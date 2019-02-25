Фахівці розповіли, чому не варто пити фільтроване пиво

Обожнюєш фільтроване пиво? Тоді у нас для тебе не вельми хороша новина. Ну як у нас, радше у науковців, які вирішили вивчити склад цього бурштинового напою.

Учені протестували у лабораторії три типи діатомітових фільтрів, які застосовуються у харчовій промисловості, і дійшли до не вельми втішного висновку. Виявилося, що під час фільтрації до хмільного напою можуть потрапляти важкі метали.

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Науковці наголошують, що у низці попередніх дослідженнях йдеться про те, що в фільтрованих пиві та вині можуть міститися важкі метали у підвищеній кількості, але з чим це пов'язано було не ясно. Дослідники припустили, що джерелом забруднення може бути діатомова земля (діатоміт) – природний матеріал, що широко використовується для очищення алкогольних напоїв від осаду.

Щоб перевірити, чи так це, вчені протестували в лабораторії три типи діатомітових фільтрів, і виявили, що всі вони містять миш'як, а також кадмій і свинець.

Коли через ці фільтри пропустили зразки вина та пива, концентрація миш'яку в напоях збільшилася у 4-8 разів у порівнянні з нефільтрованими зразками. Цей рівень перевищив безпечну межу вмісту миш'яку, встановлену FDA (Управління з контролю безпеки продуктів і ліків США).

Коли експерти використовували інші фільтри, або промивали діатомітові фільтри речовиною, яка здатна видалити важкі метали, концентрація свинцю і миш'яку в напоях знижувалася. Це свідчить про те, що застосування діатомітових фільтрів винне в тому, що алкогольні напої забруднені важкими металами, заявили вчені.

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