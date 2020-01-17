ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу

Смачно поїсти, напевно, люблять усі без винятку. А чи розбираєтеся ви у тому, що їсте, чи знаєте історію та походження продуктів та рецептів? Проходьте цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ!

Ресторани та супермаркети давно стали місцями, які презентують не лише локальні продукти, але й товари з усіх куточків світу. Можна спробувати пармезан, суші, пасту карбонару, гамбургери, піцу тощо. І це лише те, що ми вже сприймаємо, як щось буденне та звичне. Потенціал кухонь світу набагато більший.

ТЕСТ: Що із цього винайшли українці?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком