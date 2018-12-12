Як змінилися актори фільму Джуманджі: фото тоді і зараз

Прем'єра фантастико-пригодницького фільму Джуманджі відбулась ще в далекому 1995 році. Важко уявити, але пройшло цілих 23 роки! Ми вирішили порівняти, як зараз виглядають актори фільму.

Кожен з нас пам'ятає чудовий пригодницький фільм Джуманджі. Це був один з найкращих фільмів нашої юності, який ми з радістю переглядаємо і зараз. Цікаво, що діти, які грали у фільмі, вже виросли і стали справжніми зірками. Ми вирішили показати вам, як виглядають актори культового фільму 23 роки по тому.

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Кірстен Данст у ролі Джуді

Незважаючи на юний вік, в якому Кірстен Данст брала участь в зйомках, фільм Джуманджі був далеко не першим в її фільмографії. До цього вона знімалася у відомих фільмах, в тому числі Зоряний шлях: Наступне покоління й Інтерв'ю з вампіром. У фільмі Джуманджі Данст зіграла Джуді Шеперд, дівчинку, яка разом з братом знайшла стару гру на горищі. Після 1995 року її кар'єра стрімко пішла вгору, а популярність не стихає й досі. Останні відомі проекти зірки: серіали Фарго і Чорне дзеркало.

Бредлі Пірс у ролі Пітера

На відміну від своєї сестри по фільму Джуманджі, Бредлі Пірс, який зіграв Пітера Шеперда, не поповнив список успішних акторів Голлівуду. Він час від часу знімається в епізодичних ролях і ролях другого плану, а також поєднує кар'єру актора з роботою бармена і ресторанного консультанта. У 2005 році Пірс одружився із Шері Марі Холмс, пара виховує двох синів.

Бонні Хант у ролі Сари

Хант розпочала свою кар'єру як стендап комедіантка, а у 1984 році з'явилася в епізоді серіалу Американський театр. Дебютною роллю в кіно стала робота у фільмі 1988 року Людина дощу, де вона зіграла офіціантку Саллі Діббс. На початку 1990-х років актриса зіграла головні ролі в ряді ситкомів (Гранд, Правила Девіса, Будинок). Тоді ж почала активно зніматися на великому екрані і домоглася успіху завдяки ролям в комерційно успішних фільмах: Бетховен, Бетховен 2, Джуманджі, Джеррі Магуайер, Павутина брехні, Зелена миля, Оптом дешевше і Оптом дешевше 2.

Бібі Нойвірт у ролі Нори

Американська актриса Бібі Нойвірт зіграла Нору Шеперд, тітку головних героїв. Після Джуманджі актриса деякий час знімалася в кіно, але потім віддала перевагу телешоу і бродвейським спектаклям. З 2009 року Бібі Нойвірт одружена з Крісом Калкінсом.

Джонатан Хайд у ролі мисливця і батька Алана

Джонатан Хайд – популярний австралійський актор. Представник британської школи кіномистецтва і театру. Здобув велику славу завдяки ролям у таких відомих і масштабних повнометражних фільмах, як Титанік, Мумія, Джуманджі. Зіграв актор і у рейтингових телевізійних проектах Чисто англійське вбивство, Джек і Бобове дерево: Правдива історія, Молодий Морс, Жанна Д'Арк. Перший кінематографічний досвід Хайд отримав в 1965 році, коли зобразив читача в сімейному багатосерійному проекті жанру фентезі Джеканорі. На зйомках взаємодіяв з акторами Джуліаном Уедемом, Джонатаном Койем, Крістофером Фулфорд, Ентоні Лессером, Томом Джорджсон і іншими.

Робін Вільямс у ролі Алана

Кадр з фільму Джуманджі

Свій акторський талант Робін вперше продемонстрував в драматичному гуртку в середній школі. Там його прозвали "найсмішнішим хлопцем". Однак він не завжди був такою відкритою добродушною людиною. У дитинстві Вільямс комплексував через свою надмірну вагу, тому уникав спілкування з однолітками. Але, як тільки він почав займатися в драмгуртку, всі його страхи пройшли.

Одним зі знакових для актора став фільм Король-рибалка (1991), в якому Робін перевтілився на божевільного бродягу Перрі. Ця картина поклала початок низці успішних фільмів, які поставили Вільямса в один ряд з найкращими акторами Голлівуду. Це картини Місіс Даутфайр (1993), Джуманджі (1995), Розумниця Уілл Хантінг (1997), Куди приводять мрії (1998).

Робін Вільямс

11 серпня 2014 року улюбленого актора мільйонів не стало. Експертиза показала, що смерть наступила через удушення, тому розслідування дійшло висновку, що актор вчинив самогубство. З огляду на те, що Робін часто страждав від депресії, і що у нього не було ворогів, ця версія виглядає найбільш правдоподібно...

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