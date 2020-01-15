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Названі корисні властивості шкідливих продуктів

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Смаколики - фото 1
Смаколики / turka

Підготували для вас список найбільш шкідливих продуктів, які насправді не такі вже й підступні, як здається.

Цукерки рятують від головного болю

Біль в області потилиці і скронь, поява ниючого головного болю, слабкості і потемніння в очах – все це може попереджати про різке зниження рівня цукру в крові. І щоб повернути хороше самопочуття при такому стані, з'їжте кілька шоколадних цукерок або 4-5 шматочки темного шоколаду. Вони зарядять організм вуглеводами і швидко повернуть вас в норму.

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Кава запобігає цукровому діабету

Кофеїн сприяє поліпшенню процесу обміну речовин, зокрема, прискорює засвоєння глюкози. Тому він допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові, що, в свою чергу, запобігає розвитку діабету.

Червоне вино допомагає серцю і судинам

Зловживання алкоголем (навіть смачним і елітним), до добра не доведе. Але 50-100 мл хорошого червоного сухого вина за вечерею можуть позитивно позначитися на стані здоров'я. Так, в цьому напої містяться речовини ресвератроли, які сприяють поліпшенню роботи серцево-судинної системи, попереджають розвиток раку і попереджають ранні негативні вікові зміни в організмі.

Названі корисні властивості шкідливих продуктів - фото 379900

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Джерело: turka
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