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Чорнобиль. 33 роки потому: книги про жахливу катастрофу
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Чорнобильська катастрофа сколихнула весь світ. Її наслідки відчутні дотепер. Про ці сумні події не варто мовчати – письменники видають книги, вірші, розповіді, спогади, інтерв'ю про події 26 квітня 1986 року.
Квітень 1986 року вибухнув не квітковим цвітом, а атомними частинками. Чорнобильська АЕС не встояла й зруйнувала все довкола. Це велика катастрофа, яка зачепила мільйони маленьких життів, зруйнувала сім'ї, змінила ціле покоління. Зона, уражена радіацією, лякає не тільки небезпекою, а й історіями людей, які пережили ті страшні події.
І ще: Чорнобиль 33 роки після катастрофи: міфи про зону відчуження, у які досі вірять
Сучасні книги про катастрофу на Чорнобильській АЕС
Сергій Трохим "1986. Чорнобильські хроніки"
Твір Сергія Трохима виданий у 2016 році. У книзі, обсягом 224 сторінки, розповідається про те, як через об’єктиви телекамер українських журналістів світ дізнавався, що ж реально відбувалося в зоні відчуження. Автор не тільки торкається фактів з історії трагедії Чорнобиля. Він доводить, що ця масштабна катастрофа стала саме тією безповоротною подією в історії Радянської імперії, що призвела до її розпаду. Зоря Полин — прикінцевий акорд сумної мелодії, що передує остаточному фіналу. Далі — агонія величезної країни.
Галя Аккерман "Пройти крізь Чорнобиль"
Книгу вперше видали у 2016 році, а у 2018 її надрукували ще раз. Її обсяг – 168 сторінок. Книга Галі Аккерман – це подорож письменника крізь драму Чорнобиля в різноманітних її людських, соціокультурних, професійних аспектах. Це проходження крізь очисний вогонь нового знання, трагічних відкриттів, крізь драму людських доль. Ця книжка також про Чорнобиль як про один з найстрашніших злочинів радянської системи. Незаперечна цінність видання і в тому, що це погляд людини з іншої культури, з інших культур – адже авторка суміщає в собі єврейську, російську і французьку культури, родинно пов'язана з Україною.
Олександр Єсаулов "Мамо, а що це було?"
Це видання 2016 року, обсягом у 160 сторінок. Одразу після аварії місто Прип'ять зникло, воно начебто ніколи не існувало. У газетах, по телебаченню, по радіо місто Прип’ять скромно називали селищем енергетиків. Селище, де жило п'ятдесят тисяч населення, де лише дітей було стільки, скільки мешканців у Чорнобилі, який геть несподівано став символом цієї жахливої трагедії. Жах раптової евакуації накрив Прип'ять разом із хмарою радіоактивного пилу. Ось про ці перші, найстрашніші після аварійні дні автор і розповідає.
Світлана Алексієвич "Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього"
В Україні цю книгу переклали та видали у 2016 році, хоча авторка написала її у 1998 році. Це художньо-документальний романна 288 сторінок білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року. Він говорить голосами "маленьких людей" про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління, а заразом відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. Роман створено на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами "зони", посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими.
Книги про Чорнобиль
- Іван Драч "Чорнобильська мадонна" – поема про аварію на Чорнобильській АЕС.
- Євген Гуцало "Діти Чорнобиля" – розповіді про трагічне життя дітей, які постраждали внаслідок катастрофи.
- Любов Ковалевська "Довгі руки біди: Розповіді" – оповідання української журналістки про трагедію на Чорнобильській станції.
- Микола Луків "Сади цвітуть під небесами" – Добірка віршів про аварію на ЧАЕС.
- Володимир Матвієнко "Монолог у дорозі з Чорнобиля. Пекло" – вірші про Чорнобиль.
- Надія Мельник "Рідні береги: Поезії та оповідання" – вірші, оповідання про Чорнобиль.
- Людмила Павленко "Невидима смерть" – повість розповідає про трагічні події Чорнобильської аварії.
- Володимир Яворівський "Марія з полином в кінці століття" – роман написаний на основі кореспондентської роботи автора в тридцятикілометровій зоні під час аварії.
- Вірина Л. "Тієї вогненної ночі: Чорнобильська оповідь". В книжці розповідається про лейтенанта пожежної частини Володимира Правика, якому за подвиг під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС посмертно надано звання Героя Радянського Союзу.
- Возняк В. "Чорнобиль: події та уроки" – питання та відповіді. В довіднику подано відповіді на запитання, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС. В основу відповідей покладені висновки урядової комісії, яка розслідувала наслідки аварії.
- Гейл Р. "Останнє попередження: Спадщина Чорнобиля" – документальна повість. Повість присвячена ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і особистій участі американського вченого Гейла у лікуванні потерпілих.
- Глазко В."Популяційно-генетичні наслідки Чорнобиля". Про наукові дослідження та генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи.
- Даєн Л. "Чорнобиль – трава гірка" – документальна повість. Ця повість про Героя Радянського Союзу, начальника воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС Леоніда Петровича Телятникова та його товаришів-пожежників, які першими гасили пожежу на станції.
- Ковалевская Л. "Чорнобильський щоденник (1986-1987 рр.) – замітки публіциста. Автор аналізує причини аварії та різні аспекти функціонування атомної енергетики в країні.
- Ковтун Г. "Я писатиму тобі щодня..." – повість у листах. Повість про особисте життя ліквідатора чорнобильської аварії Володимира Правика.
- Медведєв Г. "Чорнобильський зошит" – документальна повість. Повість про мужність, скорботу людей, які опинились в Зоні страшної стихії, про конкретні факти Чорнобильської трагедії.
- "Сталкери" – документальна розповідь. Ця книжка написана на основі свідчень постраждалих від катастрофи на ЧАЕС.
- Тараканов М. "Особлива зона" – документальна повість. Автор — учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — проникливо розповідає про нелегкі випробування, які випали на долю солдатів, сержантів, офіцерів.
- "Чорнобиль. Дні випробувань: книга свідчень" – вірші, розповіді, уривки з романів та повістей, інтерв'ю. Збірка творів про аварію на ЧАЕС та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні.
- "Чорнобиль. Три з половиною роки потому". Книга російських та японських журналістів про розвиток енергетики, про Чорнобильську аварію та заходи з ліквідації її наслідків.
- Чешко В. "Глобальні трансформації адаптивної стратегії техногенної цивілізації. Чорнобиль як проблема практичної філософії". Філософсько-світоглядні аспекти соціально-культурного контексту трансформації адаптивної стратегії сучасної техногенної цивілізації, що були запрограмовані Чорнобильською катастрофою.
- Шугарт Е. "Голоси дітей Чорнобиля: Історія тихої революції". Про лікування та долі дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
До теми: Промовисті фотографії Чорнобиля до і після катастрофи на АЕС
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