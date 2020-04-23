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Експерти розповіли про користь сну у різних позиціях

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Науковці розповіли про вплив кожної пози сну на здоров'я - фото 1
Науковці розповіли про вплив кожної пози сну на здоров'я

Різні пози для сну можуть мати свої плюси і мінуси, які впливають на наше здоров'я. Фахівці назвали переваги та недоліки найпоширеніших серед людей поз для відпочинку вночі. Гляньте, може ваша улюблена не надто корисна для вас!

Перебуваючи у позі зародка або на животі, ми зазвичай вибираємо положення для сну неусвідомлено.

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Однак, люди, які віддають перевагу сну на правому боці, часто мають проблеми з органами травлення, застерігають медики. За їх словами, у такій позиції шлункова кислота може легко перетікати назад у стравохід. Люди, які звикли спати на правій стороні тіла, страждають від печії і проблем з травленням вдвічі частіше, ніж інші. Одним явним мінусом такої пози для сну є те, що вона ускладнює роботу підшлункової залози через тиск шлунка.

Що стосується сну на лівому боці, вона корисніша для серця. Наша головна артерія зігнута вліво, організму в цьому положенні легше перекачувати кров.

Водночас поза зародка з зігнутими руками і ногами часто пов'язана з болями у шиї і спині. Бічний сон має плюси для здоров'я, якщо верхня нога дещо підтягнута до грудей, а нижня витягнута, відзначають експерти.

Якщо улюбленою позою для сну стає позиція "на спині", це пов'язано з певними мінусами для дихання. У такому положенні вищий ризик западання язика, звуження дихальних шляхів, хропіння.

Сон на спині негативно впливає на дихання - фото 399715
Сон на спині негативно впливає на дихання

"Якщо звуження є серйозним, дихання може іноді зупинятися. Ті, хто спить один, нічого не знають про це, але страждають від таких наслідків, як високий кров'яний тиск і високий пульс, що збільшує ризик серцевого нападу й інсульту", – розповіли науковці.

Поза на животі, відзначають вони, полегшує навантаження на міжхребцеві диски, підтримує природну кривизну хребта. В цілому, переконані експерти, для організму краще, коли положення тіла уві сні змінюється бодай кілька разів за ніч.

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Джерело: Medikforum
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