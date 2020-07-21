Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно

Робін Вільямс заслужив особливу любов у глядачів. Сьогодні, 21 липня, американському акторові виповнилося б 69 років. За своє життя він знявся у безлічі фільмів, які стали дуже популярними. Пропонуємо вам їх переглянути!

Місіс Даутфайр

Робін Вільямс завжди любив перевтілюватися – міняти свою зовнішність, пробувати різні акценти. Тому він не міг упустити шанс зіграти в екранізації роману про безробітного актора, який після розлучення втрачає право бачитися з дітьми і, щоб продовжити з ними жити, "перетворюється" на літню британську няню і влаштовується на роботу до своєї колишньої дружини. Його грим і його гра при цьому виявляються настільки хорошими, що ні дружина, ні діти його не впізнають!

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Джуманджі

Більшість ролей Вільямса чітко діляться на комічні чи трагічні. Дитячий блокбастер Джуманджі – рідкісний виняток із правила. Актор зобразив в цій картині людину, яка хлопчиськом почав грати в чарівну настільну гру і під час чергового ходу був затягнутий в її потойбічний світ, з якого зміг повернутися лише 26 років потому, коли дошку для Джуманджі знайшли нові мешканці його колишнього будинку. Після такого тривалого перебування в іншій реальності Алан одночасно потішний і трагічний, позбавлений ​​нормального дитинства і нормального життя.

Спілка мертвих поетів

Треба бути особливою людиною, щоб в житті страждати від депресії, а в кіно блищати в ролях не просто радуючих, а надихаючих людей. Вільямс був якраз таким актором, і він вперше продемонстрував цю сторону свого таланту в підлітковій картині Спілка мертвих поетів, де Вільямс зобразив вчителя англійської словесності, який вчить хлопців любити поезію, а не вбивати її холодними математичними аналізами з нудних підручників. Уроки словесності швидко стають для учнів уроками життя, і хлопці повстають проти звичаїв і порядків в їх престижній школі.

Аладін

Чи може роль, зіграна за кадром, на студії звукозапису, змагатися з ролями, зіграними на екрані? Звичайно, може: якщо мова йде про такий яскравий образ, як Джин з діснеївського Аладіна. Цей персонаж Вільямса – справжній ураган жартів і кумедних акцентів. Він, на жаль, багато втрачає в перекладі, і якщо ви знаєте англійську мову, то Аладіна вам треба дивитися мовою оригіналу. Хоча б для того, щоб повною мірою оцінити блиск і енергію Вільямса в ролі в'язня чарівної лампи, яка вміє виконувати бажання своїх господарів. До речі, велика частина його реплік – імпровізації.

Розумник Вілл Гантінґ

Сценарій фільму був складений Меттом Деймоном і Беном Аффлеком як їх загальний пропуск до голлівудського успіху, і він справді перетворив не дуже відомих акторів на лауреатів сценарного Оскара і шанованих голлівудців, майбутніх зірок багатомільйонних блокбастерів. Однак картина про математично обдарованого прибиральника, який не може реалізувати свій потенціал, тому що страждає від життєвих і психологічних проблем, стала тріумфом і для Робіна Вільямса. Актор був натхненним, зворушливим, різноманітним і професійно бездоганним в ролі психотерапевта, який допомагає Віллу подолати його випробування.

Двохсотлітня людина

Головний герой картини – новітній робот NDR-114, що має також просте людське ім'я Ендрю. Він стає незамінним придбанням для сім'ї Мартинів. Спілкуючись зі своїми власниками, Ендрю починає розуміти, що його розвиток поступово виходить далеко за рамки заводської програми. Йому стає доступний цілий спектр людських емоцій, які роблять його практично ідентичним з людьми. Розуміючи, що всередині він вже ніколи не стане колишнім, Ендрю намагається змінити свою зовнішність.

Пробудження

Для доктора Малколма Сейера робота є сенсом життя. Вся його увагу і ентузіазм спрямовані на експерименти з препаратом, призначеним для лікування епідемії летаргічного енцефаліту. При цьому захворюванні стан пацієнтів схожий зі ступором: вони не рухаються і не говорять. Леонард стає першим, хто отримав експериментальні ліки, здатні повернути людину до життя. Натхнений успіхом, Малколм призначає препарат і іншим пацієнтам.

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