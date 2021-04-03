Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну

За останні роки основний продукт, використовуваний для випічки та виготовлення макаронів, став дієтичним ворогом суспільства. Тож частенько експерти рекомендують замінити звичайне для нас пшеничне борошно іншим. Розповідаємо про його корисну альтернативу.

Мері Еллен Камір, професор харчових наук і харчування людини в Університеті штату Мен в Ороно, зауважує, що важко взяти рецепт випічки та повністю замінити його на цільнозернове борошно або інші види. У нас повинне бути співвідношення крохмалю та глютену в борошні, щоб пиріг або хліб піднялися, пише Medikforum. Тож ви можете замінити частину пшеничного борошна у випічці, щоб зробити її кориснішою.

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Наприклад, вівсяна і ячмінна мука вважається кориснішою для здоров'я через вміст у ній клітковини, але не ідеальна для випічки. З іншого боку, борошно з коричневого рису – хороший вибір для тих, хто дотримується безглютенової дієти. Це корисно для кексів або печива, але не для хліба.



Ці види борошна можуть замінити пшеничне / Фото Unsplash

Мигдальне борошно, виготовлене з бланшованого цільного мигдалю, також використовується у безглютеновій та низьковуглеводній кулінарії.

Гречана мука, яка виробляється з меленої гречки, є хорошим джерелом клітковини та білка.

Кокосове борошно, виготовлене із сушених і подрібнених кокосів, багате на клітковину та корисними жирами. Тож воно може підійти для тих людей, у яких є алергія на горіхи.

Тож ви можете спробувати додати до улюбленої випічки ці варіанти борошна. Але пам'ятайте про те, що це потрібно робити лише у перевірених рецептах. Інакше є всі шанси, що ви просто зіпсуєте продукти, не отримавши бажаного результату.

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