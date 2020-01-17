Експерти назвали причини появи постійного почуття голоду

Ось чому ви можете постійно хотіти їсти

Намагаєтеся схуднути, але почуття голоду змушує переїдати і не дає знизити вагу? Дієтологи розповіли, що ж може бути причиною постійного бажання їсти.

Отже, чому у нас виникає постійне почуття голоду?

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1. Низка калорійність раціону. Якщо ви встановили собі дефіцит калорій на понад 20%, організм відчуватиме брак енергії. Якщо палива для основного обміну речовин недостатньо, цукор в крові падає. Це провокує сильне почуття голоду, яке складно контролювати.

Що робити? Порахуйте норму калорій для своїх параметрів і відніміть 15-20%. Так ви будете худнути і голод відчуватися не буде.

2. Зловживання простими вуглеводами. Вони швидко віддають енергію. Організм не встигає її витратити і надлишки йдуть в запаси. Цукор різко падає – палива для організму знову немає, тому практично відразу хочеться їсти.

Що робити? Скоротити прості вуглеводи до 10% від добової калорійності. Норма у всьому!

3. Великі інтервали між прийомами їжі. Якщо ви допускаєте великі перерви між їжею, то організму не вистачає енергії до чергової дозаправки. Цукор падає і настає сильний голод.

Що робити? Розподіліть свою калорійність протягом дня на зручну для вас кількість прийомів їжі. Не обов'язково їсти 5 разів на день. Можна і три рази. Головне – з'їсти свою норму калорій протягом дня.

Не робіть надто великі інтервали між прийомами їжі

4. Недостатня кількість сну. Якщо організм не зміг відновитися під час нічного сну, то він включає режим порятунку. Гормон стресу рятує вас – дає вам енергію з м'язів і провокує накопичення запасів на випадок чергового стресу. Саме тому тим, хто мало спить, частіше хочеться їсти.

Що робити? Намагайтеся лягати спати до 23:00 і спати не менше 7 годин.

5. Постійні перекуси. У людей, які люблять перекушувати ласощами між прийомами їжі, порушується вироблення гормону ситості – лептину. Його рівень знижується. Він виробляється при будь-якому надходженні їжі. При частому виробленні лептину мозок не отримує сигнали про те, що ви їли, або отримує їх із запізненням. Тому й виникає постійне відчуття голоду.

Що робити? Перестати вживати їжу між прийомами їжі.

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