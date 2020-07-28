Експерти розповіли про негативні наслідки носіння масок на обличчі: що з ними не так?

Маски для обличчя – один з основних засобів у боротьбі з поширенням коронавірусу й інших захворювань. Однак крім очевидної користі від них є і побічний ефект – порушення роботи систем розпізнавання облич.

Згідно з дослідженням Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), носіння масок призводить до того, що точність роботи алгоритмів розпізнавання облич падає приблизно до 50%.

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Під час експериментів фахівці NIST з'ясували, що чорні маски частіше викликали помилки при розпізнаванні облич, ніж сині. Відповідно, чим більше ніс прикритий маскою, тим складніше алгоритмам ідентифікувати людину.

"З приходом пандемії нам необхідно зрозуміти, як технологія розпізнавання облич працює з обличчями у масках. Ми зосередилися на тому, як алгоритм, розроблений до пандемії, може працювати з особистостями в масках", – зазначила фахівець з комп'ютерних технологій NIST Мей Нган.

Маски заважають системам ідентифікувати особу

Більшість алгоритмів розпізнавання облич, у тому числі і протестовані NIST, працюють шляхом вимірювання відстаней між об'єктами на обличчі людини. Оскільки маски закривають частину обличчя, зменшується кількість точок, за якими алгоритм може ідентифікувати особу, що призводить до зниження його точності. Для порівняння, у смартфонах Apple сканується тривимірна модель обличчя, що забезпечує вищу точність і неможливість обману системи двомірним зображенням.

До кінця літа експерти NIST мають намір перевірити точність алгоритмів, які були спеціально розроблені з урахуванням наявності масок на обличчях.

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