Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа

"Терміново, нам усім брешуть, а правда про коронавірус – тут". Саме так починається більшість фейкових повідомлень у мережі. Ми зібрали найпопулярніші міфи про нібито захист і лікування COVID-19 та готові пояснити, чому це не працює.

Конспірологи назвали COVID-19 витвором американців, російська церква – покаранням за гріхи, зокрема одностатеві шлюби, а блогери з усього світу не втомлюються вигадувати способи з подолання хвороби, звісно ж, хибні. І, як завжди, велику частку фейків фіксують саме з Росії.

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Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун нагадує, що будь-яка брехня небезпечна. Особливо – якщо вона стосується здоров'я. У своєму Facebook вона спростувала популярні фейки про коронавірус, аби українці не піддавались маніпуляціям.

Міф №1. Часте пиття води допоможе "змити" коронавірус в шлунок або ж "вимити” його з організму

Пити воду – це завжди хороша ідея. Але не слід прив'язувати всі корисні звички до захисту від коронавірусу. Адже наразі не існує ліків проти цієї хвороби, і вода теж не допоможе зупинити вірус, котрий вже потрапив на слизову оболонку вашого організму (очі, рот чи ніс). Так само вода не здатна якимось чином "вимити" коронавірус, наче в пральній машинці.

Не допоможе і полоскання горла водою (ані теплою, ані підсоленою). Це може дійсно заспокоїти біль у горлі, але немає жодних доказів, що це вб'є коронавірус чи зупинить його проникнення в легені.

Міф №2. Клімат чи погода впливають на передачу коронавірусу

Вірус COVID-19 може передаватися і в холодних, і в теплих регіонах, і зимою, і влітку. Нормальна температура тіла людини становить 36,5 – 37 ° C, незалежно від зовнішньої температури. Тому захищатися від зараження треба завжди.

Ще невідомо, який вплив на коронавірус має сонячне світло або ультрафіолетове випромінювання від лампи. ВООЗ закликає не використовувати ультрафіолетові лампи для стерилізації рук або інших ділянок шкіри, оскільки УФ-випромінювання може викликати подразнення шкіри.

Міф №3. Регулярне промивання носа сольовим розчином допоможе не заразитися

Немає доказів, що це захищає людей від коронавірусу, та й від будь-якого іншого відомого нині вірусу. ВООЗ зазначає, що існує кілька обмежених доказів того, що регулярне промивання носа сольовим розчином може допомогти людям швидше одужати від застуди. Однак респіраторним інфекціям це не запобігає.

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Міф №4. Часник, цибуля, вітамін С і будь-які інші вітаміни допомагають уникнути зараження

Часник і цибуля – це корисна їжа. Однак, доказів, що вони захистили людей від COVID-19 немає. Також вітамін С не спроможний підвищити імунітет. А вживання додаткових вітамінів чи дієтичних добавок лише відбирає ваші гроші.

Харчуйтеся збалансовано і пийте достатньо рідини. Але налягати на який один продукт не варто, скільки б шерів не зібрали пости з такими порадами.

Міф №5. Гаряча ванна перешкодить коронавірусній хворобі

Приймати теплу ванну можна заради задоволення чи гігієни, але знищити коронавірус таким чином не вийде. Ваша нормальна температура тіла залишається від 36,5 до 37 ° C, незалежно від температури води у ванній чи душі. Якщо вірус в середині тіла — йому байдуже, чи приймаєте ви ванну, чи сушите волосся гарячим феном. Навіть, якщо ви залізете в дуже гарячу воду — то скоріше нашкодите собі, аніж коронавірусу.

Ось що справді діє

Міф №6. Коронавірус може передаватися через укуси комарів

Коронавірус поширюється здебільшого через виділення з носа чи слини, коли людина кашляє або чхає. Немає жодної інформації та доказів, які б припускали, що новий коронавірус може передаватися комарами.

Міф №7. Заразитися коронавірусом можна лише в літньому віці

Люди похилого віку та люди, які мають серйозні хвороби (астма, діабет, захворювання серця) більш вразливі до того, що перенесуть коронавірус у важкій формі. Але заразитися можуть всі, тому всім необхідно дбати про безпеку: регулярно мити руки, уникати скупчення людей, тримати дистанцію.

Міф № 8. Антибіотики ефективні для профілактики та лікування коронавірусу

Антибіотики не працюють проти вірусів, вони знищують лише бактерії. Однак під час лікування від коронавірусу пацієнту можуть прописати антибіотики, якщо він захворіє на супутню бактеріальну інфекцію.

Міф №9. Ліки проти COVID-19 уже є

Насправді – ні! Тому реклама, що закликає купувати будь-які засоби "для профілактики" чи "знищення вірусів" – бреше. Однак, інфіковані вірусом повинні отримувати допомогу для полегшення та лікування симптомів, а ті, хто страждає важкими захворюваннями, повинні отримувати належну підтримуючу терапію.

Міф №10. Учені знайшли вакцину від коронавірусу

Думка, що вакцини, які захищають від пневмонії, як вакцина проти пневмококової інфекції та вакцина проти Hib-інфекції, створюють імунітет від COVID-19 – неправильна. Хоча вакцинація цими вакцинами все одно дуже важлива!

Проте, саме коронавірус, настільки новий і різний, що для захисту від нього потрібна нова вакцина. Наразі такої немає. Науковці лише на етапі розробки.

Та це ще не всі фейки про коронавірус, які стали популярними в мережі. Доповнюємо список інформацією від наших колег із VoxCheck та "По той бік новин", які займаються перевіркою фактів.

Фейк №11. "Затримайте зранку дихання на 10 секунд. Якщо не закашляєте – коронавірусу у вас немає"

Людині із запаленням справді може бути складно глибоко вдихнути. Але це жодним чином не говорить про наявність чи відсутність фіброзу. А так звану "методику лікарів з Тайваню" радять не тільки в Україні, а й за кордоном.

Фейк №12. "Я можу підхопити коронавірусу від свого собаки чи кота"

МОЗ, CDC та ВООЗ радять ЗАВЖДИ мити руки після контакту з домашніми тваринами. Але ні ВООЗ, ні Центр по контролю за захворюваністю США не мають доказів того, що коронавірус може передаватись від домашніх тварин до їх власників.

Фейк №13. "Коронавірус – це змова багатіїв, щоб захопити правління над усією планетою"

Теорій змов про коронавірус багато. Вони зводяться до одного – коронавірус навмисне створили у лабораторії і випустили, щоб потім панувати над людством. Всі конспірологічні теорії про covid-19 – не більше ніж чийсь політ фантазії. Вчені досі достеменно не знають, як саме виник коронавірус. Але вони більш схильні вважати, що коронавірус виник у кажанів і потім, внаслідок мутації, перейшов на людей. Наприклад, як SARS у 2003 році.

Фейк №15. "Влада бреше – в Україні 6000 інфікованих коронавірусом!"

Це неофіційні та взагалі незрозумілі дані. Джерело розрахунків автор фейкового повідомлення не наводить взагалі. За даними МОЗ, на сьогодні в Україні зафіксовано 84 випадки зараження коронавірусом. 3 летальні, 1 пацієнт вже одужав.

Але зауважимо, що реальні дані все ж можуть відрізнятись від офіційних, адже інколи коронавірус проходить безсимптомно, у когось він проходить як грип чи застуда, а хтось не здає тести.

Фейк №16. "За порушення карантину будуть саджати!"

Це приклад маніпулятивного заголовка, адже позбавлення волі – це максимальна міра покарання за порушення так званого Закону "Про коронавірус". Насправді ж покарання за порушення умов карантину передбачає штрафи: 17-34 тисяч грн для громадян і 34-170 тисяч грн для посадових осіб. А порушення санепідемнорм, які призводять до поширення коронавірусу, карається штрафом 17-51 тисяч грн або арештом до 6 місяців. Якщо поширення коронавірусу спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки – позбавлення волі на 5-8 років.

Фейк №17. "Алкоголь та цигарки допоможуть вберегтись від коронавірусу. Вживаю все це – тож я не захворію"

Ні. Алкоголь і куріння лише шкодять вашому здоров'ю! Реально допоможе вберегтись самоізоляція, здоровий спосіб життя та зменшення стресу.

VoxCheck

Та й це ще не всі фейки, тому що: гелікоптери НЕ розпилюють дезінфікуючі засоби над Україною; Арбідол, Декасан, Протефлазід, Анаферон і тому подібне НЕ лікують від коронавірусу; а люди з ІІ групою крові хворіють на COVID-2019 НЕ частіше за інших:

По той бік новин

Та головне – коронавірус, на жаль, таки існує! Це – не маркетинговий хід та не перебільшена загроза, адже вона забирає життя людей по всьому світу. Тому дотримуйтесь правил карантину, не ведіться на фейки та довіряйте інформації лише з надійних джерел!

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