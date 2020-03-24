Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня

  • 63
коронавірус в Україні - фото 1
коронавірус в Україні

Зараз українці перебувають на карантині, в деяких областях впровадили надзвичайну ситуацію, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні.

Станом на 11:00 вівторка 24 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 84 особи.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус

За попередню добу було зафіксовано нових 11 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від початку 2020 року надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 84
Одужали 1
Померли 3

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію у восьми областях України (Чернівецька, Житомирська, Тернопільська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Львівська) та у Києві ввели надзвичайну ситуацію.

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня - фото 393722

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 9 областях:

Київська область

 44

Чернівецька область

 25

Івано-Франківська область

 5

Житомирська область

 2

Дніпропетровська область

 2

Львівська область

 2

Тернопільська область

 2

Донецька область

 1

Черкаська область

 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Загальна статистика хворих на коронавірус в світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в Китаї, Італії, США, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ.

Інформація станом на 11:00 понеділка 24 березня:

Захворіли 382 108
Одужали 101 857
Померли 16 574
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня - фото 393878

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня - фото 393719

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
  • 21 березня, 15:51
  • 1058
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 2421
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2182781
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна