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Чи рятує від похмілля випите пиво перед вином: відповідь вчених

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Вчені з'ясували, чи варто пити пиво перед вином - фото 1
Вчені з'ясували, чи варто пити пиво перед вином / pexels

Британські вчені з Кембриджського університету під час наукових досліджень з'ясували, що черговість вживання різних видів спиртних напоїв не впливає на ступінь тяжкості похмілля.

В експерименті взяли участь 90 добровольців у віці від 19 до 40 років. Їх розділили на три групи. У першій групі люди два дні випивали спершу по 3 бокала пива, а потім по 3 келиха вина. Учасники другої групи приймали таку ж кількість алкоголю, але в зворотному порядку. Представники третьої групи пили на вибір або вино, або пиво.

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Дослідники відстежили стан добровольців і вміст спирту в організмі, збільшуючи дози алкоголю при необхідності. Після експерименту їм пропонували оцінити тяжкість похмілля за 56-бальною шкалою і розповісти про самопочуття під час вживання алкоголю.

Черговість вживання алкоголю не впливає на важкість похмілля - фото 306250
Черговість вживання алкоголю не впливає на важкість похмілля

Через два тижні після першого дослідження експерти повторили експеримент, помінявши групи піддослідних місцями.

У результаті було встановлено, що похмілля відчували представники всіх трьох категорій з однаковою частотою, а його тяжкість не залежала від вибору алкогольних напоїв і послідовності вживання. Впливало на ступінь похмілля самопочуття добровольців у день експерименту.

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Джерело: academic.oup
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