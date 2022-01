FKA Twigs випустила новий мікстейп Caprisongs: слухайте онлайн

Англійська співачка FKA Twigs випустила новий мікстейп "Caprisongs". До нього увійшов нещодавній сингл Tears In The Club, записаний за участю The Weeknd. Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM!

Виконавиця розповіла, що під час роботи над альбомом вона думала про своїх слухачів та друзів. Мікстейп вона виклала у всіх популярних стрімінгових сервісах. Ми ж пропонує насолодитися новинкою на Радіо MAXIMUM!

FKA Twigs вважає, що це музика для того, щоб "підготуватися до доброго вечора, вийти з дому та провести час із приємними людьми".

FKA Twigs – Caprisongs, слухайте мікстейп виконавиці:

Це перший великий реліз артистки за два роки. Восени 2019 року вона випустила другий альбом "Magdalene". Портал Pitchfork оцінив платівку в 9,4 бала з десяти, похваливши авторський талант FKA Twigs і визначну продюсерську роботу, а також зазначивши, що її музика ніколи раніше не звучала так вражаюче.

Раніше співачка представила кліп на пісню "Measure of a Man". Це спільна робота виконавиці із молодим британським репером Central Cee. Він відомий завдяки треку Loading, який зібрав 65 мільйонів переглядів на YouTube.

