Три інгредієнти в їжі, які уповільнюють обмін речовин

Метаболізм залежить від багатьох факторів: віку, способу життя, активності і генетичної схильності. Експерти розповіли, які інгредієнти в їжі здатні сповільнювати обмін речовин.

Всі ми знаємо, що від швидкості метаболізму залежить наша стрункість і хороше самопочуття. Прискорити його можна за допомогою певних продуктів, дрібних прийомів їжі, фізичних навантажень і контрастного душу. При цьому, на швидкість обміну речовин впливає безліч факторів, і про деякі з них ви можете навіть не здогадуватися, пише elle.

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Штучні підсолоджувачі. Ці харчові добавки використовують як замінник цукру, і вони негативно відбиваються на метаболізмі. Вони в 500 разів солодші, ніж звичайний цукор. Відразу після їх вживання обмін речовин для того, щоб впоратися з навантаженням, розганяється, але дуже швидко сповільнюється, бо переробляти йому нічого.

Сіль. Йдеться про випадки, коли ви замовляєте вже готові страви. У них кількість солі контролювати складно. А її надмірне вживання затримує рідину в організмі, що сильно уповільнює обмін речовин (і загрожує частими набряками). Крім того, сіль – ворог кальцію. Підвищений вміст солі вимиває його, а він потрібен не тільки для здоров'я кісток, волосся і нігтів, але і дуже необхідний для метаболізму.

Приправи та спеції. Самі по собі ці добавки не уповільнюють обмін речовин, однак можуть його порушити. Але деякі (майже всі гострі, хрін, гірчиця, оцет, а також складні поєднання) здатні прискорити вироблення греліну, який називають гормоном голоду.

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