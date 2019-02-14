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Як алкогольні напої впливають на секс: цікаве дослідження
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Ні для кого не є таємницею той факт, що спиртні напої негативно впливають на інтимне життя. Втім, мало хто пояснював, як той чи інший алкогольний напій впливає на якість сексу.
Розповідаємо, що можна пити перед спекотною ніччю, а що – ні.
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Пиво. Цей легкий алкогольний напій має одну негативну характеристику: з ним легко перебрати. Якщо ви вип'єте забагато пива, будьте готові до того, що організм буде проситися до вбиральні дуже часто, що може негативно вплинути на інтим. Крім того, пиво може спровокувати шалене бажання піти спати.
Віскі. Цей алкогольний напій, якщо ним зловживати, може призвести до сильного сп'яніння, а також подальшого похмілля, що абсолютно точно не зробить з вас сексуального гіганта.
Шампанське. Бульбашки, які містяться у шампанському, просто не дадуть вам випити понад два келихи цього напою, що дуже і дуже добре. Крім того, у деяких сортах містяться нотки лаванди, карамелі та ванілі, які є відмінними афродизіаками, що позитивно вплине на секс.
Вино. Цей напій вважається ідеальним алкоголем для побачення та сексу. Рекомендуємо обрати червоне. Дослідження показали, що жінки, які віддають перевагу келиху червоного вина, більш схильні до сексу, аніж ті, хто вживають інший алкоголь. Крім того, в ньому містяться мускатні та вишневі ноти, які є своєрідними афродизіаками для жінок.
Тому, якщо ви хочете обрати напій для романтичної вечері, віддайте перевагу шампанському або червоному вину, аби не наламати планів.
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