На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
- 63
Зараз українці перебувають на карантині, в деяких областях впровадили надзвичайну ситуацію, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.
Станом на 11:00 вівторка 24 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 84 особи.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
І ще: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
За попередню добу було зафіксовано нових 11 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від початку 2020 року надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
Загальна статистика по Україні:
|Захворіли
|84
|Одужали
|1
|Померли
|3
Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію у восьми областях України (Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Львівська) та у Києві ввели надзвичайну ситуацію.
Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 9 областях:
|
Київська область
|44
|
Чернівецька область
|25
|
Івано-Франківська область
|5
|
Житомирська область
|2
|
Дніпропетровська область
|2
|
Львівська область
|2
|
Тернопільська область
|2
|
Донецька область
|1
|
Черкаська область
|1
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Загальна статистика хворих на коронавірус в світі
Інформація станом на 11:00 понеділка 24 березня:
|Захворіли
|382 108
|Одужали
|101 857
|Померли
|16 574
Телефонні гарячі лінії
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ
-
11:03Тревел-блогер Дмитро Комаров показав, як працює вдома під час карантину: відео
-
10:45Коронавірус у Верховній Раді: які українські депутати захворіли
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
10:22Pornhub зробив безкоштовну преміум-підписку для користувачів усіх країн (18+)
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:21У мережі показали салон розкішного приватного літака
-
08:52Пенсіонер порушив карантин, щоб зловити покемонів
-
08:27Марсохід Curiosity зробив нове селфі перед рекордним підйомом на пагорб
-
07:57У Сіднеї величезний восьминіг прогулявся по пляжу: відеофакт
-
07:32Найкрутіша BMW стане електричною
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
21:47Go_A поїдуть на Євробачення 2021 з новою піснею
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:1524 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Де найбільше проводять тестів на COVID-19
-
20:18Ексхолостяк Добринін з нареченою показали запальне відео
-
19:55World Athletics закликає перенести Олімпійські ігри 2020 в Токіо
-
19:42Ентузіасти створили картонний Bugatti Chiron: кумедне відео
-
19:23Британка схудла на 30 кг через скасоване побачення: фото до і після
-
19:14Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті
-
18:55П'ять причин регулярно їсти макарони
-
18:48Від пацанки до панянки 4 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:41Стала відома ціна глобальної версії Redmi Note 9 Pro
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить
-
18:22Чи справді ця група крові – найбільш вразлива до коронавірусу: фактчекінг
-
15:05Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 23 березня
-
12:41Як зробити антисептик своїми руками: інструкція доктора Комаровського
-
09:25Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:13Три причини почати ранок з йогурту
- 22 березня
-
21:21Не краща за інших: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину
-
18:30Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
-
16:50ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам
-
14:14Україну засипало снігом: фото і відео аномалії
-
11:44Експерти дали прогноз щодо курсу долара в Україні
-
09:58Київ вводить обмеження щодо відвідування магазинів
- 21 березня
-
18:50Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради
-
17:30Експерти МОЗ пояснили, чи можна заразитися коронавірусом через тварин
-
15:5110 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
-
13:00Бетмен і кролик – 5 книг для дітей, які варто прочитати під час карантину
-
11:00Пісні українських зірок на вірші відомих письменників: добірка крутої музики і поезії
-
09:00Романтик чи постмодерніст? Дізнайся, який ти поет
-
08:27Погода в Україні 21 березня: похолодання з мокрим снігом
- 20 березня
-
21:00Дупи та їх зіркові власниці: підбірка гарячих фото
-
19:00Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
-
16:00СВ-шоу з Вєркою Сердючкою: за що ми полюбили телепередачу 2000-х