Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня

Зараз українці перебувають на карантині, в деяких областях впровадили надзвичайну ситуацію, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.

Станом на 11:00 вівторка 24 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 84 особи.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано нових 11 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від початку 2020 року надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 84 Одужали 1 Померли 3

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію у восьми областях України (Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Львівська) та у Києві ввели надзвичайну ситуацію.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 9 областях:

Київська область 44 Чернівецька область 25 Івано-Франківська область 5 Житомирська область 2 Дніпропетровська область 2 Львівська область 2 Тернопільська область 2 Донецька область 1 Черкаська область 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Загальна статистика хворих на коронавірус в світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в Китаї, Італії, США, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ

Інформація станом на 11:00 понеділка 24 березня: Захворіли 382 108 Одужали 101 857 Померли 16 574

Телефонні гарячі лінії Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ