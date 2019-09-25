На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
- 108
Білий Дім опублікував стенограму розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка відбувся 25 липня. Саме через цю бесіду у США почали процедуру імпічменту свого президента.
Стенограму дозволив опублікувати Дональд Трамп своїм указом від 24 вересня. При цьому в розшифровці зазначається, що це не дослівний запис розмови двох президентів, а запис, зроблений присутніми під час бесіди людьми. Відтак, низка факторів могли вплинути на точність запису, зокрема поганий зв’язок, акцент або інтерпретація сказаного.
До теми: Володимир Зеленський вперше зустрівся з Трампом
У розшифровці розмови за 25 липня Дональд Трамп закликає Володимира Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "нечесне звільнення" українського прокурора Віктора Шокіна та висловлює невдоволення експослом США в Україні Марі Йованович. Він також згадує про звинувачення щодо сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.
За словами американського президента, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій його син Гантер Байден був членом ради директорів. "Багато людей хочуть розібратися з цим. Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити із генеральним прокурором, це буде чудово", – сказав Трамп під час розмови.
Зеленський відповів, що цим питанням займеться новий генпрокурор України і попросив у Трампа додаткову інформацію про справу. Фінансова допомога США Україні в цьому контексті не згадувалася.
Переклад розмови Трампа і Зеленського
- Розсекречено указом президента США 24 вересня 2019 року
- МЕМОРАНДУМ телефонної розмови
- ТЕМА: Телефонна розмова з президентом України Зеленським
- УЧАСНИКИ: Президент України Зеленський
- ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ: 25 липня 2019 року, 9:33. Резиденція президента США
Трамп: Вітаю зі значною перемогою. Ми спостерігали за нею зі Сполучених Штатів, ви провели приголомшливу роботу. Ви з'явилися з нізвідки, вам не давали особливих шансів на перемогу, і в підсумку ви легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю.
Зеленський: Ви цілком маєте рацію, містере президенте. Ми перемогли, і ми наполегливо працювали заради цього. Ми багато працювали, але повинен зізнатися, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань для наших виборів. Так, це були унікальні вибори. Ми опинилися в унікальній ситуації і змогли досягти унікального успіху. Я можу сказати таке: в перший раз ви подзвонили мені, щоб привітати з перемогою на президентських виборах, вдруге ви телефонуєте мені, коли моя партія перемогла на парламентських. Я думаю, що я повинен обиратися частіше, щоб ви могли дзвонити мені частіше, і ми змогли б частіше розмовляти телефоном.
Трамп (сміх): Відмінна ідея. Я думаю, що ваша країна дуже рада цьому.
Зеленський: Так, чесно кажучи, ми намагаємося з усіх сил, тому що ми хотіли осушити болото (Трамп обирався з гаслом "осушити болото" – маючи на увазі істеблішмент) тут, в нашій країні. Ми залучили багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо, щоб у нас був новий формат і новий тип уряду. Ви відмінний учитель для нас і в цьому.
Трамп: Це дуже мило з вашого боку. Я скажу, що ми багато робимо для України. Ми витрачаємо купу зусиль і часу. Набагато більше, ніж європейські країни, які повинні допомагати вам більше. Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, це просто розмови і я думаю це те, про що ви повинні з ними поговорити. Коли я говорю з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але потім нічого не робить. Багато європейських країн чинять так само, тому я думаю, вам треба на це поглянути. Але Сполучені Штати були дуже-дуже добрі до України. Я б не сказав, що це обов'язково взаємно, тому що відбуваються не дуже хороші речі, але Сполучені Штати були дуже добрі до України.
Зеленський: Так, ви абсолютно праві. Не на 100, а на 1000% і я можу сказати вам наступне. Я поговорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також розмовляв з Макроном і сказав їм, що вони не роблять достатньо багато, як мають робити у питанні санкцій, не просувають їх. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України. Хоча за логікою Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж ЄС, і я дуже вдячний вам за це, тому що США дуже багато роблять для України. Набагато більше, ніж ЄС, особливо коли ми мова йде про санкції проти Російської Федерації. Я також хотів би подякувати вам за вашу велику підтримку в питаннях захисту. Ми готові продовжувати співпрацю, зокрема, ми готові купити більше Джавелінів у Сполучених Штатів для оборонних цілей.
Трамп: Я хотів би попросити вас про послугу, бо наша країна багато пережила, і Україна багато знає про це. Я хотів би, щоб ви з'ясували, що сталося з цією всією ситуацією в Україні, вони кажуть, що CrowdStrike... Я здогадуюсь, що у вас є один заможний знайомий... Сервер, вони кажуть, що він в Україні. Багато чого сталося, вся ця ситуація. Я думаю, що ви оточуєте себе деякими з цих людей. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив вам або вашим людям, і я б хотів, щоб ви докопалися до суті. Як ви бачили вчора, весь цей нонсенс закінчився дуже поганим виступом чоловіка на ім'я Роберт Мюллер. Дуже некомпетентним виступом, але вони говорять, що багато що з цього почалося в Україні. Що б ви не могли зробити, дуже важливо, щоб ви зробили це, якщо це можливо.
Зеленський: Так, це дуже важливо для мене, як президента, і ми відкриті для будь-якого майбутнього співробітництва. Ми готові відкрити нову сторінку співпраці в відносинах між Сполученими Штатами і Україною. З цією метою я щойно відкликав нашого посла зі Сполучених Штатів, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який буде ретельно працювати над тим, щоб наші дві країни ставали ближчими.
Я також сподіваюся, що він отримає вашу довіру і заведе особисті стосунки з вами, щоб ми могли співпрацювати ще більше. Скажу вам, що один з моїх помічників говорив з паном Джуліані, зовсім недавно, і ми дуже сподіваємося, що він зможе приїхати в Україну і ми з ним зустрінемося. Я просто хотів запевнити вас ще раз, що в нашій країні вас будуть оточувати тільки друзі. Я подбаю про те, щоб оточити себе найкращими і найбільш досвідченими людьми. Я також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми відмінні друзі, і у вас, пане президенте, є друзі в нашій країні, тому ми можемо продовжувати наше стратегічне співробітництво. Я також планую оточити себе відмінним людьми. І на додачу до цього розслідування я як президент України гарантую, що все розслідування буде відкритим. Можу запевнити вас в цьому.
Трамп: Добре, тому що я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно (йдеться про Віктора Шокіна). Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес. Містер Джуліані (адвокат Трампа Руді Джуліані) – дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, відмінним мером, і я б хотів, щоб він подзвонив вам. Я попрошу його зателефонувати вам разом з Генеральним прокурором. Руді знає все, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якщо ви зможете поговорити з ним, це було б чудово. Колишній посол від Сполучених Штатів, жінка, була "поганими новинами" і люди, з якими вона мала справу в Україні, були "поганими новинами". Я просто хочу, щоб ви знали про це.
Ще одна річ... Зараз багато розмов про сина Байдена, що сам Байден зупинив судове розслідування. Дуже багато людей хочуть дізнатися про це, і якщо ви зможете зробити щось з генеральним прокурором, це було б чудово. Байден тільки хвалиться, що він зупинив це розслідування, так що якщо ви могли б уважніше подивитися на це ... для мене це звучить просто жахливо.
Зеленський: Я хотів би розповісти вам про прокурора. По-перше, я знаю про цю ситуацію. З тих пір, як ми виграли абсолютна більшість в нашому парламенті, наступний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого схвалить парламент і він почне виконувати свої обов'язки в вересні. Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, і розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін). Головне питання цього розслідування – це насправді відновити справедливість, так що ми проконтролюємо це питання і будемо розслідувати цю справу.
Я також хотів би попросити вас, якщо у вас є якась додаткова інформація, яка допомогла б нам, це було б дуже корисно і добре для розслідування. Ми були б впевнені, що ми можемо керувати цією справедливістю у нас в країні і що стосується посла США з України, якщо я правильно пам'ятаю, то її звали Йованович. Це добре, що саме ви першим повідомили мені що вона була поганим послом, тому що я згоден з вами на 100%. Її ставлення щодо мене було не найкращим, вона обожнювала попереднього президента і була на його боці. І, мабуть, не прийняла мене як нового президента.
Трамп: Ну, вона збирається переглянути деякі речі. Я попрошу містера Джуліані набрати вас. Також попрошу зателефонувати генерального прокурора Вільям Барра, і ми доберемося до суті справи. Я впевнений, що ви розберетеся. Я чув, що з прокурором дуже погано поводилися, а він був дуже хорошим обвинувачем, так що удачі у всьому. Твоя економіка міцніє і вже почувається краще. Я передбачав це. У вас велика країна. У мене багато українських друзів, це – неймовірні люди.
Зеленський: Я хотів би сказати вам, що у мене також є кілька українських друзів, які живуть в Сполучених Штатах. Насправді минулого разу, коли я їздив до США, я залишився біля Центрального парку Нью-Йорка біля "Вежі Трампа". Я з ними поговорю і сподіваюся, що я побачу їх знову в майбутньому. Я також хочу подякувати вам за ваше запрошення відвідати Сполучені Штати, зокрема Вашингтон.
Я також гарантую вам, що ми дуже серйозно підійдемо до цієї справи і будемо працювати над цим. Так, в економіці є дуже велика можливість для наших двох країн і одна річ, дуже важлива для України в плані потужної незалежності. Я вірю, що ми зможемо досягти успіху і скооперуватися зі Сполученими Штатами. Ми вже працюємо над цим. Ми закупили американську нафту, але я дуже сподіваюся на майбутню зустріч. Нам буде потрібно більше часу для обговорення цих можливостей і ближчого знайомства. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку.
Трамп: Відмінно. Добре, спасибі вам велике, я ціную це. Я скажу Руді і генеральному прокурору Вільяму Барру, щоб вони зв'язалися з вами. Спасибі вам. Всякий раз, коли ви захочете відвідати Білий Дім, не соромтеся дзвонити. Назвіть дату і ми зможемо вирішити це. Я буду з нетерпінням вас чекати.
Зеленський: Дуже вам вдячний. Я буду дуже щасливий приїхати і буду щасливий побачитися з вами. І я також запрошую вас відвідати Україну і приїхати до Києва – це дуже гарне місто. У нас гарна країна, яка для вас завжди відкрита. Я вірю, що у вересні ми будемо у Польщі і сподіваюся зможемо зустрітися. Після цього було б гарною ідеєю для вас відвідати Україну. Ми можемо або взяти мій літак і полетіти в Україну, або взяти ваш літак, який ймовірно набагато кращий, ніж мій.
Трамп: Добре, ми зможемо вирішити це. Я сподіваюся побачити вас в Вашингтоні і, можливо, в Польщі, тому що я думаю, що ми вирушимо туди в цей час.
Зеленський: Дякую вам, містере президенте.
Трамп: Вітаю вас, ви провели фантастичну роботу. Весь світ це побачив. Я не впевнений, що це було навмисно, але вітаю.
Зеленський: Дякую, пане президенте. До побачення.
Стенограма телефонної розмови Трампа і Зеленського
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що під час бесіди Трамп нібито тиснув на Зеленського, щоб той посприяв у розслідуванні діяльності цієї компанії в Україні. Противники Трампа звинувачували президента США в тому, що він пов'язав розслідування проти сина Байдена з виділенням Україні допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів. 25 вересня спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури, яка повинна визначити, чи є підстави для імпічменту Дональда Трампа.
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
18:41Тест швидкості зарядки: нові iPhone порівняли з головними конкурентами
-
18:20Нові серіали, які варто подивитися на вихідних
-
18:14Головні пісні року про кохання за версією Esquire
-
18:00Гороскоп на 26 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:52Солістка KAZKA заінтригувала романтичним знімком з колегою
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
17:43Цей спосіб може допомогти побороти переживання перед іспитами
-
17:25Цікаві дрібниці у серіалі Друзі, які ви могли не помітити
-
17:13Ентузіасти показати еволюцію спорткара Ferrari F355 на прикладі 14 відеоігор
-
16:54Варення з айви: покрокові рецепти, як приготувати джем на зиму
-
16:42Ця 89-річна бабця-геймер утре носа будь-якому підлітку
-
16:29Володимир Зеленський вперше зустрівся з Трампом: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:17Що їсти взимку, аби не погладшати
-
15:47Показала груди: Іванка Трамп осоромилася в ООН
-
15:30Викапаний тато! Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали підрослого сина
-
15:15Футбольний фанат зібрав мільйон доларів на доброчинність за допомогою пива
-
15:04Настя Каменських похизувалася апетитними формами у бікіні: гаряче фото
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
14:35Спокуслива зірка Гри престолів захопила відвертим декольте
-
14:20Apple повідомила про суттєву помилку в новій прошивці iOS 13
-
13:51"Чуттєво і душевно": Могилевська оцінила кавер Тодоренко на свій український хіт (відео)
-
13:32Щеплення від грипу для дітей і дорослих: коли треба пройти вакцинацію
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
- 24 вересня
-
22:50Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує
-
19:00Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію
-
12:15Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone
-
18:21Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
-
15:10Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
-
12:17Як швидко схуднути: ці заняття спалюють 700 калорій за годину
-
09:33Еммі 2019: список переможців, які вас здивують
-
07:33Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички
- 22 вересня
-
23:27Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі
-
21:55Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу
-
19:50Rotten Tomatoes назвав 20 найкращих серіалів 90-х, які варто подивитися
-
17:10Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками