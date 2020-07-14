Від Гри престолів до Офісу: 7 найкращих серіальних сцен, від яких мурахи по тілу

Визначити найкращі сцени в серіалах не так просто, адже в справді крутих стрічках їх багацько. А проте, є епізоди, які згадуєш без жодних зусиль, адже вони й зараз викликають мурахи по тілу. Згадуйте їх з нами!

"Гра престолів"

Промова Тиріона Ланністера у суді, коли він заявив, що єдиним злочином, у якому він винен, є те, що він – карлик. Герой Пітера Дінклейджа кидає слова, наче списи, і в аудиторію, і в своїх рідних. Без сумніву, це одна з найпотужніших сцен у серіалі.

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"Як уникнути покарання за вбивство"

Сцена, коли Анналіз Кітінг дійшла до переломного моменту реабілітації та зрозуміла, що вона гідна любові та прощення. Героїня почала бити кулаком по подушці й казати собі, що вона не нікчема. Чудова акторська гра Віоли Девіс.

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"Це ми"

Епізод, у якому Кевін Пірсон (Джастін Гартлі) розповідає про події, що зламали його. Виступ героя настільки пронизливий, що не може не розчулити. Як виявилось, поки всі були засліплені популярністю Кевіна, він почувався самотнім, зловживав алкоголем та знеболювальними. При цьому він просив про допомогу, але ніхто не зважав на його біль. Акторська майстерність Гартлі влучає у самісіньке серце.

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"Доктор Хто"

Сцена подорожі Вінсета ван Гога (Тоні Куррана) та "Доктора" у майбутнє, коли художник з'ясував, який вплив має його робота на світ. Уся серія заслуговує виняткової уваги, але гра Куррана саме в цьому епізоді – гідна найвищої похвали.

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"Пуститися берега"

Сцена розмови Скайлер із Волтером, у якій герой Браяна Кренстона розкривається дружині з нового для неї боку. У короткому, але жорстокому монолозі Вайта чітко помітно Гейзенберга, і від цього стає лячно не лише Скайлер, а й усім глядачам.

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"Анатомія Грей"

Момент, коли лікарка Бейлі (Чандра Вілсон) зрозуміла, що ліфти не працюють і вона не зможе врятувати Чарльза. Коли стрілець в лікарні влаштував полювання на хірургів, вона вдала медсестру та спробувала допомогти Чарльзу. Надія на його порятунок пропала, коли вони потрапили в пастку. Крізь біль та розпач Бейлі втішає героя в останні хвилини його життя, і живитись на її безсилля без сліз.

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"Офіс"

Коли Пем (Дженна Фішер) пройшла крізь вогонь і зізналася у своїх почуттях перед усіма. Героїня вперше заявила, що їй набридло бути "попуском". Хоробрість і вразливість її героїні стала несподіванкою для шанувальників серіалу, а гра самої акторки зачепила до мурах.

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