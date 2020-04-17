Ці прості поради допоможуть побороти безсоння

Безсоння – поширена проблема серед сучасного покоління. Для багатьох поточна ситуація у світі і необхідність самоізоляції можуть посилювати проблеми зі сном. Однак є кілька порад, які допоможуть зробити це швидше.

Доцент кафедри психології у Сиракузькому коледжі мистецтв і наук, доктор Лі Гелліс дала кілька порад, які допоможуть побороти безсоння.

До теми: Учені розповіли, на якій стороні ліжка спати найкраще

Не заходьте в спальню, якщо не хочете спати. Якщо не можете заснути, встаньте з ліжка і займіться якоюсь справою. Гортання стрічки в соцмережах не береться до уваги!

Гаджети взагалі краще не використовувати бодай за годину до сну. При цьому кімната повинна бути темною, тому віддавайте перевагу щільним шторам.

Вимкніть гаджети перед сном

Обмежте денний сон і споживання кофеїну. Якщо не можете заснути, не перевіряйте час постійно. Це тільки посилить занепокоєння про "втрачений час".

Щоб максимально розслабитися перед сном, спробуйте практики медитації та усвідомленості.

Читайте також: Чому важливо спати не менше восьми годин на добу