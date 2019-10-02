Олег Сенцов подарував Макрону свою тюремну чашку

Український режисер Олег Сенцов під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном подарував йому свою тюремну чашку. Про це Сенцов розповів на своїй сторінці у Facebook.

Так, за словами Олега Сенцова, президент Франції запевнив, що не зупиниться на тому обміні полонених, який вже відбувся між Україною і Росією, і продовжить допомагати. Український режисер також розповів Макрону про українських в'язнів в Росії і анексованому Криму, зокрема про кримських татар.

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"Щоб інформація закріпилася краще, подарував свою тюремну пластикову чашку з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: можете її поставити на полицю, а можете викинути в смітник – це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених. Обійнялися", – написав він.

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