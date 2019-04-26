Чорнобиль. 33 роки потому: книги про жахливу катастрофу

Чорнобильська катастрофа сколихнула весь світ. Її наслідки відчутні дотепер. Про ці сумні події не варто мовчати – письменники видають книги, вірші, розповіді, спогади, інтерв'ю про події 26 квітня 1986 року.

Квітень 1986 року вибухнув не квітковим цвітом, а атомними частинками. Чорнобильська АЕС не встояла й зруйнувала все довкола. Це велика катастрофа, яка зачепила мільйони маленьких життів, зруйнувала сім'ї, змінила ціле покоління. Зона, уражена радіацією, лякає не тільки небезпекою, а й історіями людей, які пережили ті страшні події.

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Сучасні книги про катастрофу на Чорнобильській АЕС

Сергій Трохим "1986. Чорнобильські хроніки"

Твір Сергія Трохима виданий у 2016 році. У книзі, обсягом 224 сторінки, розповідається про те, як через об’єктиви телекамер українських журналістів світ дізнавався, що ж реально відбувалося в зоні відчуження. Автор не тільки торкається фактів з історії трагедії Чорнобиля. Він доводить, що ця масштабна катастрофа стала саме тією безповоротною подією в історії Радянської імперії, що призвела до її розпаду. Зоря Полин — прикінцевий акорд сумної мелодії, що передує остаточному фіналу. Далі — агонія величезної країни.

Галя Аккерман "Пройти крізь Чорнобиль"

Книгу вперше видали у 2016 році, а у 2018 її надрукували ще раз. Її обсяг – 168 сторінок. Книга Галі Аккерман – це подорож письменника крізь драму Чорнобиля в різноманітних її людських, соціокультурних, професійних аспектах. Це проходження крізь очисний вогонь нового знання, трагічних відкриттів, крізь драму людських доль. Ця книжка також про Чорнобиль як про один з найстрашніших злочинів радянської системи. Незаперечна цінність видання і в тому, що це погляд людини з іншої культури, з інших культур – адже авторка суміщає в собі єврейську, російську і французьку культури, родинно пов'язана з Україною.

Олександр Єсаулов "Мамо, а що це було?"

Це видання 2016 року, обсягом у 160 сторінок. Одразу після аварії місто Прип'ять зникло, воно начебто ніколи не існувало. У газетах, по телебаченню, по радіо місто Прип’ять скромно називали селищем енергетиків. Селище, де жило п'ятдесят тисяч населення, де лише дітей було стільки, скільки мешканців у Чорнобилі, який геть несподівано став символом цієї жахливої трагедії. Жах раптової евакуації накрив Прип'ять разом із хмарою радіоактивного пилу. Ось про ці перші, найстрашніші після аварійні дні автор і розповідає.

Світлана Алексієвич "Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього"

В Україні цю книгу переклали та видали у 2016 році, хоча авторка написала її у 1998 році. Це художньо-документальний романна 288 сторінок білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року. Він говорить голосами "маленьких людей" про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління, а заразом відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. Роман створено на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами "зони", посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими.

Книги про Чорнобиль

Іван Драч " Чорнобильська мадонна " – поема про аварію на Чорнобильській АЕС.

" – поема про аварію на Чорнобильській АЕС. Євген Гуцало " Діти Чорнобиля " – розповіді про трагічне життя дітей, які постраждали внаслідок катастрофи.

" – розповіді про трагічне життя дітей, які постраждали внаслідок катастрофи. Любов Ковалевська " Довгі руки біди : Розповіді" – оповідання української журналістки про трагедію на Чорнобильській станції.

: Розповіді" – оповідання української журналістки про трагедію на Чорнобильській станції. Микола Луків " Сади цвітуть під небесами " – Добірка віршів про аварію на ЧАЕС.

" – Добірка віршів про аварію на ЧАЕС. Володимир Матвієнко " Монолог у дорозі з Чорнобиля. Пекло " – вірші про Чорнобиль.

" – вірші про Чорнобиль. Надія Мельник " Рідні береги : Поезії та оповідання" – вірші, оповідання про Чорнобиль.

: Поезії та оповідання" – вірші, оповідання про Чорнобиль. Людмила Павленко " Невидима смерть " – повість розповідає про трагічні події Чорнобильської аварії.

" – повість розповідає про трагічні події Чорнобильської аварії. Володимир Яворівський " Марія з полином в кінці століття " – роман написаний на основі кореспондентської роботи автора в тридцятикілометровій зоні під час аварії.

" – роман написаний на основі кореспондентської роботи автора в тридцятикілометровій зоні під час аварії. Вірина Л. " Тієї вогненної ночі : Чорнобильська оповідь". В книжці розповідається про лейтенанта пожежної частини Володимира Правика, якому за подвиг під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС посмертно надано звання Героя Радянського Союзу.

: Чорнобильська оповідь". В книжці розповідається про лейтенанта пожежної частини Володимира Правика, якому за подвиг під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС посмертно надано звання Героя Радянського Союзу. Возняк В. " Чорнобиль: події та уроки " – питання та відповіді. В довіднику подано відповіді на запитання, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС. В основу відповідей покладені висновки урядової комісії, яка розслідувала наслідки аварії.

" – питання та відповіді. В довіднику подано відповіді на запитання, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС. В основу відповідей покладені висновки урядової комісії, яка розслідувала наслідки аварії. Гейл Р. " Останнє попередження: Спадщина Чорнобиля " – документальна повість. Повість присвячена ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і особистій участі американського вченого Гейла у лікуванні потерпілих.

" – документальна повість. Повість присвячена ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і особистій участі американського вченого Гейла у лікуванні потерпілих. Глазко В."Популяційно-генетичні наслідки Чорнобиля ". Про наукові дослідження та генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи.

". Про наукові дослідження та генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи. Даєн Л. " Чорнобиль – трава гірка " – документальна повість. Ця повість про Героя Радянського Союзу, начальника воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС Леоніда Петровича Телятникова та його товаришів-пожежників, які першими гасили пожежу на станції.

" – документальна повість. Ця повість про Героя Радянського Союзу, начальника воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС Леоніда Петровича Телятникова та його товаришів-пожежників, які першими гасили пожежу на станції. Ковалевская Л. " Чорнобильський щоденник (1986-1987 рр.) – замітки публіциста. Автор аналізує причини аварії та різні аспекти функціонування атомної енергетики в країні.

(1986-1987 рр.) – замітки публіциста. Автор аналізує причини аварії та різні аспекти функціонування атомної енергетики в країні. Ковтун Г. " Я писатиму тобі щодня... " – повість у листах. Повість про особисте життя ліквідатора чорнобильської аварії Володимира Правика.

" – повість у листах. Повість про особисте життя ліквідатора чорнобильської аварії Володимира Правика. Медведєв Г. " Чорнобильський зошит " – документальна повість. Повість про мужність, скорботу людей, які опинились в Зоні страшної стихії, про конкретні факти Чорнобильської трагедії.

" – документальна повість. Повість про мужність, скорботу людей, які опинились в Зоні страшної стихії, про конкретні факти Чорнобильської трагедії. " Сталкери " – документальна розповідь. Ця книжка написана на основі свідчень постраждалих від катастрофи на ЧАЕС.

" – документальна розповідь. Ця книжка написана на основі свідчень постраждалих від катастрофи на ЧАЕС. Тараканов М. " Особлива зона " – документальна повість. Автор — учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — проникливо розповідає про нелегкі випробування, які випали на долю солдатів, сержантів, офіцерів.

" – документальна повість. Автор — учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — проникливо розповідає про нелегкі випробування, які випали на долю солдатів, сержантів, офіцерів. " Чорнобиль. Дні випробувань: книга свідчень " – вірші, розповіді, уривки з романів та повістей, інтерв'ю. Збірка творів про аварію на ЧАЕС та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні.

" – вірші, розповіді, уривки з романів та повістей, інтерв'ю. Збірка творів про аварію на ЧАЕС та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні. " Чорнобиль. Три з половиною роки потому ". Книга російських та японських журналістів про розвиток енергетики, про Чорнобильську аварію та заходи з ліквідації її наслідків.

". Книга російських та японських журналістів про розвиток енергетики, про Чорнобильську аварію та заходи з ліквідації її наслідків. Чешко В. "Глобальні трансформації адаптивної стратегії техногенної цивілізації. Чорнобиль як проблема практичної філософії ". Філософсько-світоглядні аспекти соціально-культурного контексту трансформації адаптивної стратегії сучасної техногенної цивілізації, що були запрограмовані Чорнобильською катастрофою.

". Філософсько-світоглядні аспекти соціально-культурного контексту трансформації адаптивної стратегії сучасної техногенної цивілізації, що були запрограмовані Чорнобильською катастрофою. Шугарт Е. "Голоси дітей Чорнобиля: Історія тихої революції". Про лікування та долі дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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