для нас і в цьому.

Трамп: Це дуже мило з вашого боку. Я скажу, що ми багато робимо для України. Ми витрачаємо купу зусиль і часу. Набагато більше, ніж європейські країни, які повинні допомагати вам більше. Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, це просто розмови і я думаю це те, про що ви повинні з ними поговорити. Коли я говорю з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але потім нічого не робить. Багато європейських країн чинять так само, тому я думаю, вам треба на це поглянути. Але Сполучені Штати були дуже-дуже добрі до України. Я б не сказав, що це обов'язково взаємно, тому що відбуваються не дуже хороші речі, але Сполучені Штати були дуже добрі до України.

Зеленський: Так, ви абсолютно праві. Не на 100, а на 1000% і я можу сказати вам наступне. Я поговорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також розмовляв з Макроном і сказав їм, що вони не роблять достатньо багато, як мають робити у питанні санкцій, не просувають їх. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України. Хоча за логікою Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж ЄС, і я дуже вдячний вам за це, тому що США дуже багато роблять для України. Набагато більше, ніж ЄС, особливо коли ми мова йде про санкції проти Російської Федерації. Я також хотів би подякувати вам за вашу велику підтримку в питаннях захисту. Ми готові продовжувати співпрацю, зокрема, ми готові купити більше Джавелінів у Сполучених Штатів для оборонних цілей.

Трамп: Я хотів би попросити вас про послугу, бо наша країна багато пережила, і Україна багато знає про це. Я хотів би, щоб ви з'ясували, що сталося з цією всією ситуацією в Україні, вони кажуть, що CrowdStrike... Я здогадуюсь, що у вас є один заможний знайомий... Сервер, вони кажуть, що він в Україні. Багато чого сталося, вся ця ситуація. Я думаю, що ви оточуєте себе деякими з цих людей. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив вам або вашим людям, і я б хотів, щоб ви докопалися до суті. Як ви бачили вчора, весь цей нонсенс закінчився дуже поганим виступом чоловіка на ім'я Роберт Мюллер. Дуже некомпетентним виступом, але вони говорять, що багато що з цього почалося в Україні. Що б ви не могли зробити, дуже важливо, щоб ви зробили це, якщо це можливо.

Зеленський: Так, це дуже важливо для мене, як президента, і ми відкриті для будь-якого майбутнього співробітництва. Ми готові відкрити нову сторінку співпраці в відносинах між Сполученими Штатами і Україною. З цією метою я щойно відкликав нашого посла зі Сполучених Штатів, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який буде ретельно працювати над тим, щоб наші дві країни ставали ближчими.

Я також сподіваюся, що він отримає вашу довіру і заведе особисті стосунки з вами, щоб ми могли співпрацювати ще більше. Скажу вам, що один з моїх помічників говорив з паном Джуліані, зовсім недавно, і ми дуже сподіваємося, що він зможе приїхати в Україну і ми з ним зустрінемося. Я просто хотів запевнити вас ще раз, що в нашій країні вас будуть оточувати тільки друзі. Я подбаю про те, щоб оточити себе найкращими і найбільш досвідченими людьми. Я також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми відмінні друзі, і у вас, пане президенте, є друзі в нашій країні, тому ми можемо продовжувати наше стратегічне співробітництво. Я також планую оточити себе відмінним людьми. І на додачу до цього розслідування я як президент України гарантую, що все розслідування буде відкритим. Можу запевнити вас в цьому.

Трамп: Добре, тому що я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно (йдеться про Віктора Шокіна). Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес. Містер Джуліані (адвокат Трампа Руді Джуліані) – дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, відмінним мером, і я б хотів, щоб він подзвонив вам. Я попрошу його зателефонувати вам разом з Генеральним прокурором. Руді знає все, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якщо ви зможете поговорити з ним, це було б чудово. Колишній посол від Сполучених Штатів, жінка, була "поганими новинами" і люди, з якими вона мала справу в Україні, були "поганими новинами". Я просто хочу, щоб ви знали про це.

Ще одна річ... Зараз багато розмов про сина Байдена, що сам Байден зупинив судове розслідування. Дуже багато людей хочуть дізнатися про це, і якщо ви зможете зробити щось з генеральним прокурором, це було б чудово. Байден тільки хвалиться, що він зупинив це розслідування, так що якщо ви могли б уважніше подивитися на це ... для мене це звучить просто жахливо.

Зеленський: Я хотів би розповісти вам про прокурора. По-перше, я знаю про цю ситуацію. З тих пір, як ми виграли абсолютна більшість в нашому парламенті, наступний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого схвалить парламент і він почне виконувати свої обов'язки в вересні. Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, і розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін). Головне питання цього розслідування – це насправді відновити справедливість, так що ми проконтролюємо це питання і будемо розслідувати цю справу.

Я також хотів би попросити вас, якщо у вас є якась додаткова інформація, яка допомогла б нам, це було б дуже корисно і добре для розслідування. Ми були б впевнені, що ми можемо керувати цією справедливістю у нас в країні і що стосується посла США з України, якщо я правильно пам'ятаю, то її звали Йованович. Це добре, що саме ви першим повідомили мені що вона була поганим послом, тому що я згоден з вами на 100%. Її ставлення щодо мене було не найкращим, вона обожнювала попереднього президента і була на його боці. І, мабуть, не прийняла мене як нового президента.

Трамп: Ну, вона збирається переглянути деякі речі. Я попрошу містера Джуліані набрати вас. Також попрошу зателефонувати генерального прокурора Вільям Барра, і ми доберемося до суті справи. Я впевнений, що ви розберетеся. Я чув, що з прокурором дуже погано поводилися, а він був дуже хорошим обвинувачем, так що удачі у всьому. Твоя економіка міцніє і вже почувається краще. Я передбачав це. У вас велика країна. У мене багато українських друзів, це – неймовірні люди.

Зеленський: Я хотів би сказати вам, що у мене також є кілька українських друзів, які живуть в Сполучених Штатах. Насправді минулого разу, коли я їздив до США, я залишився біля Центрального парку Нью-Йорка біля "Вежі Трампа". Я з ними поговорю і сподіваюся, що я побачу їх знову в майбутньому. Я також хочу подякувати вам за ваше запрошення відвідати Сполучені Штати, зокрема Вашингтон.

Я також гарантую вам, що ми дуже серйозно підійдемо до цієї справи і будемо працювати над цим. Так, в економіці є дуже велика можливість для наших двох країн і одна річ, дуже важлива для України в плані потужної незалежності. Я вірю, що ми зможемо досягти успіху і скооперуватися зі Сполученими Штатами. Ми вже працюємо над цим. Ми закупили американську нафту, але я дуже сподіваюся на майбутню зустріч. Нам буде потрібно більше часу для обговорення цих можливостей і ближчого знайомства. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку.

Трамп: Відмінно. Добре, спасибі вам велике, я ціную це. Я скажу Руді і генеральному прокурору Вільяму Барру, щоб вони зв'язалися з вами. Спасибі вам. Всякий раз, коли ви захочете відвідати Білий Дім, не соромтеся дзвонити. Назвіть дату і ми зможемо вирішити це. Я буду з нетерпінням вас чекати.

Зеленський: Дуже вам вдячний. Я буду дуже щасливий приїхати і буду щасливий побачитися з вами. І я також запрошую вас відвідати Україну і приїхати до Києва – це дуже гарне місто. У нас гарна країна, яка для вас завжди відкрита. Я вірю, що у вересні ми будемо у Польщі і сподіваюся зможемо зустрітися. Після цього було б гарною ідеєю для вас відвідати Україну. Ми можемо або взяти мій літак і полетіти в Україну, або взяти ваш літак, який ймовірно набагато кращий, ніж мій.

Трамп: Добре, ми зможемо вирішити це. Я сподіваюся побачити вас в Вашингтоні і, можливо, в Польщі, тому що я думаю, що ми вирушимо туди в цей час.

Зеленський: Дякую вам, містере президенте.

Трамп: Вітаю вас, ви провели фантастичну роботу. Весь світ це побачив. Я не впевнений, що це було навмисно, але вітаю.

Зеленський: Дякую, пане президенте. До побачення.

Стенограма телефонної розмови Трампа і Зеленського

Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови - фото 357428
Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови - фото 357429
Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови - фото 357430
Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови - фото 357431
Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови - фото 357432

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що під час бесіди Трамп нібито тиснув на Зеленського, щоб той посприяв у розслідуванні діяльності цієї компанії в Україні. Противники Трампа звинувачували президента США в тому, що він пов'язав розслідування проти сина Байдена з виділенням Україні допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів. 25 вересня спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури, яка повинна визначити, чи є підстави для імпічменту Дональда Трампа.

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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