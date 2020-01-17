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Експерти назвали причини появи постійного почуття голоду
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Намагаєтеся схуднути, але почуття голоду змушує переїдати і не дає знизити вагу? Дієтологи розповіли, що ж може бути причиною постійного бажання їсти.
Отже, чому у нас виникає постійне почуття голоду?
І ще: Названі корисні властивості шкідливих продуктів
1. Низка калорійність раціону. Якщо ви встановили собі дефіцит калорій на понад 20%, організм відчуватиме брак енергії. Якщо палива для основного обміну речовин недостатньо, цукор в крові падає. Це провокує сильне почуття голоду, яке складно контролювати.
Що робити? Порахуйте норму калорій для своїх параметрів і відніміть 15-20%. Так ви будете худнути і голод відчуватися не буде.
2. Зловживання простими вуглеводами. Вони швидко віддають енергію. Організм не встигає її витратити і надлишки йдуть в запаси. Цукор різко падає – палива для організму знову немає, тому практично відразу хочеться їсти.
Що робити? Скоротити прості вуглеводи до 10% від добової калорійності. Норма у всьому!
3. Великі інтервали між прийомами їжі. Якщо ви допускаєте великі перерви між їжею, то організму не вистачає енергії до чергової дозаправки. Цукор падає і настає сильний голод.
Що робити? Розподіліть свою калорійність протягом дня на зручну для вас кількість прийомів їжі. Не обов'язково їсти 5 разів на день. Можна і три рази. Головне – з'їсти свою норму калорій протягом дня.
4. Недостатня кількість сну. Якщо організм не зміг відновитися під час нічного сну, то він включає режим порятунку. Гормон стресу рятує вас – дає вам енергію з м'язів і провокує накопичення запасів на випадок чергового стресу. Саме тому тим, хто мало спить, частіше хочеться їсти.
Що робити? Намагайтеся лягати спати до 23:00 і спати не менше 7 годин.
5. Постійні перекуси. У людей, які люблять перекушувати ласощами між прийомами їжі, порушується вироблення гормону ситості – лептину. Його рівень знижується. Він виробляється при будь-якому надходженні їжі. При частому виробленні лептину мозок не отримує сигнали про те, що ви їли, або отримує їх із запізненням. Тому й виникає постійне відчуття голоду.
Що робити? Перестати вживати їжу між прийомами їжі.
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