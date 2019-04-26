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Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це

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Час, коли сталася аварія на ЧАЕС - фото 1
Час, коли сталася аварія на ЧАЕС / Роман Хемич / maximum.fm

26 квітня 1986 року сталася аварія на ЧАЕС. Успішні міста Чорнобиль та Прип'ять, а разом з ними десятки прилеглих сіл у радіусі 30 кілометрів – спустіли. Ця "мертва зона" тривалий час лякала українців, але зараз вона стала популярним туристичним місцем. Ми переконалися в цьому на власному досвіді.

Екскурсія у Чорнобиль змінить вашу думку про зону відчуження. Якщо ви уявляли собі "мертву" територію – то вас здивує, наскільки там буяє життя. І йдеться не лише про природу, а й про людей.

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Є кілька видів екскурсій у зону відчуження: одно- або кількаденні, "популярними" точками або покинутими селами, з харчуванням і без, дорогі й дешевші. Усе залежить від того, якого "туроператора" ви оберете та що саме ви хочете побачити. У травні 2018 одноденна екскурсія обійшлася нам у 800 гривень. Важливо, що більшість поїздок організовують із Києва, тому, якщо ви, приміром, зі Львова, слід врахувати також вартість дороги до столиці.

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Краса Чорнобиля / Артур Калмиков

Під час екскурсії ми побували в Чорнобилі, Прип'яті та відвідали "Дугу". Повірте, навіть якщо ви сто разів бачили знамените колесо огляду на фото – вживу вас очікують геть інші емоції. Тож коротка відповідь на запитання, чи варто їхати в Чорнобильську зону – так. Чи досить одного дня – швидше, ні, адже ночівля в Чорнобилі, плюс можливість відвідати закинуті села і поспілкуватися із "самоселами" варті того, аби залишитися там довше.

Звісно, ця екскурсія відрізняється від традиційних. При в'їзді/виїзді в зону усі автомобілі та автобуси ретельно перевіряють. Люди теж проходять дозиметричний контроль, і не тільки на КПП "Дитятки", а й при в'їзді/виїзді в 10-кілометрову зону.

Та це не зупиняє туристів: минулого року тут побували понад 60 тисяч осіб.

Як би це банально не звучало, але багато кого сюди тягне після гри в S.T.A.L.K.E.R. Це українська комп'ютерна гра, у якій зображений вигаданий постапокаліптичний всесвіт. Сталкера створили на основі повісті "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких, а також об'єктів з чорнобильської зони. У реалі все не так похмуро, як у грі, але є певні застереження.

Правила, яких потрібно дотримуватися в зоні відчуження:

  • закритий одяг з довгими руками, навіть у спеку не можна ходити в майках чи шортах;
  • у 10-кілометровій зоні не дозволено курити, аби не спричинити пожежі;
  • заборонено їсти місцеві гриби, фрукти/овочі; у 10-кілометровій зоні взагалі не варто їсти;
  • категорично не можна контактувати із землею: сідати, ставити туди сумки тощо;

Річ у тому, що в землі є радіоактивний бруд. Якщо руками не торкатися ґрунту та ходити, не порушуючи маршрутів, то ніякої шкоди здоров'ю не буде. Однак мити руки перед їжею – обов'язково.

Після контрольних пунктів час вирушати на саму екскурсію. Вона займе кілька годин.

Чорнобиль

Чорнобиль - фото 324102

Ви здивуєтеся, але зараз Чорнобиль – типове українське місто, тільки з хорошими дорогами ;) Тут є магазини, готелі, їдальні. Саме тут живуть працівники, що виводять ЧАЕС з експлуатації, науковці та туристи. При цьому тривалість перебування у Чорнобилі офіційно обмежена 3 місяцями.

Алея покинутих після аварії сіл - фото 324138
Алея покинутих після аварії сіл

Якщо ви їдете в зону, аби побачити місце, де завмер час, частково Чорнобиль ваші очікування не виправдає. А от Прип'ять та інші покинуті села справді зберегли цю атмосферу та артефакти минулого, і вони вражають та лякають водночас.

Прип'ять

Радянське "місто мрії" було зведене спеціально для працівників ЧАЕС в кількох кілометрах від станції. 50 тисяч жителів Прип'яті працювали на АЕС, заводі Юпітер, чотирьох будівельних компаніях і в обслуговуванні інфраструктури міста. Але в 1986-му місто спорожніло за одну ніч. Повернутися не дозволили нікому, і тепер тут законсервовано ХХ століття.

Прип'ять - фото 324099
Прип'ять

Навіть зараз видно, наскільки Прип'ять було прогресивним містом. Супермаркети, 16-поверхівки, школи та заклади культури. Проте розгледіти ці будівлі не так просто. При в'їзді в місто здається, що довкола ліс, а насправді – це дика рослинність ховає бетони.

Будівлі в Прип'яті - фото 324105
Будівлі в Прип'яті
Супермаркет - фото 324107
Супермаркет

Одним з головних пунктів екскурсії є ЧАЕС. Ви побачите її на власні очі на відстані кількадесят метрів. На станції досі людно, хоча вона і виведена з експлуатації. Лише нещодавно тут встановили новий саркофаг, висотою 103 метри і довжиною 257 метри. Всередині він може вмістити американську Статую Свободи. Це укриття обійшлося в 1,5 мільярди доларів. Зараз під саркофагом дистанційно працює величезний кран, який розбирає старе укриття, аби воно не завалилося і не спричинило новий вибух.

ЧАЕС - фото 324134
ЧАЕС / Богдан Амосов

Поруч зі станцією є канал з водою для охолодження ЧАЕС. Славнозвісних сомів ми в ньому не побачили, хоча риби в ньому й справді дуже багато. Натомість поблизу Рудого лісу ми зустріли косулю: тут водяться й інші дикі тварини, які вільно розгулюють містами та селами.

Ставок біля ЧАЕС - фото 324139
Ставок біля ЧАЕС

Найбільше у Прип'яті вражає не станція, а покинутий дитячий садок. Розбиті вікна, розкидані книжки, портрети радянських вождів та інші агітки. Упереміш зі склом, старими меблями валяються запилюжені іграшки, які створюють ідеальну картинку апокаліпсису.

Колишня школа - фото 324103
Колишній дитсадок
Старі ірашки - фото 324100
Старі іграшки
Іграшки в садочку - фото 324135
Іграшки в садочку

Дуга

Радіолокаційна станція "Дуга", більш відома, як "Чорнобиль-2" або "Російський Дятел", була надсекретним об'єктом до 1980-х років. Цей об'єкт був створений для попередження ядерної атаки з боку Сполучених Штатів Америки: гігантський радіолокаційний радар мав стежити за стартами міжконтинентальних балістичних ракет.

Висота приймальної антени становить 135 м, ширина – 300 м, висота передавальної – 210 м, а ширина – 85 м. Крім цих антен, в комплекс радіолокаційної станції входять 26 передавачів, кожен з яких розміром з двоповерховий будинок. Цих унікальних систем було всього три в Радянському Союзі. До наших днів збереглася лише чорнобильська "Дуга", і її розміри вражають.

Чи безпечно їхати в Чорнобиль

На екскурсію – так, адже значна частина зони вже безпечна. Водночас є кілька місць, які дуже "брудні". Зокрема, йдеться про відстійник ліквідаторської техніки, про підвал лікарні в Прип'яті з одягом пожежників, які ліквідовували наслідки аварії на ЧАЕС, про місця в Рудомі лісі. Утім, це радше винятки, а загалом – радіаційний фон у зоні відчуження у межах норми. Науковці вже обговорюють зміну меж зони та створення на її території біосферного заповідника.

Радіаційний фон біля Рудого лісу - фото 324113
Радіаційний фон біля Рудого лісу

До речі, якщо ви боїтеся відвідати Чорнобиль через страхітливих тварин-мутантів – то дарма. Так, місцеві жителі розповідали про небувалих розмірів рослини та гриби. Ґрунти в Чорнобилі увібрали в себе радіоактивний цезій-137 та стронцій-90, що послужило "добривом" для рослин. Але ніякі "дивні" тварини, про яких іноді пишуть в інтернеті, у Чорнобильській зоні не водяться.

Парк атракціонів у Прип'яті - фото 324108
Парк атракціонів у Прип'яті

Насправді перемога природи над людською цивілізацією – ще одна причина поїхати на екскурсію. Уже зараз зона відчуження поступово перетворюється на полігон для унікальних наукових досліджень, тут встановлюють сонячні панелі та розвивають туризм. Тож ні, це не мертва зона. І хоча 26 квітня 1986 року о 1:23 ночі сталася страшна катастрофа – майбутнє у Чорнобиля є.

Природа перемагає бетони - фото 324111
Природа перемагає бетони

Тетяна Русінкевич, Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: Книги про жахливу аварію на Чорнобильській АЕС

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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